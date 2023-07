EUA prepara treinos com jovens estrelas da NBA para a Copa do Mundo

Os EUA já haviam anunciado sua lista oficial de 12 nomes para a Copa do Mundo FIBA de 2023, incluindo várias estrelas da NBA. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, outros cinco jovens estrelas estarão na preparação da seleção americana para o mundial, que começa no dia 25 de agosto. Eles vão treinar com os 12 convocados originais e, caso haja alguma lesão, também podem ser os substitutos.

A seleção “reserva” pode vir a ter até os mesmos 12 nomes da lista oficial. Até então, os cinco nomes anunciados são: Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jalen Green (Houston Rockets), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Keegan Murray (Sacramento Kings) e Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder).

Nesse meio tempo, também foi anunciado o técnico desta seleção de substitutos para a Copa do Mundo pelos EUA, e ele também está na NBA. Jamahl Mosley do Orlando Magic.

O treinamento da seleção americana começa no dia 3 de agosto, no campus da faculdade de Nevada, Las Vegas. Como citado, os jogadores vão, sobretudo, para ajudar na preparação. Mas se for necessário, eles podem até mesmo ir com os jogadores da lista oficial com o time dos EUA para as Filipinas, uma das sedes do torneio.

Keegan Murray e Jalen Williams foram dois dos melhores calouros em 2022/23. Eles inclusive, foram eleitos ao time ideal de novatos. Murray teve 12.2 pontos, 4.6 rebotes e 41.1% em mais de seis tentativas por jogo nas bolas de três pelo Kings. Do mesmo modo, Jalen Williams teve grande impacto na temporada do Thunder: 14.1 pontos, 4.5 rebotes, 3.3 assistências e 1.4 roubo de bola, com 35.6% nas bolas de três.

Seu companheiro Chet Holmgren, segunda escolha do Draft de 2022, acabou não estreando em 2022/23 por conta de uma fratura no pé. O pivô, portanto, será calouro em 2023/24 e já deu seu cartão de visitas na Summer League recém disputada em Las Vegas. Em quatro jogos, Chet somou médias de 16.3 pontos, 9.7 rebotes e 3.5 tocos por noite.

Jalen Green, além disso, aumentou todas as suas médias em seu segundo ano com o Rockets, em 2022/23. 22.1 pontos, 3.7 rebotes e 3.7 assistências, em 34.2 minutos de média. Já Cade Cunningham, primeira escolha do Draft de 2021, pelo Detroit Pistons só atuou em 12 jogos de 2022/23, e se ausentou por todo o restante do ano com uma fratura na canela. Médias de 19.9 pontos, 6.2 rebotes e seis assistências.

A lista de jogadores suplentes ser tão jovem confirma a tendência da seleção dos EUA em Copas do Mundo, sempre com um time um pouco mais novo em relação as Olímpiadas. Acima de tudo, este time será ainda mais jovem do que o que os americanos tiveram em edições passadas.

Lista final

Vale lembrar que há uma novidade no comando técnico. Esse será o primeiro torneio dos EUA que Steve Kerr, do Golden State Warriors, será o treinador principal. Ele substitui o veterano Gregg Popovich que, aliás, foi seu treinador. Além disso, nenhum jogador da lista principal ou dos suplentes tem experiência em competições internacionais.

Como resultado, a convocação de Kerr tem: Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Haliburton (Pacers), Anthony Edwards (Timberwolves), Austin Reaves (Lakers) e Mikal Bridges (Nets), para o perímetro.

Depois, Kerr chamou para as alas: Brandon Ingram (Pelicans), Josh Hart (Knicks), Cam Johnson (Nets), Jaren Jackson Jr (Grizzlies) e Paolo Banchero (Magic). Por fim, os pivôs são: Bobby Portis (Bucks) e Walker Kessler (Jazz).

Copa do Mundo

A Copa do Mundo FIBA começa em 25 de agosto e vai até 10 de setembro. Trinta e duas seleções disputam a 19ª edição do torneio, que vai ter múltiplas sedes pela primeira vez. Os jogos vão acontecer nas Filipinas, Indonésia e Japão. A seleção dos EUA faz parte do grupo C. Como resultado, vai enfrentar Nova Zelândia, Grécia e Jordânia na primeira fase.

O Brasil está no grupo G do mundial. Então, enfrentará a Espanha, que é a atual campeão do torneio. Irã e Costa do Marfim completam o grupo.

