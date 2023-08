Evan Fournier pede troca no Knicks: “só quero jogar”

Um dos poucos destaques da França na Copa do Mundo, Evan Fournier não vê a hora de uma troca no New York Knicks. Insatisfeito com a falta de espaço na equipe de Tom Thibodeau, o ala de 30 anos quer respirar novos ares. Em entrevista ao portal Eurohoops, Founier afirma que deseja seguir na NBA, mas provavelmente em outra equipe. Porém, ele sabe que a palavra final é do Knicks.

“Veremos. Obviamente, quero jogar de novo. Quero ter sucesso. Então, eu sei que posso ajudar. Enfim, eu sei que posso jogar, que posso fazer muitas coisas”, disse o francês sobre sua situação no Knicks.

Mesmo com a eliminação precoce da França no Mundial, Fournier mostrou que pode ser útil. Ele terminou a competição com uma média de 21,7 pontos. Converteu 48% dos arremessos de quadra e 37% das bolas de três.

Além disso, Fournier se tornou o maior pontuador da história da França em Copas do Mundo, com 285 pontos. Assim, ele superou os 282 de Nicolas Batum, seu atual companheiro de seleção.

Após a eliminação nos últimos playoffs para o Miami Heat, Fournier deixou claro que sua saída do time novaiorquino é uma questão de tempo.

“Vocês sabem que não vou voltar. Não há a possibilidade de me manterem no elenco. Ficarei bem surpreso se não me trocarem. Então, vamos ver. Obviamente, isso não está nas minhas mãos”, afirmou o ala, em maio deste ano.

Fournier chegou ao Knicks em 2021/22 e foi titular absoluto. Na temporada regular, ele participou de 80 jogos. Obteve média de 14,1 pontos, em 29,5 minutos. Além disso, o francês era um dos principais arremessadores da equipe, já que o seu aproveitamento no perímetro foi de quase 39%.

No entanto, seu papel mudou em 2022/23. Afinal, Fournier só jogou 27 partidas, sendo sete delas como titular. Desse modo, alcançou média de apenas 6,1 pontos, em 17 minutos. Seu aproveitamento nas bolas de três foi de 30,7%, o pior da carreira.

Fora da rotação do Knicks

Com o passar do tempo, Thibodeau o tirou por completo da rotação. Desde o dia 9 de abril, no jogo contra o Indiana Pacers, o francês não pisou mais em quadra.

“Minha temporada acabou há muito tempo, na verdade. Esse é o final oficial, mas já tinha acabado há algum tempo. Levei um mês para entender o que estava acontecendo. Obviamente, o Knicks vai fazer mudanças e me envolver em uma troca”, cravou Evan Fournier há três meses, em entrevista ao jornal New York Times.

Em 2023/24, Fournier entrará no último ano de contrato garantido. Assim, ele vai receber US$18,9 milhões em salários. Já em 2024/25, o time terá a opção de encerrar o vínculo. Portanto, o francês acredita que a troca vai ocorrer devido ao contrato expirante. Além disso, o Knicks deverá priorizar o desenvolvimento dos mais jovens.

“Eu ficaria surpreso se estivesse de volta na próxima campanha. Já estou há 11 anos na NBA, tenho um grande contrato e eles estão tentando desenvolver os mais jovens… Então, por qual motivo me trariam de volta?”, finalizou.

