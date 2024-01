EUA divulga pré-lista de jogadores da NBA para as Olimpíadas

A federação de basquete dos EUA divulgou a pré-lista de jogadores da NBA que podem defender a seleção nas Olimpíadas de Paris em 2024. A equipe, que busca se recuperar após o fracasso na Copa do Mundo de 2023, tem uma lista de possíveis nomes recheada de talentos. A primeira relação conta com 41 jogadores, todos atualmente na liga do país.

O maior engajamento e a presença de grandes estrelas do basquete já eram esperados desde que o Mundial de Basquete foi encerrado. Na época, os próprios veteranos se mostraram incomodados com a forma como os Estados Unidos perderam, não só na semifinal contra a Alemanha, mas também na disputa do terceiro lugar contra o Canadá.

Assim, nomes como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Kawhi Leonard estão entre os atletas que podem ser convocados. A lista também ganhou o reforço do atual MVP, Joel Embiid. O astro Philadelphia 76ers, aliás, foi disputado pela seleção dos EUA, com França e Camarões há alguns meses. O pivô poderia ter jogado pelas outras nações, mas escolheu se juntar aos estadunidenses.

Uma grande surpresa para muitos foi a não menção do astro do Golden State Warriors, Draymond Green. O ala-pivô, que faz parte do time do técnico da seleção dos EUA, Steve Kerr, não está entre os nomes da pré-lista de jogadores da NBA para a disputa das Olimpíadas.

O camisa 23 se envolveu em polêmicas recentes e perdeu vários jogos da campanha de 2023/24. Isso porque recebeu suspensões por conta de brigas com Jusuf Nurkic e Rudy Gobert. Green chegou a dar uma entrevista onde dizia que estava comprometido em ajudar a seleção nos Jogos Olímpicos de 2024.

No entanto, existem as belas histórias. LeBron James, que não disputa uma competição oficial pela seleção desde as Olimpíadas de 2012 em Londres, pode estar de volta ao basquete FIBA. Por outro lado, Stephen Curry pode ter, enfim, a chance de jogar a competição aos 35 anos.

Para o jornalista da ESPN, Brian Windhorst, a grande prioridade da equipe é ter mais tamanho para a disputa entre seleções. Afinal, esse foi um grande problema durante a Copa do Mundo, onde Jaren Jackson Jr., ala-pivô de origem, atuou como pivô.

“Você percebe pela lista de nomes o quão importante é o tamanho para esse time. Joel Embiid foi uma grande vitória para a seleção por isso. Ele é o grande nome da posição disponível para os EUA. Isso também explica a presença de Chet Holmgren, jovem do Oklahoma City Thunder. Então, aposto que eles não querem ter mais problemas quanto ao tamanho do time. Anthony Davis também está presente”, ressaltou.

Por fim, os Estados Unidos anunciaram três amistosos de preparação para as Olimpíadas. Isso inclui um novo encontro com o Canadá em Las Vegas, após a temporada da NBA ser concluída no dia 10 de julho. Além disso, fará jogos em Londres, contra Sudão do Sul (20 de julho) e Alemanha (22 do mesmo mês).

Pré-lista completa:

Portanto, confira a lista de 41 nomes disponibilizada pela confederação dos EUA, a USA Basketball. Aliás, os nomes em negrito indicam os atletas que estiveram no elenco da Copa do Mundo de 2023.

LeBron James (Lakers)

Stephen Curry (Warriors)

Kevin Durant (Suns)

Kawhi Leonard (Clippers)

Joel Embiid (76ers)

Jimmy Butler (Heat)

Jayson Tatum (Celtics)

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Devin Booker (Suns)

Damian Lillard (Bucks)

Anthony Edwards (Timberwolves)

Tyrese Haliburton (Pacers)

Anthony Davis (Lakers)

Paul George (Clippers)

Kyrie Irving (Mavericks)

James Harden (Clippers)

Bam Adebayo (Heat)

Trae Young (Hawks)

De’Aaron Fox (Kings)

Jalen Brunson (Knicks)

Paolo Banchero (Magic)

Jaylen Brown (Celtics)

Scottie Barnes (Raptors)

Brandon Ingram (Pelicans)

Jaren Jackson Jr (Grizzlies)

Mikal Bridges (Nets)

Desmond Bane (Grizzlies)

Jrue Holiday (Celtics)

Chris Paul (Warriors)

Tyler Herro (Heat)

Aaron Gordon (Nuggets)

Chet Holmgren (Thunder)

Jarrett Allen (Cavaliers)

Josh Hart (Knicks)

Alex Caruso (Bulls)

Derrick White (Celtics)

Austin Reaves (Lakers)

Walker Kessler (Jazz)

Bobby Portis (Bucks)

Duncan Robinson (Heat)

Cam Johnson (Nets)

