ESPN lista os 30 melhores jogadores da história da NBA

A ESPN elaborou uma lista com os 30 melhores jogadores da história da NBA. Na votação interna da emissora, o icônico Michael Jordan é o primeiro do ranking. LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar aparecem na sequência. Além disso, Magic Johnson e Wilt Chamberlain fecham o top 5.

O ranking da ESPN tem como base a eleição feita pela NBA há dois anos. Nela, a liga elegeu os 75 melhores de todos os tempos. A lista, aliás, foi parte das comemorações dos 75 anos da NBA. O corpo de votantes foi formado por integrantes da imprensa, jogadores atuais e aposentados, bem como treinadores e dirigentes.

Acima de tudo, a posição de Stephen Curry (16) na lista da ESPN causou estranheza. Afinal, o astro do Golden State Warriors mudou a NBA na última década. Não é exagero afirmar que Curry é o maior arremessador que o jogo já viu. Desse modo virou um ícone da liga. Portanto, é um dos jogadores mais influentes da história do basquete.

O detalhe é que o Los Angeles Lakers tem seis atletas no top 11 de melhores da liga. São eles: LeBron, Kareem, Magic Johnson, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. Ou seja, é o time mais contemplado no topo do ranking.

Além disso, cinco jogadores em atividade aparecem entre os 30 melhores da NBA. Além de LeBron e Curry estão presentes Kevin Durant (Phoenix Suns), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Chris Paul (Warriors).

A ausência mais sentida é a de Nikola Jokic, atual campeão e MVP das finais. O motivo é que ele não está no ranking dos 75 melhores da história feita pela NBA.

Então, sem mais delongas, vamos à lista completa da emissora do Grupo Disney.

ESPN – 30 melhores jogadores da história da NBA

1. Michael Jordan

2. LeBron James

3. Kareem Abdul-Jabbar

4. Magic Johnson

5. Wilt Chamberlain

6. Bill Russell

7. Larry Bird

8. Tim Duncan

9. Oscar Robertson

10. Kobe Bryant

11. Shaquille O’Neal

12. Kevin Durant

13. Hakeem Olajuwon

14. Julius Erving

15. Moses Malone

Leia Mais!

16. Stephen Curry

17. Dirk Nowitzki

18. Giannis Antetokounmpo

19. Jerry West

20. Elgin Baylor

21. Kevin Garnett

22. Charles Barkley

23. Karl Malone

24. John Stockton

25. David Robinson

26. John Havlicek

27. Isiah Thomas

28. George Mikan

29. Chris Paul

30. Dwyane Wade

