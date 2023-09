Em jogo apertado, EUA bate Montenegro na Copa do Mundo

Em um jogo apertado, a seleção dos EUA sofreu para bater Montenegro na abertura da segunda fase da Copa do Mundo de Basquete. Nesta sexta-feira (1), em Manila, nas Filipinas, os norte-americanos levaram a melhor por 85 a 73. O placar final, aliás, não retrata o que foi a partida. Os europeus comandaram as ações em alguns momentos, mas sucumbiram nos minutos finais.

Desse modo, os EUA mantiveram a invencibilidade na competição, com quatro triunfos. Portanto, a vaga para as quartas de final está encaminhada. Montenegro, por outro lado, mostrou competitividade, mas dificilmente vai passar de fase.

O primeiro tempo foi marcado pelo grande número de erros. De um lado, os montenegrinos cometeram 12 turnovers. Os EUA, por sua vez, amassaram o aro. Afinal, converteram apenas 35% dos arremessos de quadra. Nas bolas de três, então, foi somente uma cesta em nove tentativas.

Além disso, os europeus dominaram a tábua de rebotes (28 a 17), sendo nove a quatro nos ofensivos. Assim, Montenegro fez 21 pontos no garrafão (contra 12 dos norte-americanos). A dupla Nikola Vucevic e Marko Simonovic combinou para 16 pontos e 12 rebotes.

Para proteger melhor o aro, o técnico Steve Kerr deu minutos ao jovem Walker Kessler. Mas, na prática, a situação não se alterou. A experiência com o pivô do Utah Jazz durou cinco miutos. Desse modo, Montenegro foi para o intervalo com um ponto de vantagem: 38 a 37.

No terceiro período, o jogo se manteve equilibrado. No entanto, os EUA se aproveitaram dos contra-ataques para virar o duelo. Já Montenegro seguia dominando os rebotes, mas cometendo erros bobos no ataque.

Os norte-americanos foram para o último período com uma vantagem de seis pontos: 61 a 55. Mas, a seleção de Montenegro não se deu por vencida. Os EUA só tiveram uma folga no placar nos minutos finais, quando apertou a defesa.

Anthony Edwards e Jaren Jackson Jr. se destacaram nos dois lados da quadra, no clutch time. Assim, nos últimos três minutos de jogo, os EUA fizeram uma sequência de 13 a 5 contra Montenegro e mantiveram a invencibilidade na Copa do Mundo.

EUA 85 x 73 Montenegro

EUA

Anthony Edwards: 17 pontos e 7-16 nos arremessos de quadra

Austin Reaves: 12 pontos e três roubos de bola

Jaren Jackson Jr.: 11 pontos e 4-5 nos arremesoss de quadra

Tyrese Haliburton: dez pontos e seis assistências

Montenegro

Nikola Vucevic: 18 pontos, 16 rebotes, dois tocos e 8-19 nos arremessos de quadra

Kendrick Perry: 14 pontos e seis assistências

Sérvia 76 x 78 Itália

Sérvia

Bogdan Bogdanovic: 18 pontos, quatro assistências, 9-10 nos lances livres e 4-16 nos arremessos de quadra

Ognjen Dobric: 15 pontos

Nikola Milutinov: 14 pontos, 12 rebotes e três tocos

Itália

Simone Fontecchio: 30 pontos, sete rebotes e 11-15 nos arremessos de quadra

Marco Spissu: 14 pontos e cinco rebotes

Alemanha 100 x 73 Geórgia

Alemanha

Maodo Lo: 18 pontos, cinco assistências e 6-6 nas bolas de três

Dennis Schroder: 16 pontos e sete assistências

Moritz Wagner: 14 pontos, seis rebotes e cinco assistências

Andreas Obst: 12 pontos e quatro rebotes

Geórgia

Sandro Mamukelashvili: 19 pontos e quatro rebotes

Goga Bitadze: 15 pontos e seis rebotes

Tornike Shengelia: 12 pontos

Regulamento da Copa do Mundo

– Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase.

– Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em quatro grupos: I, formado por seleções oriundas dos grupos A e B; J, formado por seleções oriundas dos grupos C e D; K, formado por seleções classificadas dos grupos E e F; e L, formado por seleções classificadas dos grupos G e H, que pode ser o do Brasil. Os dois melhores colocados de cada grupo passam à fase de quartas de final.

– A partir das quartas teremos o mata-mata, com o seguinte chaveamento: I1 x J2 e K1 x L2 (em um lado da chave) e J1 x I2 e L1 x K2 (em outro lado). Os vencedores se enfrentam nas semifinais. Posteriormente, os sobreviventes disputarão a grande final, no dia 10 de setembro, em Manila.

