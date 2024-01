Em vitória do Mavericks, Luka Doncic iguala marca histórica na NBA

Luka Doncic comandou a vitória tranquila do Dallas Mavericks sobre o Portland Trail Blazers na rodada de NBA desta quarta-feira (3). A equipe triunfou por 126 a 97, uma vitória por 29 pontos de vantagem jogando em Dallas. E o astro esloveno ainda igualou uma marca histórica de LeBron James na liga.

A equipe vem em uma sequência de oscilação, afinal, venceu nove partidas e perdeu outras sete nos últimos 16 jogos. O resultado contra Portland foi importante, sobretudo, porque a última impressão não tinha sido boa: uma derrota para o Utah Jazz que contou com a presença de quase todos os atletas do time disponíveis.

O astro liderou a equipe, anotando 41 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Além disso, acertou 13 de seus 21 arremessos e contribuiu com quatro bolas de três em sete tentativas. Por fim, converteu 11 de 14 lances livres, além de ter um roubo de bola. Tudo isso em apenas 30 minutos na partida, que foi resolvida já no terceiro quarto.

Esse foi o sétimo jogo de Luka Doncic marcando ao menos 40 pontos pelo Dallas Mavericks na temporada 2023/24 da NBA. Ninguém na campanha tem tantos jogos com esse desempenho como o craque nesta temporada.

Os desempenhos de 40 pontos também já estão nos dados históricos. O camisa 77 chegou a 36 partidas anotando pelo menos 40 pontos em sua carreira. Ele igualou LeBron James, que teve o mesmo número de jogos com a marca antes de completar 25 anos. Eles dividem o posto de segunda maior marca da história no quesito. Apenas Michael Jordan está na frente, com incríveis 52 jogos de 40 pontos antes dos 25 anos.

Enquanto Luka Doncic e Kyrie Irving somaram 70 pontos em uma vitória muito tranquila, Dallas também teve duas notícias ruins. Grant Williams e Dereck Lively deixaram o jogo mais cedo devido a duas torções de tornozelo. O técnico Jason Kidd minimizou os problemas e elogiou a atuação da equipe.

“No fim, são entorses de tornozelo. Sempre é algo que gera alguma preocupação, mas nesse caso acho que não foi nada grave. Foram questões leves que vão demandar talvez um curto repouso. Vamos ver como eles se sentem amanhã, mas estou confiante de que não foi nada mais grave”, explicou.

Kidd disse, por fim, que a vitória foi uma grande resposta à péssima exibição contra o Utah Jazz.

“Senti que demos uma bela resposta, acima de tudo. Foi isso que eu pedi quando nos falamos pela manhã. Concentração, foco e agressividade. A movimentação de bola foi boa, a defesa foi excelente, e nossos dois melhores jogadores tomaram conta das ações. Kyrie foi agressivo, e Luka foi Luka. Então, foi uma bela vitória”, concluiu.

Dallas chegou à marca de 20 vitórias em 35 jogos na campanha, o que, no entanto, ainda não coloca o time entre os seis primeiros colocados. O time disputaria o play-in se a temporada acabasse como está atualmente, com o Mavericks na sétima posição. O triunfo contra Portland, porém, marca o começo de uma sequência de sete jogos em casa para a franquia – uma boa chance de impulsionar a campanha em 2023/24.

