Para a ESPN, Joel Embiid é o próximo astro a pedir troca na NBA

A ESPN promoveu uma votação interna para saber qual será o próximo astro a pedir troca na NBA, e Joel Embiid foi o mais citado pelos analistas da emissora. Além disso, o astro do Philadelphia 76ers teve o dobro de votos do segundo lugar, Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, fechou o top 3.

Portanto, confira abaixo os resultados da votação da ESPN.

1. Joel Embiid (40%)

2. Zion Williamson (20%)

3. Karl-Anthony Towns (12%)

4. Trae Young e Kyrie Irving (8%)

5. Ja Morant, Donovan Mitchell e Luka Doncic (4%)

Fãs apreensivos

Recentemente, os torcedores do 76ers ficaram apreensivos com o atual MVP da NBA. Afinal, Embiid removeu Philadelphia como sua localização no Twitter. Ou seja, levantou rumores sobre um futuro pedido de troca. Mas, até o momento, nenhuma insatisfação do camaronês se tornou pública.

O detalhe é que os bastidores do 76ers estão pegando fogo. O astro James Harden está indignado com o presidente Daryl Morey. Sem a extensão contratual, o armador pediu troca. No entanto, a direção do 76ers encerrou todas as negociações em volta do veterano.

Além disso, jogador e franquia tinham feito um acordo verbal. Ao exercer a opção do último ano de contrato (US$35,6 milhões), Harden seria enviado para o seu destino de preferência, o Los Angeles Clippers. Porém, a mudança de postura dos 76ers revoltou ao astro. Desse modo, Harden chamou Morey de mentiroso.

E o astro foi além. Disse que não fará parte da mesma franquia do dirigente. A NBA, então, abriu investigação após as duras críticas de Harden. De acordo com a ESPN, a liga quer entender os bastidores da confusão entre o jogador e o presidente do 76ers.

Assim, por conta dessa celeuma, os fãs do 76ers estão preocupados com o futuro de Joel Embiid, que pode ser o próximo astro a pedir troca na NBA. Sem Harden, o pivô sabe que dificilmente vai brigar pelo título na próxima temporada. Aos 29 anos, o camaronês já conquistou o sonhado prêmio de MVP. Falta, agora, o título da liga.

Ao final da última campanha, Embiid tinha deixado claro que sua lealdade com a equipe não é a mesma de antes. Ou seja, ele quer ser campeão. Até hoje, o pivô nunca conseguiu superar a semifinal da Conferência Leste nas seis classificações para os playoffs na carreira.

“Eu só quero ganhar um campeonato. Custe o que custar. Não sei onde isso vai acontecer. Seja com Philadelphia ou em qualquer outro lugar. Mas quero ter uma chance de conseguir isso. O meu desejo, acima de tudo, é fazer o máximo que posso para ganhar um título. Quero ver como é o sentimento de vencer uma vez, e por fim, tentar a segunda, e assim por diante”, refletiu o pivô.

Embiid tem contrato com o time da Philaldelphia até 2027 (player option no último ano), mas outras equipes estão de olho no eventual colapso do 76ers. De acordo com Vincent Goodwill, do Yahoo! Sports, Miami Heat e New York Knicks teriam interesse no pivô e observam a situação de perto.

Nesta offseason, alguns astros já mudaram de equipe. Por exemplo, Bradley Beal foi para o Phoenix Suns e Chris Paul está no Golden State Warriors.

Além disso, Damian Lillard pediu ao Portland Trail Blazers para ser negociado. Até o momento, não houve avanços nas negociações envolvendo o armador. Dessa forma, Lillard e Harden estão em situações parecidas. A diferença é que o astro do Blazers ainda não “chutou o balde”.

