ESPN coloca Chet Holmgren à frente de Wembanyama para novato do ano

A NBA teve a primeira amostra da batalha dos favoritos ao prêmio de novato do ano: Chet Holmgren e Victor Wembanyama. O pivô do Oklahoma City Thunder saiu em vantagem. Afinal, sua equipe venceu o San Antonio Spurs com tranquilidade, por 123 a 87. Entre eles, a batalha terminou com nove e oito pontos, além de sete contra 14 rebotes, respectivamente. O suficiente, ainda assim, para a ESPN colocar Holmgren à frente de Wembanyama na corrida pelo prêmio.

A discussão da emissora norte-americana levou em consideração a opinião de dois analistas: Kevin Pelton e Bobby Marks. Para o primeiro, o principal motivo para a diferença é o aproveitamento nos arremessos. Enquanto o francês tem 43.2% nos arremessos totais e 28.3% no perímetro, Holmgren registrou 52.7% e 46.3, respectivamente.

O analista, no entanto, entende que isso se deve à dependência do Spurs a Wemby. Afinal, o pivô é responsável por 31% da produção ofensiva da sua equipe. Sendo, aliás, este o maior volume desde Joel Embiid na temporada 2016/17, pelo Philadelphia 76ers.

“Parte dessa situação favorável ocorre porque Holmgren está jogando como pivô quase exclusivamente, depois de atuar muito como ala-pivô durante seu retorno de verão às quadras”, explicou Pelton. “Wembanyama está começando como ala-pivô em uma formação carente de arremessadores, comprometendo seu espaçamento na quadra”, seguiu.

“Contanto que Holmgren está acertando perto de 50% de três pontos, acredito que ele tem sido o novato mais produtivo. Mas Wembanyama tem bastante tempo para reduzir a diferença”, completou.

Marks, por sua vez, concorda com o companheiro. Isso porque, para ele, o pivô do Thunder tem sido mais produtivo. Mesmo que esteja com uma média menor de pontos por jogo. O comentarista, no entanto, acredita que o ano em que Holmgren esteve ausente por lesão o beneficiou.

“Holmgren teve um ano de vantagem para estudar os princípios do Thunder em quadra e visualizar como ele se encaixaria”, comentou. “Nesse sentido, sua lesão no pé no ano passado o beneficiou. Afinal, ele pode analisar a sua equipe e as outras 29 da NBA”, seguiu.

Outra justificativa usada por Marks para a vantagem de Chet Holmgren a Wembanyama ao prêmio de novato são seus companheiros. “Ele joga com Shai Gilgeous-Alexande. San Antonio, por outro lado, usa Jeremy Sochan”, analisou.

Admiração

Antes da partida, o francês elogiou o adversário. Para ele, Holmgren é uma arma nos dois lados da quadra. Na ocasião, aliás, o francês traçava planos para vencer o pivô do Thunder. Mas o jogo não terminou como esperado.

“Holmgren é uma ameaça de tocos”, afirmou Victor Wembanyama, que teve ao menos um bloqueio em cada jogo que fez na NBA até aqui. “Mas ele também é uma ameaça de ‘ponte aérea’. É algo que nós sempre precisamos ficar espertos. Ele faz dupla com Shai (Gilgeous-Alexander), então vai ser muito difícil de lidar. Mas nós vamos fazer dar certo”.

