Espanha domina último quarto e vence o Brasil no Mundial de Basquete

Na segunda rodada do Grupo G do Mundial de Basquete, a Espanha venceu o Brasil, nesta segunda-feira (28), por 96 a 78 com grande quarto final dos europeus. A seleção brasileira foi bem nos primeiros dez minutos, mas foi dominada, sobretudo, no segundo e quarto períodos. Bruno Caboclo foi o destaque brasileiro, enquanto o jovem armador Juan Nunez comandou os espanhóis.

O duelo entre Brasil e Espanha era fundamental para a disputa do primeiro lugar do Grupo G do Mundial de Basquete. Com o triunfo, então, os europeus encaminham a classificação com a melhor campanha da primeira fase. A seleção brasileira, por sua vez, precisa vencer o último compromisso, contra a Costa do Marfim, para avançar.

Bruno Caboclo terminou com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 assistências e ainda deu três tocos. Yago Mateus fez bom jogo. O armador terminou com 14 pontos, seis rebotes e quatro assistências. No entanto, foram os único jogadores que ultrapassaram os dois dígitos em pontuação. Tim Soares, que ficou pendurado em faltas, teve menos minutos, mas anotou nove pontos.

Nomes mais experientes como Marcelinho Huertas e Vítor Benite, por outro lado, foram discretos. O armador atuou por apenas nove minutos e cometeu três turnovers. Já o ala-armador não teve espaço ao longo dos nove minutos em quadra e não pôde aproveitar sua principal característica: o arremesso de três.

A Espanha construiu a vitória com ótima defesa ao longo da partida. Sem dar espaço para o Brasil, soube aproveitar a vantagem no placar para construir bons ataques. Além disso, teve ótimo aproveitamento nos arremessos de quadra. Ao todo, converteu 52% das tentativas. Da mesma forma, foi bem de longa distância (42%).

Jogadores com mais nome também se destacaram pela seleção espanhola. Willy Hernangomez, do Barcelona, terminou com 14 pontos e cinco rebotes. Santi Aldama, do Memphis Grizzlies, foi o cestinha da sua equipe com 15 pontos e quatro rebotes.

Assim, deve se classificar em primeiro no grupo. A Espanha volta a quadra na quarta-feira (30), contra o Irã. O Brasil também jogará no mesmo dia, contra a Costa do Marfim, às 6h45 (horário de Brasília).

O time espanhol, portanto, lidera o grupo com quatro pontos. A seleção brasileira é a segunda com três pontos e saldo positivo de 23. Por outro lado, a Cosa do Marfim também soma três pontos, mas com saldo negativo de 28. Por fim, o Irã é o lanterna com dois pontos.

O jogo

Os primeiros minutos foram disputados, mas o Brasil com algumas dificuldades contra a marcação espanhola. Na metade do primeiro quarto, o time europeu conseguiu a primeira boa vantagem da partida com uma corrida de 5 a 0. No entanto, a seleção melhorou a marcação e conseguiu aproveitar ataques seguidos para empatar o duelo.

No primeiro período o Brasil pecou em turnovers e rebotes defensivos. Assim, a Espanha aproveitou. No ataque, por outro lado, a seleção conseguiu movimentar bem a bola e buscar jogadores livres. Com uma bola de três do Yago, os brasileiros assumiram a liderança pela primeira vez no jogo, restando dois minutos no relógio. 22 a 21 Brasil.

O segundo quarto começou melhor para a Espanha. O Brasil continuou com erros de ataque o rival soube aproveitar. Como resultado, outra corrida de 5 a 0 deixou os espanhóis em vantagem, forçando pedido de tempo do Gustavinho. A seleção voltou melhor, mas logo os atuais campeões mundiais retomaram o controle do jogo. Então, pela primeira vez, colocou dez pontos à frente do placar e administrou a diferença até o intervalo. 50 a 42 Espanha.

Segundo tempo

O Brasil voltou do intervalo com dificuldades em superar a defesa adversária. Com decisões erradas no ataque, a Espanha aproveitou para retomar a diferença em dez pontos. Quando a seleção conseguia pontuar, os europeus devolviam na mesma moeda. Assim, na metade do terceiro quarto, o jogo era controlado pelos espanhóis.

Na segunda metade do período o Brasil conseguiu uma recuperação e cortou a desvantagem para seis pontos. Sobretudo, pela melhora na marcação. No melhor momento da seleção desde o primeiro quarto, não conseguiu encostar no placar depois de mais um turnover. Com isso, a Espanha se manteve confortável no final do terceiro quarto. Mas uma bola de três improvável do Léo Meindl colocou os brasileiros no jogo. 64 a 59 Espanha.

A seleção europeia voltou melhor para o quarto final e a diferença voltou a dez pontos nos minutos iniciais. Após ataques esperdiçados, o Brasil se perdeu na partida. A marcação desencaixou e o rival soube aproveitar pra ampliar a vantagem. Então, a Espanha conquistou a maior diferença da partida, de 16 pontos, restando cinco minutos para o término.

Por fim, com o placar confortável, bastou que os espanhóis administrassem o resultado. O Brasil ainda lutou nos minutos finais a fim de diminuir a diferença pensando na classificação geral. Gui Santos entrou bem e contribuiu com pontos seguidos. Mas a vitória ficou com os europeus.

(1-1) Brasil 78 x 96 Espanha (2-0)

Destaques

Brasil

Bruno Caboclo: 15 pontos e 11 rebotes e três tocos

Yago Mateus: 14 pontos, seis rebotes, quatro assistências e 3/9 do perímetro

Tim Soares: nove pontos

Cristiano Felício: oito pontos

Espanha

Santiago Aldama: 15 pontos e quatro rebotes

Willy Hernangomez: 14 pontos e quatro rebotes

Juan Nunez: 13 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Alberto Diaz: 11 pontos, três rebotes e três assistências

Outros jogos

(1-1) Geórgia 67 x 88 Eslovênia (2-0)

Destaques

Geórgia

Alexander Mamukelashvili: 21 pontos e sete rebotes

Kakhaber Jintcharadze: 12 pontos, sendo 3/3 do perímetro

Tornike Shengelia: nove pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Eslovênia

Luka Doncic: 34 pontos, dez rebotes, seis assistências, três roubos e 3/9 do perímetro

Klemen Prepelic: 15 pontos, quatro rebotes e 3/6 do perímetro

Zoran Dragic: 12 pontos e três assistências

(0-2) Venezuela 75 x 81 Cabo Verde (1-1)

Destaques

Venezuela

David Cubillan: 15 pontos, quatro assistências e 3/6 do perímetro

Jhornan Zamora: 14 pontos, três assistências e 4/7 do perímetro

Garly Sojo: 13 pontos e sete rebotes

Cabo Verde

Betinho Gomes: 22 pontos, três rebotes e 4/7 do perímetro

Will Tavares: 20 pontos e três assistências

Ivan Almeida: 18 pontos, seis rebotes e 4/7 do perímetro

(1-1) Costa do Marfim 71 x 69 Irã (0-2)

Destaques

Costa do Marfim

Nisre Zouzoua: 17 pontos, quatro rebotes e 3/9 do perímetro

Amadou Sidibe: dez pontos e cinco rebotes

Maxence Dadiet: dez pontos, quatro rebotes e três assistências

Irã

Behnam Yakhchali: 19 pontos, cinco rebotes, três assistências e 5/13 do perímetro

Mohammad Amini: 15 pontos, três rebotes e quatro assistências

