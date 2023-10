As negociações de atletas na NBA, por diversas vezes, expõem a frieza dos dirigentes. O caso mais recente ocorreu no último domingo (1). A esposa de Jrue Holiday, Lauren, fez um desabafo após a saída do marido do Milwaukee Bucks. No fim de semana, o armador fez parte de uma mega troca. O Bucks precisava abrir espaço para acomodar Damian Lillard, e Jrue foi um dos ativos enviados ao Portland Trail Blazers.

Lauren não gostou do tratamento da franquia de Wisconsin ao marido. Afinal, Jrue Holiday defendeu o Milwaukee Bucks nas últimas três temporadas. Ajudou o time a ser campeão da NBA, em 2021. Além disso, era um dos jogadores mais influentes do elenco. Na troca bombástica, ele sequer foi avisado, o que chateou a esposa do atleta.

“Estou compartilhando isto para que todos possam ver que, além dos negócios, existem as pessoas, as vidas que são afetadas. O meu marido tirou um cochilo e acordou com a notícia de que havia sido trocado. Nenhum aviso, nenhum indício. Ou seja, nada para que ele se preparasse para o que estava vindo. Portanto, ele mal sabia que isso era uma possibilidade. Apenas está feito. Agora, siga em frente porque ‘não é pessoal, são negócios’. É complicado”, desabafou Lauren, no Instagram.

Bicampeã olímpica e campeã Mundial pela seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, Lauren não concorda com a ideia de que a troca do marido seja apenas um negócio. Afinal, a família dela estava envolvida com a comunidade de Milwaukee. Ou seja, criou laços com a cidade. Ela, então, lamentou a saída repentina do lugar onde morou nos últimos três anos. Lauren, sobretudo, trouxe uma perspectiva mais humana sobre o assunto.

“Nossos filhos estudam com outras crianças do Bucks. Os pais deles andam juntos. As outras mulheres no Bucks têm sido minhas parceiras de treino, minhas confidentes, meu suporte. Sem mencionar as relações que construímos na comunidade e no nosso programa social. Tudo isso é pessoal para nós. É a nossa vida. Não tem negócio nisso. Milwaukee era um lar. Então, sim, isso é mais do que negócio. Não porque estamos ofendidos por isso, mas porque somos pessoas, somos humanos. Temos relacionamentos, sonhos e conexões com onde jogamos”.

“Imagine um mundo onde não nos escondemos por trás dos negócios das coisas, onde não tratamos uns aos outros como mercadorias, ao invés de nos tratarmos como peças valiosas de uma comunidade humana destinada a servir uns aos outros. Imagine se não colocássemos um cifrão nos atletas. Se investíssemos neles como seres humanos, como forças para fazer o bem. Se tivéssemos, em nossa vida cotidiana, as mesmas expectativas que temos por cada atleta. Nós esperamos esforço, foco, integridade. Esperamos grandeza. E se os nossos padrões fossem os mesmos para os negócios? Em outras palavras, imagine se fosse pessoal. Esse é o mundo que quero criar”, concluiu Lauren.

O mais cruel é que, na semana passada, Jrue Holiday revelou que queria se aposentar como jogador do Milwaukee Bucks. Em entrevista a Jim Owczarski, do Milwaukee Journal-Sentinel, o All-Star afirmou que se sentia em casa.

“Antes mesmo de ganhar aqui, disse que sou um Buck para a vida toda. E eu digo isso do fundo do meu coração. Eu não quero jogar por nenhum outro time”, disse Holiday, agora jogador do Boston Celtics.

A reação de Giannis

A saída de Jrue Holiday do Milwaukee Bucks também surpreendeu o astro Giannis Antetokounmpo. Afinal, ele também não foi consultado ou avisado sobre a negociação. De acordo com o grego, o armador se tornou um irmão para toda a vida.

“Jrue é um irmão que fiz para a vida inteira, antes de tudo. Eu adoro a sua família e aprecio tudo o que fez por mim, então desejo-lhe nada menos do que o melhor. Ele me abençoou, afinal, com um título da liga. Foi o meu primeiro título. Enfim, Jrue é um dos melhores seres humanos com quem eu já convivi na NBA”, revelou o astro grego.

Agora, Holiday e Antetokounmpo deixaram de ser colegas de elenco para virarem rivais. Bucks e Celtics, a princípio, partem como favoritos no Leste. Nada disso, no entanto, vai se colocar no caminho da amizade entre ambos.

“Nós entramos em quadra e travamos batalhas lado a lado. Jrue foi quem decidiu o quinto jogo das finais com um roubo de bola crucial. Então, dane-se o basquete! E dane-se os rumores e besteiras da imprensa também. O cara é um irmão que levo para a vida e nada vai mudar o que vivemos. Além disso, sei que vai ser ótimo onde quer que jogue”, garantiu o duas vezes MVP da liga.

Jrue Holiday chega com moral ao Celtics

O presidente do Boston Celtics, Brad Stevens, demonstrou bastante entusiasmo com a chegada de Holiday à equipe. No Media Day da última segunda-feira (2), o dirigente exaltou o reforço adquirido junto ao Blazers. Stevens, aliás, revelou que o armador já estava na mira da franquia. Para ele, Holiday é um encaixe perfeito no time.

“Há uma lista de jogadores que você sempre acha que nunca terá uma chance real de conseguir, que você acha que seria um encaixe perfeito no time e que adoraria ser um Celtic. Jrue é um desses caras. Temos tentado trazê-lo para cá desde quando eu era treinador. Então, só de ter a chance de passar alguns minutos ao telefone com ele, dá para perceber que Jrue é uma pessoa impressionante. Enfim, estamos muito felizes por ele estar aqui”, disse Stevens.

Na sequência, o presidente do Celtics destacou as qualidades de Holiday. Desse modo, Stevens confia no sucesso do armador em Boston.

“Todo mundo consegue ver o que ele faz em quadra. Ele é um jogador muito bom, várias vezes All-Star. A defesa dele todo mundo conhece, etc. Mas, acima de tudo, acho que ele é um colega de equipe de elite, com um caráter competitivo de elite. Ele vai se encaixar muito bem aqui. Afinal pode oferecer coisas muito boas dentro e fora da quadra. Portanto, não poderíamos deixar passar a oportunidade de trazer um cara do nível do Jrue”, concluiu o dirigente.

Liderança

Aos 33 anos, Holiday chega para ser um dos líderes do Celtics em quadra. Campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks, em 2021, o armador tem na defesa um de seus pontos fortes. O veterano, aliás, é capaz de marcar múltiplas posições. Além disso, ele não precisa da bola nas mãos para ser útil. Ou seja, tem tudo para se dar bem com Jayson Tatum e companhia.

Holiday tem contrato válido até 2025. Assim, vai receber US$76,3 milhões em salários nas próximas duas temporadas. No entanto, ele tem a opção de deixar o último ano de contrato. Desse modo se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer equipe.

Mas, a princípio, o presidente do Celtics deseja uma parceria duradoura com Jrue Holiday. De acordo com o insider Adrian Wojnarowski, da ESPN, a expectativa é que as partes fechem um extensão contratual de longo prazo.

