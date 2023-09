Especialistas da ESPN divergem sobre ameaça ao título do Denver Nuggets

Para a ESPN, o Denver Nuggets é o grande favorito a repetir o feito de 2022/23 e faturar o título da NBA na próxima temporada. Mas especialistas da emissora divergem sobre qual time pode ter a melhor chance de derrotar os atuais campeões em uma série melhor de sete jogos.

O analista Jamal Collier sugere que o Phoenix Suns é um forte concorrente. Eles tiveram uma pré-temporada robusta, reforçando seu elenco com Bradley Beal e outras adições inteligentes. Então, ele acredita que isso fornecerá o suporte necessário para Kevin Durant e Devin Booker.

“Vou de Suns. A aquisição de Bradley Beal e algumas adições inteligentes para preencher o elenco como Keita Bates-Diop, Yuta Watanabe e Jordan Goodwin dão ao Phoenix um banco respeitável para cercar suas estrelas. Beal deve prosperar em sua nova função. Assim, será uma boa uma terceira opção ofensiva ao time. Então, acho que pode ser o melhor adversário de Denver no Oeste”, comentou Collier.

Por sua vez, o repórter Tim MacMahon aponta o Milwaukee Bucks como um forte adversário. Apesar da decepcionante queda na primeira rodada da última temporada, o time teve a melhor campanha na fase regular. Além disso, manteve o núcleo do time campeão em 2021.

“O Bucks teve o melhor recorde da NBA na temporada passada. E o núcleo de um time campeão recente continua intacto. No entanto, é razoável Antetokounmpo se questionar se podem continuar sendo um candidato com Brook Lopez, Jrue Holiday e Khris Middleton envelhecendo. A ‘janela’ [de título] do Bucks pode não estar aberta por muito mais tempo. Mas ainda está nesta temporada”, disse MacMahon.

Já o analista Kevin Pelton vê o Boston Celtics como um forte concorrente do Bucks. Isso graças à troca por Kristaps Porzingis. Segundo ele, o sucesso de Denver nos playoffs destacou a importância de equilibrar arremessos e tamanho. Com o letão, o Celtics pode igualar o Nuggets em ambos os aspectos.

“O argumento mais forte para a troca do defensor Marcus Smart por Porzingis foi a jogada que o Nuggets destacou nos playoffs. Ou seja, ter sucesso nos arremessos sem sacrificar o tamanho do time. O Celtics agora pode igualar o Nuggets em ambas as frentes. Além disso, Denver seria desafiado a marcar Jaylen Brown e Jayson Tatum depois de perder Bruce Brown na agência livre”, argumentou Pelton.

O jornalista Tim Bontemps sugere que o Golden State Warriors pode ser um desafio único para os Nuggets. Embora Denver tenha sido dominante nos playoffs, eles não enfrentaram um oponente com as características de Stephen Curry.

“Direi o Warriors. Isso porque, por mais dominante que o Denver tenha sido nos playoffs, há um tipo de adversário que eles não enfrentaram. Digo um armador que faz um trabalho devastador de pick-and-roll. Assim, pode tirar vantagem de Jokic. Nesse quesito, não há opção melhor do que Stephen Curry . Então, será divertido ver esse confronto se acontecer”, opinou Bontemps.

Por fim, Andrew Lopez considera os Milwaukee Bucks o principal rival do Nuggets. Mas precisa se manter saudável. No entanto, existe preocupação com os principais astros do time. Afinal, já lidaram com lesões no passado. Portanto, para ele, a questão física será fundamental na disputa do título.

“O Bucks. Mas apenas se conseguir se manter saudável. Então, há muitas dúvidas. Antetokounmpo perdeu 19 jogos na temporada passada, Holiday perdeu 15 e Middleton perdeu 49. Enquanto Giannis continuar jogando em seu nível atual, o Bucks sempre permanecerá na conversa de título. Ou seja, precisam se manter saudáveis”.

