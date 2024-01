Em troca, Heat recebe Terry Rozier do Hornets

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Miami Heat fechou uma troca pelo ala-armador Terry Rozier, que estava no Charlotte Hornets. Em contrapartida, o Hornets recebeu o veterano Kyle Lowry, além de uma escolha de primeira rodada com proteção. Segundo o repórter, a pick deverá ser de 2027. No entanto, caso esteja sob proteção, será a de 2028.

Terry Rozier atuou pelo Hornets entre as temporadas 2019/20 até a atual. Ótimo defensor, ele també é capaz de arremessar do perímetro, algo que o Heat carece na atual campanha. No momento, apesar de ter o sétimo melhor aproveitamento da liga, Miami peca pelo volume e é apenas o 20° que mais arremessa.

Em 2023/24, Rozier, de 29 anos, produziu 23.2 pontos, 6.6 assistências e converteu 35.8% dos arremessos do perímetro antes da troca. Por outro lado, seu contrato vai até 2025/26 e receberá US$23.2 milhões na atual temporada.

Enquanto isso, o Heat terá um jogador para atuar ao lado de Tyler Herro com mais “poder de fogo”. Isso porque Lowry vem produzindo cada vez menos na NBA. Embora tenha bom aproveitamento no perímetro (38.5% em 2023/24), ele fez 8.2 pontos e 4.0 assistências em 37 partidas por Miami.

Mas a troca já estava próxima de acontecer para o Heat. De acordo com o repórter Anthony Chiang, do Miami Herald, a equipe da Flórida disponibilizou o jogador de 37 anos para negociações.

Nos últimos dois jogos, Lowry virou reserva. Em seu lugar, o técnico Erik Spoelstra escalou Caleb Martin, com Tyler Herro se tornando o armador do time. Questionado sobre a mudança, o veterano revelou que está decepcionado. Mas, também reconheceu que não estava jogando bem. Além disso, Lowry disse que estava tentando se acostumar com sua nova função.

“Para mim, como profissional, é claro que estou desapontado por ter que me ajustar. Mas reconheço que não tenho jogado bem nas últimas semanas. Entendo que o treinador tomou a decisão de tentar mexer algumas coisas. Mas, no fim das contas, tenho que descobrir como ajudar o time a vencer”.

“Spo e eu sempre estivemos na mesma página. Ele acabou de fazer essa mudança. Então, Spo é o treinador e eu tenho que aceitar a decisão dele. Ele sabe que sou um profissional. Enfim, vou tentar fazer meu trabalho em alto nível e ajudar o time a vencer os jogos”, comentou Lowry recentemente.

Em sua 18ª temporada na NBA, não está claro se o jogador será dispensado pelo Hornets. De acordo com Wojnarowski, é provável que a equipe deverá realizar outras negociações até o dia 8 de fevereiro, data da trade deadline.

A troca de Terry Rozier para o Heat deixa o time mais forte na briga nos playoffs. A partir de agora, ele vai atuar ao lado de Jimmy Butler, Bam Adebayo, além do calouro Jaime Jaquez e de Tyler Herro. No momento, Miami ocupa o sexto lugar no Leste, com 23 vitórias e 19 derrotas. Por outro lado, o Hornets é o 13°, com dez triunfos em 41 jogos.

Contratos da troca entre Heat e Hornets

Heat recebe: Terry Rozier (US$23.2 milhões em 2023/24, contrato válido até 2025/26)

Hornets recebe: Kyle Lowry (expirante de US$29.7 milhões) e escolha de primeira rodada de 2027 ou 2028

