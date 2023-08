De virada, EUA bate Alemanha e termina fase de amistosos para Mundial invicto

A seleção dos EUA passou um sufoco, mas venceu a Alemanha de virada e terminou fase de amistosos para o Mundial invicto. Nesse domingo (20), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, os norte-americanos levaram a melhor por 99 a 91. Dessa forma, os Estados Unidos encerram a preparação para a Copa com vitórias nos cinco amistosos que disputou.

Os EUA começaram bem, tanto que chegaram a abrir 15 a 7 no quarto inicial. Mas, os alemães reagiram e terminaram o primeiro tempo em vantagem: 54 a 46. Os europeus, aliás, se impuseram nos dois lados da quadra. Assim, Dennis Schroder foi o destaque, controlando o ritmo da partida. O armador do Toronto Raptors fez nove pontos e seis assistências em 16 minutos.

Na volta do intervalo, a Alemanha seguiu melhor em quadra. A vantagem, inclusive, chegou a subir para 16 pontos (71 a 55). O ataque dos americanos se estagnou e não conseguiu superar a defesa por zona dos alemães. Além disso, Schroder continuava brilhando na parte ofensiva.

Porém, após um pedido de tempo do técnico Steve Kerr, os norte-americanos reagiram. Liderados por Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, os EUA diminuíram o prejuízo para quatro pontos (77 a 73). O armador do Indiana Pacers, aliás, converteu três bolas seguidas do perímetro. Dessa forma, a seleção americana chegou viva no período final.

A cinco minutos do fim, depois de uma cesta de três de Edwards, os EUA empataram o jogo (86 a 86). Dali em diante, os norte-americanos dominaram as ações em quadra. Fizeram uma sequência e 12 a 0 e, assim, definiram os rumos do duelo.

Portanto, a partida serviu para mostrar o poder de reação da equipe de Kerr. Além disso, a Alemanha foi a seleção que mais impôs dificuldades aos EUA nessa série de amistosos visando o Mundial. Ou seja, os alemães têm tudo para ir longe na Copa.

Edwards foi o cestinha do duelo, com 34 pontos. O jovem astro do Minnesota Timberwolves também pegou seis rebotes e acertou 11 dos 21 arremessos que tentou. Haliburton, por sua vez, anotou 16 pontos vindo do banco.

Em contrapartida, Franz Wagner foi o cestinha da Alemanha, com 17 pontos. Além disso, o ala do Orlando Magic pegou dez rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo. Assim como Schroder, que anotou 16 pontos e distribuiu dez assistências.

Amistosos de preparação dos EUA para o Mundial

EUA 117 x 74 Porto Rico

Eslovênia 62 x 92 EUA

Espanha 88 x 98 EUA

EUA 108 x 86 Grécia

EUA 99 x 91 Alemanha

A Copa do Mundo vai ocorrer entre 25 de agosto e 10 de setembro. Pela primeira vez na história, o torneio terá múltiplas sedes – Filipinas, Indonésia e Japão.

A seleção dos EUA está no grupo C do Mundial. Na primeira fase, os adversários serão Nova Zelândia, Grécia e Jordânia. A estreia será justamente contra os neozelandeses, no dia 26, às 9h40 (horário de Brasília).

