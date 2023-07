Emoni Bates mostra potencial e Cleveland Cavaliers segue invicto na Summer League

Emoni Bates, o ex-jovem Kevin Durant, vem mostrando potencial pelo Cleveland Cavaliers na Summer League. O ala, de 19 anos, anotou 21 pontos na vitória do Cavs sobre o Memphis Grizzlies por 100 a 77. Ele ainda pegou quatro rebotes e converteu cinco cestas de três. Enquanto isso, Sam Merrill liderou a equipe com 27 pontos (8-11 em três pontos). Por outro lado, David Roddy foi o cestinha de Memphis, com 18 pontos, além de cinco rebotes.

Há alguns meses, Emoni Bates era considerado uma escolha potencial de loteria, mas o Cleveland Cavaliers o selecionou apenas no meio da segunda rodada. Isso porque o calouro apresentou muitos problemas fora das quadras. Além disso, ele não foi bem no Combine. De qualquer forma, o Cavs aposta em seu futuro.

Falando em potencial, Keyonte George foi bem mais uma vez pelo Utah Jazz ao somar 26 pontos (5-10 no perímetro) e sete assistências no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 108 a 96. Johnny Juzang também fez 26 pontos, enquanto Micah Potter flertou com um triplo-duplo ao fazer 11 pontos, 14 rebotes e sete passes decisivos. Pelo Timberwolves, Leonard Miller repetiu a boa performance da estreia e registrou 20 pontos, cinco rebotes e três roubos de bola.

Antigo companheiro de Victor Wembanyama na França, Barry Brown Jr. foi o cestinha do Phoenix Suns na vitória diante do Miami Heat por 73 a 70. Brown somou 14 pontos e quatro rebotes, enquanto Gabe Brown ficou com 11 pontos, sete rebotes e quatro roubos de bola. Por Miami, Jamal Cain anotou 18 pontos, mas Nikola Jovic decepcionou, errando todos os arremessos e terminou com três pontos (3-5 do lance livre).

Jaden Hardy anotou 24 pontos para liderar o Dallas Mavericks em vitória por 111 a 103 contra o Philadelphia 76ers. Ele ainda adicionou seis rebotes e cinco assistências, enquanto Dereck Lively, décima segunda escolha do Draft, produziu oito pontos e 11 rebotes em 24 minutos. Pelo Sixers, DJ Steward foi o cestinha da equipe, com 24 pontos.

Andrew Nembhard liderou o Indiana Pacers ao superar o Orlando Magic por 108 a 85. O armador, que faz parte da rotação principal do Pacers, ficou com 21 pontos, sete assistências e três roubos de bola, enquanto Bennedict Mathurin somou 17 pontos e seis assistências. No entanto, Mathurin sofreu com os arremessos (4-16). O Magic, por outro lado, perdeu a sua segunda consecutiva e teve Caleb Houstan, autor de 18 pontos e cinco rebotes, como seu principal nome.

Por fim, no encontro californiano, o Los Angeles Clippers bateu o Sacramento Kings por 80 a 70. Xavier Moon foi o destaque do Clippers, com 18 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e quatro roubos de bola. Jordan Bowden também anotou 18 pontos por Los Angeles. Enquanto isso, Colby Jones liderou o Kings com 19 pontos e nove rebotes.

