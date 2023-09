Emocionante! Lucas Dias faz no estouro do cronômetro, Franca vence Bonn e é campeão mundial

Lucas Dias fez a cesta da vitória que deu ao Sesi Franca a vitória diante do Telekon Baskets Bonn por 70 a 69 na final do Mundial de Basquete. O time brasileiro ficou muito próximo de perder no fim, mas o pivô da seleção brasileira brilhou no lance decisivo. Como resultado, o jogador foi eleito o MVP do torneio. Agora, Franca é a terceira equipe brasileira a conqusitar o título. Antes, Sírio e Flamengo haviam vencido.

O jogo

No primeiro quarto, o time francano começou muito bem e, rapidamente, liderava por 9 a 3. Entretanto, a equipe alemã encostou após cestas de Christian Sengfelder e Ike Udanoh. Mas Márcio Santos e Lucas Dias colcaram o Franca na frente por 18 a 10. David Jackson fez 20 a 13 no início do segundo período, mas o Sesi começou a cometer erros de ataque em sequência. Assim, os alemães fizeram uma parcial de 16 a 5 e viraram o placar. Então, Márcio Santos bloqueou um arremesso e, em seguida, Jhonatan Luz acertou de três para retomar a vantagem no placar por 31 a 29. Depois, com cesta e lance livre certo de Brian Fobbs, o Telekon empatou em 34. Os times foram para os vestiários sem mexer mais no marcador.

Segundo tempo

Então, na volta do intervalo, o Franca continuou cometendo muitos erros ofensivos. Entretanto, a equipe brasileira estava bem na defesa. Mas o jogo seguia com muito equilíbrio e o placar apontava 43 a 43. Márcio Santos fez grande lance no ataque, mas tentou enterrar e perdeu a bola. Depois, David Jackson deixou em 45 a 43 e, na sequência, Jhonatan Luz roubou a bola, partiu em contra-ataque e ampliou para 47 a 43. Em lance livre, Georginho colocou o Sesi Franca na frente por 48 a 43. No entanto, Harald Frey empatou em 48. Depois, em um belo lance, Wesley colocou a equipe na liderança por 51 a 48. Mas aí foi a hora de Santiago Scala aparecer. Primeiro, com uma cesta de três. Então, ele teve quatro lances livres para deixar em 58 a 50.

Restava apenas o último quarto e Franca vencia Bonn por oito de diferença e Lucas Dias tentava deixar a equipe brasileira no comando. No entanto, os alemães encostaram após anotarem cinco pontos sem resposta. Enquanto isso, os mesmos erros aconteciam. Então, Glynn Watson empatou com cesta de três. Na sequência, Márcio Santos conseguiu uma grande enterrada para fazer os primeiros pontos da equipe no quarto período. Restavam pouco mais de cinco minutos para o fim. Depois, Georginho teve lances livres e acertou um, deixando em 61 a 58.

Márcio Santos teve dois lances livres, mas falhou em ambos. Na sequência, o time pegou rebote ofensivo e Lucas Dias não conseguiu pontuar. Mas a equipe alemã também errava. Till Pape fez grance cesta, cortando para dois. Só que David Jackson fez para Franca, que liderava por 64 a 60. Márcio fez falta em Watson, que converteu dois lances livres e a diferença voltou a dois, faltando dois minutos para o fim.

Então, Christian Sengfelder fez de três e deixou em 65 a 64, restando pouco mais de um minuto. Georginho empatou com um lance livre, mas Pape recolocou Bonn na frente. Agora, em 67 a 65. Mas Márcio fez cesta, sofreu falta de Pape e virou em 68 a 67, faltando 53 segundos. Rapidamente, Watson deixou Bonn na frente por 69 a 68. Georginho teve a chance de fazer, mas levou toco. Franca tinha de fazer falta, restando 19 segundos, mas não parou o jogo e esperou os alemães estourarem o tempo.

Após revisão, faltava 1.9 segundo. E não é que deu? David Jackson passou para Lucas Dias, que fez a cesta da vitória do Franca sobre o Bonn, garantindo o resultado no estouro do cronômetro.

Franca 70 x 69 Bonn

Márcio Santos: 15 pontos, oito rebotes

Lucas Dias: 14 pontos, seis rebotes

David Jackson: 12 pontos, oito assistências, quatro rebotes

Bonn

Glynn Watson: 16 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Harald Frey: 11 pontos

Christian Sengfelder: dez pontos, quatro rebotes

