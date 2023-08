EUA atropela Grécia e se garante na segunda fase da Copa do Mundo

A seleção dos EUA atropelou a Grécia e, assim, garantiu vaga na segunda fase da Copa do Mundo de Basquete. Nesta segunda-feira (28), em Manila, nas Filipinas, os norte-americanos levaram a melhor por 109 a 81. Além disso, os Estados Unidos asseguraram o primeiro lugar do grupo C.

Os gregos até que começaram bem o jogo. Mas isso durou apenas no primeiro período. No ataque, a Grécia explorava o pivô Georgios Papagiannis perto da cesta. Defensivamente, entretanto, o time europeu foi uma tragédia.

Em contrapartida, o atleticismo e a qualidade técnica dos EUA se sobressaiu com facilidade. Dominante no dois lados da quadra, os norte-americanos abusaram do ataque à cesta. Tanto que foram 34 vezes à linha do lance livre, com 30 acertos.

Além disso, o técnico Steve Kerr utilizou os 12 atletas disponíveis para o torneio. O detalhe é que todos marcaram pelo menos quatro pontos. Ou seja, as ações ofensivas não se concentraram em um ou outro jogador.

O cestinha dos EUA foi Austin Reaves. Vindo do banco, o ala-armador do Los Angeles Lakers anotou 15 pontos, em 17 minutos. Além disso, foi o líder do time em assistências (seis). Outros dois atletas tiveram dois dígitos em pontos: Anthony Edwards e Jalen Brunson, com 13 cada.

Já com relação aos gregos, Papagiannis foi o cestinha, com 17 pontos. Thanasis Antetokounmpo, por sua vez, teve uma atuação desastrosa. Acertou apenas um arremesso de quadra em cinco tentativas e errou os quatros lances livres que bateu. E Thanasis ainda levou dois tocos incríveis de Jaren Jackson Jr. em 14 segundos. Portanto, o irmão de Giannis Antetokounmpo foi um fiasco em quadra.

A princípio, EUA e Grécia terão jogos tranquilos na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os norte-americanos enfrentam a Jordânia, que perdeu as duas partidas que disputou.

Os gregos, por outro lado, vão duelar com a Nova Zelândia. Os europeus precisam vencer para garantir a segunda vaga. Uma derrota da Grécia, portanto, seria uma zebra enorme. Além disso causaria a eliminação precoce dos gregos.

Ambos os duelos vão ocorrer nesta quarta-feira (30).

(1-1) Grécia 81 x 109 Estados Unidos (2-0)

Grécia

Georgios Papagiannis: 17 pontos e 8-13 nos arremessos de quadra

Nikos Rogkavopoulos: 14 pontos e quatro rebotes

Estados Unidos

Austin Reaves: 15 pontos, cinco rebotes, seis assistências e 4-7 nos arremessos de quadra

Anthony Edwards: 13 pontos e 4-11 nos arremessos de quadra

Jalen Brunson: 13 pontos e 5-5 nos arremessos de quadra

Josh Hart: seis pontos, 11 rebotes e cinco assistências

(1-1) Nova Zelândia 95 x 87 Jordânia (0-2)

Nova Zelândia

Izayah Le’afa: 23 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, três roubos de bola, 4-8 nas bolas de três e 7-14 nos arremessos de quadra

Shea Ili: 15 pontos, dez assistências e 5-12 nos arremessos de quadra

Finn Delany: 14 pontos e sete rebotes

Yannick Wetzell: 13 pontos e seis rebotes

Jordânia

Rondae Hollis-Jefferson: 39 pontos, nove rebotes, quatro assistências, 12-24 nos arremessos de quadra e 14-18 nos lances livres

Freddy Ibrahim: 22 pontos, cinco rebotes, nove assistências e três roubos de bola

Ahmad Dwairi: 19 pontos, dez rebotes, dois tocos e 9-12 nos arremessos de quadra

Grupo B

(1-1) Porto Rico 77 x 94 Sérvia (2-0)

Porto Rico

Isaiah Pineiro: 14 pontos

Jordan Howard: 13 pontos

Sérvia

Bogdan Bogdanovic: 17 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e 5-16 nos arremessos de quadra

Nikola Jovic: 17 pontos, quatro assistências e 6-9 nos arremessos de quadra

Aleksa Avramovic: 15 pontos

Nikola Milutinov: 12 pontos e 15 rebotes

(0-2) China 69 x 89 Sudão do Sul (1-1)

China

Kyle Anderson: 22 pontos, cinco rebotes e 8-16 nos arremessos de quadra

Zhao Rui: 13 pontos

Sudão do Sul

Carlik Jones: 21 pontos, seis assistências e 7-15 nos arremessos de quadra

Kuany Kuany: 16 pontos, quatro assistências e 4-11 nas bolas de três

Marial Shayok: 13 pontos

Majok Deng: 12 pontos e cinco rebotes

