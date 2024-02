Esnobado, Trae Young brilha e Hawks bate Suns

Trae Young foi esnobado no All-Star Game, mas ele deixou claro que tinha uma missão na vitória do Atlanta Hawks sobre o Phoenix Suns por 129 a 120. Jogando em casa, o armador somou 32 pontos e 15 assistências, enquanto Dejounte Murray produziu 22 pontos e oito rebotes. Por outro lado, Kevin Durant liderou com 35 pontos, oito rebotes e oito assistências.

O armador iria para o Jogo das Estrelas se dependesse apenas dos votos da torcida, mas os jornalistas deixaram ele em quinto, enquanto os técnicos em sexto. Então, para a votação dos reservas, mais uma vez os treinadores decidiram que Trae Young estaria fora. Ainda existe uma chance, mas apenas em caso de lesão de outros que já estão confirmados. Neste caso, quem decide é o comissário Adam Silver.

No primeiro quarto, Kevin Durant e Devin Booker comandavam o Suns, mas Trae Young anotou 11 pontos pelo Hawks. No entanto, Phoenix seguia na frente e os donos da casa tentavam não deixar o jogo escapar. Então, Atlanta fez 8 a 4 em pouco tempo e virou o jogo em 25 a 21. Mas os visitantes continuavam próximos no placar.

Kevin Durant, com cestas de três, fez Phoenix liderar no início do segundo período, mas por pouco tempo. Os reservas Onyeka Okongwu e Bogdan Bogdanovic colocaram Atlanta na liderança em 45 a 40. Enquanto isso, Trae Young mantinha o Hawks na frente do Suns até o fim do primeiro tempo, em 66 a 63.

Então, na volta do intervalo, a defesa de Phoenix não funcionava e Atlanta arremessava com muita liberdade. Não que alguma defesa estivesse perfeita, mas Trae Young e Devin Booker trocaram cestas de três e o Hawks batia o Suns por 72 a 69. Ninguém conseguia abrir larga vantagem, então as equipes seguiam permitindo cestas fáceis. Os visitantes viraram em 92 a 89 quando Keita Bates-Diop converteu de três, mas a equipe do Arizona não aproveitou. Então, o Hawks anotou 11 a 3 para virar no fim do quarto.

Por fim, no período decisivo, Trae Young deixou o Hawks na frente do Suns por 102 a 95. Na sequência, Jalen Johnson ampliou para nove, mas Kevin Durant e, depois, Drew Eubanks, cortaram para cinco quando Atlanta tentava abrir mais. Então, Young anotou cinco pontos consecutivos e a vantagem foi para dez. Durant tentava fazer Phoenix voltar, mas em vão. Dejounte Murray se encarregou de anotar os últimos seis para Atlanta, enquanto o Suns não tinha mais chances.

(28-21) Phoenix Suns 120 x 129 Atlanta Hawks (21-27)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 35 8 8 2 1 Devin Booker 24 6 4 1 0 Bradley Beal 14 4 10 0 0 Jusuf Nurkic 14 9 3 1 1 Grayson Allen 12 2 4 2 1

Três pontos: 14-37; Durant: 5-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 32 1 15 3 1 Dejounte Murray 22 8 5 1 0 Bogdan Bogdanovic 23 4 5 0 0 Onyeka Okongwu 15 7 0 1 2 Jalen Johnson 16 7 4 1 1

Três pontos: 17-44; Young: 7-11

(32-15) Los Angeles Clippers 136 x 125 Detroit Pistons (6-42)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 33 4 3 0 1 Russell Westbrook 23 3 9 2 0 Paul George 18 4 7 3 1 Norman Powell 15 5 2 0 0 Mason Plumlee 12 9 2 1 0

Três pontos: 14-29; Leonard: 6-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 28 7 3 0 0 Bojan Bogdanovic 26 1 3 0 0 Marcus Sasser 21 1 2 0 0 Cade Cunningham 16 3 11 1 0 Jalen Duren 11 13 2 0 0

Três pontos: 17-40; Bogdanovic: 6-9

(26-23) Miami Heat 110 x 102 Washington Wizards (9-39)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 24 9 3 1 0 Bam Adebayo 20 14 1 0 1 Terry Rozier 15 8 5 0 0 Tyler Herro 15 4 5 0 0 Kevin Love 13 10 2 0 0

Três pontos: 7-31; Herro: 3-8

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Corey Kispert 26 4 2 0 0 Jordan Poole 16 4 10 2 1 Deni Avdija 15 8 2 0 0 Kyle Kuzma 13 4 1 0 0 Daniel Gafford 11 14 2 1 1

