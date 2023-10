Embiid reage a Holiday no Celtics e ‘pressiona’ Sixers

O astro Joel Embiid reagiu com sarcasmo à troca de Jrue Holiday para o Boston Celtics e ‘pressionou’ o Sixers a se movimentar. Até o momento, a franquia não fez grandes contratações para a temporada. Além disso, fracassou em trocar James Harden, que não se reapresentou aos treinos nesta segunda-feira (2).

Os principais adversários da Conferência Leste, por outro lado, estão a todo vapor. O Milwaukee Bucks trouxe Damian Lillard e agradou Giannis Antetokounmpo. Assim, o Boston Celtics não perdeu tempo e conseguiu Jrue Holiday para completar um poderoso quarteto com Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis.

Logo, as equipes se tornaram favoritas no Leste. O Philadelphia 76ers, por sua vez, parece estagnado. Algo que forçou uma reação sarcástica de Embiid no X (antigo Twitter) contra o Sixers, meia hora após a troca de Holiday ao Celtics.

“Esta offseason foi divertida lmao (me caguei de tanto rir)”, postou o camaronês.

Para o jornalista Colin Ward-Henninger, da CBS, a mensagem é uma indireta clara ao GM Daryl Morey. “Ele já estava sob pressão para resolver a situação de Harden. Agora, com Lillard indo para Milwaukee, Holiday indo para Boston, e um MVP infeliz exibindo publicamente sua angústia, as apostas aumentaram exponencialmente”, afirmou.

A pressão aumenta mais ainda após a ausência de Harden no Media Day. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o astro não se reapresentou à franquia. O jogador, aliás, nem está na cidade da Filadélfia. Segundo o insider, o veterano aguarda uma troca para o Los Angeles Clippers.

A ausência de Harden destrói a última esperança da franquia. Isso porque o atleta era aguardado nesta segunda-feira. “A esperança, de acordo com múltiplos relatos, é que Harden apareça feliz e saudável, disposto a dar mais uma chance com o 76ers”, disse Ward-Henninger.

Para o ex-MVP, no entanto, talvez essa seja a única alternativa. Afinal, as conversas com o Clippers não avançaram. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, os angelinos encerraram as conversas com o Sixers.

“O Clippers tentou negociar uma troca por James Harden, mas o acordo não aconteceu. E, pelo que entendi, foi a direção do Clippers que disse: ‘Ok, não há acordo aqui. Vamos seguir em frente.’ Embora eu pense que a franquia certamente poderá tentar uma nova investida no meio da temporada. Mas, presumo que, no momento, esse é o caminho que o Clippers seguirá”, afirmou Windhorst.

De acordo com Kyle Neubeck, do jornal The Philly Voice, o Clippers não quis incluir o ala-armador Terance Mann na negociação. “O Clippers está interessado em uma troca por James Harden, mas não quer ceder Terance Mann. O custo já é alto pensando em escolhas de primeira rodada e membros do elenco”, disse Mannix.

Por fim, sem muitas opções no mercado, nada deve acontecer. Portanto, o Sixers espera que os novos reforços sejam suficientes para agradar Embiid.

“Embora a perda de Milton e Niang doa, as potenciais contribuições das aquisições da temporada – Kelly Oubre, Patrick Beverley e Danny Green – podem compensar essa produção”, finalizou o jornalista da CBS.

