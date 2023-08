EUA vence Espanha em grande jogo de Jalen Brunson

O armador Jalen Brunson, do New York Knicks, foi perfeito na vitória da seleção dos EUA sobre a Espanha por 98 a 88, neste domingo. Brunson acertou os nove arremessos que tentou e, então, liderou sua equipe com 21 pontos. Enquanto isso, Jaren Jackson Jr ficou com 14 e Tyrese Haliburton somou 12 assistências em 22 minutos. Agora, a equipe possui três vitórias nos três amistosos de preparação para a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 25.

A seleção dos EUA virou sobre a Espanha em grande noite de Jalen Brunson, especialmente no último quarto. A equipe americana vencia por 73 a 72 no início do período derradeiro. Então, o time anotou sete pontos consecutivos e, em pouco tempo, liderava por 97 a 84. Além de Brunson e Jackson Jr, outros quatro jogadores dos Estados Unidos anotaram dez pontos ou mais. Pela Espanha, Santi Aldama, do Memphis Grizzlies, foi o cestinha, com 14. Willy Hernangomez anotou 13, enquanto Alex Abrines fez 12 e Juancho Hernangomez somou 11.

O time americano brilhou nos arremessos de longa distância, com 56% de aproveitamento, enquanto o adversário acertou 42%. Agora, a seleção embarca para Abu Dhab, onde vai encarar a Grécia e a Alemanha nos últimos dois amistosos antes do Mundial.

“Foi um grande jogo de basquete, um desafio maravilhoso e uma ótima atmosfera para a gente”, afirmou o técnico Steve Kerr. “Nós fechamos o priomeiro tempo e tínhamos uma vantagem de dez pontos, mas deixamos nossa guarda baixa. Assim, eles encostaram. Mas fica uma grande lição. Você não pode baixar a guarda quando joga em competições da FIBA. Você pode fazer isso na NBA, mas em muitas vezes consegue a vitória. Aqui, é bem diferente e, então, é como brincar com fogo”.

Kerr avalia que a seleção dos EUA está quase pronta para a competição, mas acredita que o time ainda pode melhorar nos próximos desafios.

“Estou muito orgulhoso pelo que nossos jogadores fizeram diante de um grande time. Quando a Espanha virou no terceiro quarto, eu amei quando nossos jogadores responderam. Depois, no fim do período, já estávamos liderando. Foi uma vitória difícil, mas conseguimos boas lições com o esforço de nossos jogadores e podemos melhorar em breve”, concluiu.

Na Copa do Mundo, a seleção dos EUA está no grupo da Nova Zelândia, Jordânia e Grécia. O Mundial começa no dia 25 de agosto e terá cobertura completa do Jumper Brasil.