Três pontos: 11-42; Kispert: 6-14

(28-19) Sacramento Kings 133 x 122 Indiana Pacers (27-23)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 26 11 7 2 1 De’Aaron Fox 25 3 3 6 1 Malik Monk 23 5 6 1 0 Harrison Barnes 22 4 1 3 0 Kevin Huerter 15 5 6 0 0

Três pontos: 13-37; Barnes: 4-7

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 31 5 4 2 0 Pascal Siakam 22 6 2 2 0 Buddy Hield 17 4 4 2 0 Tyrese Haliburton 14 3 1 1 0 Isaiah Jackson 10 8 2 2 0

Três pontos: 10-29; Hield: 3-8

(17-31) Toronto Raptors 106 x 135 Houston Rockets (23-25)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 28 7 4 1 0 Immanuel Quickley 25 1 6 0 0 Gary Trent Jr 12 4 0 2 0 Thaddeus Young 8 4 1 0 0 Jordan Nwora 8 1 0 2 1

Três pontos: 11-33; Quickley: 6-11

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 24 13 8 0 0 Cam Whitmore 25 6 1 2 0 Amen Thompson 19 7 4 2 1 Jalen Green 14 4 3 0 0 Fred VanVleet 10 2 6 0 1

Três pontos: 11-31; Whitmore: 3-7

(21-24) Golden State Warriors 121 x 101 Memphis Grizzlies (18-31)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 29 6 4 2 0 Stephen Curry 20 6 6 1 0 Brandin Podziemski 12 7 14 2 1 Draymond Green 9 12 6 0 3 Klay Thompson 14 2 0 0 1

Três pontos: 11-29; Curry: 4-9

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 27 5 2 2 2 Jacob Gilyard 16 2 5 2 1 David Roddy 16 2 4 0 0 Vince Williams 14 6 4 0 1 Derrick Rose 12 1 4 0 0

Três pontos: 14-36; Gilyard: 5-9

(26-23) Orlando Magic 108 x 106 Minnesota Timberwolves (37-15)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 23 1 6 1 0 Wendell Carter 18 12 1 0 0 Franz Wagner 19 4 5 2 1 Jalen Suggs 15 6 2 2 1 Markelle Fultz 12 3 5 2 1

Três pontos: 9-25; Suggs: 4-9

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Rudy Gobert 22 16 2 0 2 Anthony Edwards 22 1 5 1 0 Karl-Anthony Towns 19 3 1 0 2 Jaden McDaniels 10 4 1 1 0 Naz Reid 9 5 1 0 0

Três pontos: 12-38; McDaniels: 2-6

(10-37) Charlotte Hornets 106 x 126 Oklahoma City Thunder (37-15)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 28 4 4 3 2 Bryce McGowens 15 3 3 4 1 Nick Smith 12 0 0 1 0 Nick Richards 8 11 1 0 1 Camisa 0 9 5 4 0 0

Três pontos: 14-31; Miller: 5-8

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 3 9 5 3 Chet Holmgren 16 6 3 1 2 Ousmane Dieng 11 2 4 0 0 Cason Wallace 12 2 1 1 0 Aaron Wiggins 10 2 4 1 0

Três pontos: 17-36; Holmgren: 3-6

(28-21) New Orleans Pelicans 114 x 113 San Antonio Spurs (10-39)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 33 8 4 1 1 CJ McCollum 21 4 4 1 1 Brandon Ingram 19 4 6 2 1 Jonas Valanciunas 18 9 4 0 0 Jose Alvarado 8 2 3 2 0

Três pontos: 7-26; McCollum: 3-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 28 3 3 0 1 Tre Jones 20 7 7 0 1 Victor Wembanyama 16 14 7 2 3 Jeremy Sochan 15 16 3 2 0 Julian Champagnie 5 6 3 0 3

Três pontos: 10-39; Vassell: 5-10

(15-34) Portland Trail Blazers 108 x 120 Denver Nuggets (34-16)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 30 5 2 0 0 Anfernee Simons 29 4 4 2 0 Toumani Camara 10 2 0 2 1 Duop Reath 10 4 1 1 1 Jabari Walker 7 8 0 0 0

Três pontos: 10-28; Simons: 4-10

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 22 12 1 2 Aaron Gordon 18 4 5 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 16 1 2 0 1 Jamal Murray 13 9 10 0 2 Peyton Watson 14 5 0 0 1

Três pontos: 18-36; Michael Porter: 3-10

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

