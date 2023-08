Após susto, EUA bate Nova Zelândia em grande noite de Paolo Banchero

Paolo Banchero liderou a seleção dos EUA diante da Nova Zelândia por 99 a 72 na estreia do Mundial de Basquete. Apesar do triunfo, os americanos passaram muito sufoco no primeiro tempo, especialmente no quarto inicial. Banchero somou 21 pontos, quatro rebotes e quatro bloqueios, enquanto Anthony Edwards terminou com 14 pontos e sete rebotes. Pelos neozelandeses, Reuben Te Rangi foi o melhor, com 15.

O início da seleção dos EUA foi muito ruim, enquanto a Nova Zelândia aproveitava para abrir vantagem. No entanto, a equipe da Oceania ficou quatro minutos sem pontuar e, rapidamente, os EUA encostaram no placar. Então, Austin Reaves passou para Cam Johnson, que sofreu falta na decolagem para a cesta. O jogador do Brooklyn Nets acertou os dois lances livres e empatou em 16. Depois, Reaves fez de três e deixou os americanos na frente por 19 a 16.

Já no segundo quarto, Reaves ampliou a vantagem para quatro, mas a Nova Zelândia voltou a produzir ofensivamente e retomou a liderança. Só que Tyrese Haliburton, de três e, depois, Anthony Edwards, recolocaram os EUA na frente por 30 a 26. Aos poucos, o time norte-americano passou a controlar o jogo. Após lances livres de Jaren Jackson Jr, a equipe vencia por 43 a 34. Então, ao fim do primeiro tempo, o time dos Estados Unidos liderava por 45 a 36.

Apesar de todas as dificuldades na primeira etapa, especialmente com os erros de ataque, a equipe do técnico Steve Kerr vencia por dígitos duplos: 60 a 47, após lances livres de Paolo Banchero. Mas no lance seguinte, Reaves roubou a bola e cruzou toda a quadra para ampliar a liderança em 15. Depois, o jogador do Los Angeles Lakers deixou em 64 a 47. Mas mesmo assim, os neozelandeses não permitiam que a diferença aumentasse tanto e esboçou uma reação. Entretanto, Banchero fez duas cestas de três consecutivas e o marcador apontava 74 a 58. Nos lances livres, Josh Hart ampliou para 18.

Por fim, no quarto derradeiro, a seleção dos EUA administrava a larga vantagem. De muito longe, Tyrese Haliburton deixou o placar em 85 a 65, restando cerca de seis minutos para o fim. Depois, a Nova Zelândia ainda diminuiu o estrago, mas Paolo Banchero estava em quadra para garantir o triunfo da seleção dos EUA.

EUA 99 x 72 Nova Zelândia

EUA

Paolo Banchero: 21 pontos, quatro rebotes, quatro bloqueios

Anthony Edwards: 14 pontos, sete rebotes, cinco erros de ataque

Austin Reaves: 12 pontos, seis assistências, três roubos de bola

Jaren Jackson Jr: 12 pontos, quatro rebotes

Jalen Brunson: dez pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Tyrese Haliburton: dez pontos, quatro rebotes, três roubos de bola

Nova Zelândia

Reuben Te Rangi: 15 pontos

Shea Ili: 12 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Finn Delany: 12 pontos, cinco rebotes

Eslovênia 100 x 85 Venezuela

Eslovênia

Luka Doncic: 37 pontos, sete rebotes, seis assistências

Mike Tobey: 21 pontos, cinco rebotes, cinco erros de ataque

Klemen Prepelic: 18 pontos, seis rebotes

Venezuela

Garly Sojo: 16 pontos

Heissler Guillent: 12 pontos, seis assistências

Jhornan Zamora: 12 pontos

Michael Carrera: dez pontos, quatro rebotes

Sérvia 105 x 63 China

Sérvia

Bogdan Bogdanovic: 14 pontos, quatro rebotes

Vanja Marinkovic: 14 pontos

Dusan Ristic: 13 pontos, seis rebotes

Nikola Milutinov: 11 pontos, cinco rebotes, três roubos de bola

Aleksa Avramovic: dez pontos, quatro assistências, três roubos de bola

China

Rui Zhao: 17 pontos

Qi Zhou: 12 pontos, cinco rebotes

Espanha 94 x 64 Costa do Marfim

Espanha

Willy Hernangomez: 22 pontos, cinco rebotes

Usman Garuba: 12 pontos, sete rebotes

Juancho Hernangomez: 11 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Costa do Marfim

Bazoumana Kone: 11 pontos

Jean Phillip Daily: dez pontos

