Ex-astro da NBA afirma ter perdido quase US$3 bilhões após erro de agente

Spencer Haywood, astro da NBA durante os anos 70, poderia ter sido o primeiro jogador de basquete bilionário, se não fosse por seu agente. De acordo com o membro do Hall da Fama, ele poderia ter quase US$3 bilhões em ações da Nike. No entanto, seu empresário as vendeu por dinheiro vivo.

A história começa no início da carreira de Haywood. Em sua primeira temporada na NBA, o pivô já mostrou que tinha o necessário para ser o astro do Seattle SuperSonics. Desse modo, foi oferecido patrocínio por inúmeras marcas de tênis.

Entretanto, ele não assinou com a Adidas ou Converse, como a maior parte dos grandes jogadores. Haywood resolveu assinar com uma empresa em reformulação, que antes era chamada de Blue Ribbon Sports. De acordo com o astro da NBA, seu agente afirmou que os ganhos com a Nike valeriam a pena no futuro, mesmo que o retorno não fosse imediato.

Haywood, então, seguiu o conselho do empresário e conseguiu uma pequena parte da empresa. Mas, seu agente vendeu as ações ao invés de receber uma porcentagem em cima dos ganhos do atleta. Resumindo, ele não seguiu o conselho que deu para o jogador.

“Ele não sabia como iria ganhar seus 10%”, afirmou Haywood. “Ele não sabia como receber, então pediu US$10 mil dos meus US$100 mil e seguiu sua vida. Em seguida, vendeu as ações por dinheiro vivo. Eu perdi US$2,8 bilhões”.

Se o astro da NBA tivesse guardado o que seu agente vendeu, poderia ter se tornado o primeiro jogador profissional de basquete bilionário. Apesar do ocorrido, ele se manteve leal à empresa e continuou com ela até o fim da carreira.

Michael Jordan

Michael Jordan é o jogador de basquete com passagem pela NBA mais rico do mundo. De acordo com a revista Forbes em 2022, sua fortuna é avaliada em U$1,7 bilhões. O motivo poderia ter sido o mesmo de Haywood: possui uma parte da Nike.

O icônico astro do Chicago Bulls finalizou a venda de suas ações majoritárias do Charlotte Hornets no último mês, de acordo com o Adrian Wojnarowski, da ESPN. Desse modo, ele continuará com um dos donos da franquias, mas com uma porcentagem menor da organização.

Um grupo liderado pela dupla Gabe Plotkin e Rick Schnall vai assumir o comando da franquia. Enquanto Plotkin já é um dos sócios minoritários do Hornets, Schnall tem participação no Atlanta Hawks.

