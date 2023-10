Emocionado, LeBron James fala sobre Bronny e saúde

LeBron James levou um grande susto ao saber do problema de saúde de Bronny James, seu filho. LeBron anunciou que vai dedicar sua próxima temporada a Bronny, falou sobre a atual condição do jovem. Em julho, o garoto desmaiou durante treinamentos da USC e foi para o hospital. Então, os médicos confirmaram que houve uma parada cardíaca. Agora, o astro do Los Angeles Lakers está aliviado.

Bronny teve um “defeito cardíaco congênito anatomicamente e funcionalmente significativo”, que é tratável. O jovem está recuperado e vai jogar normalmente a temporada do basquete universitário. Durante uma coletiva de imprensa, LeBron revelou que a experiência havia colocado tudo em perspectiva, enfatizando a importância da família na vida de uma pessoa.

“Não importa o que esteja acontecendo em sua vida naquele momento, a única coisa que importa é sua família”, afirmou LeBron James..

Publicidade

Leia mais

O ídolo do Lakers também falou da recuperação notável e pelo espírito resiliente de seu filho. Ele elogiou o jovem, afirmando que “você nem saberia o que ele passou se o visse agora”. Por fim, LeBron James descreveu Bronny como animado e cheio de saúde.

Além de sua recuperação física, Bronny está se destacando como estudante, apesar de perder o primeiro treino da equipe. O treinador de USC, Andy Enfield, elogiou as conquistas do jovem, enfatizando que ele é um verdadeiro estudante e atleta, indo muito bem na universidade. O técnico aguarda o retorno de seu novo jogador, que ainda não está totalmente pronto para atuar.

Publicidade

Enquanto isso, LeBron segue em fase de treinamentos para a próxima temporada da NBA. Embora ele não tenha participado da estreia do Lakers na fase de amistosos, o astro vem forte para a sua vigésima primeira campanha na liga. Detalhe: James tem média de 25 pontos ou mais desde o seu segundo ano como profissional.

Objetivo

Apesar de LeBron James estar próximo de completar 39 anos, o ídolo ainda planeja seguir na NBA. E um dos objetivos principais seria jogar ao lado de Bronny. Recentemente, James falou sobre a questão e deixou claro que planeja atuar mais algumas temporadas.

Publicidade

“Os planos continuam, apesar de tudo o que aconteceu”, afirmou. “Quero jogar ao seu lado, assim como outros Ken Griffey Sr jogou com Ken Griffey Jr”.

Por enquanto, Bronny deve participar do Draft de 2024. Ao mesmo tempo, LeBron tem contrato garantido com o Lakers até a nova temporada. Depois, em 2024/25, ele tem opção de deixar seu acordo e jogar por outra equipe.

‘The Last Dance’ com LeBron James?

LeBron já disse em outras oportunidades que pretende jogar com o filho, Bronny, antes de se aposentar. O primogênito do astro, aliás, deverá vir para a liga na temporada 2024/25.

Publicidade

Mas, a aposentadoria de James é um tema que começa a ganhar forma. De acordo com John Ireland, jornalista da ESPN que cobre o Lakers, filmagens ao redor do astro começaram a ser feitas na última temporada.

“Andy Thompson, irmão de Mychal Thompson, passou bastante tempo com a gente neste ano. Foi ele quem filmou o The Last Dance e já trabalha há 30 anos na NBA. Então, se um dia LeBron quiser o documentário, acho que Andy está guardando o material para ter a oportunidade de contar a história”, afirmou Ireland durante o Awful Announcing Podcast.

Publicidade

A série The Last Dance demorou mais de 20 anos para ser lançada. Assim, não há garantia se tal material sobre LeBron vai sair no futuro próximo. No entanto, é esperado que o seu sucesso pelo menos iguale o do documentário de Michael Jordan.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA