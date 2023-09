Ex-desafeto, Patrick Beverley defende Russell Westbrook por apelido

A relação de Patrick Beverley e Russell Westbrook mudou por completo nos últimos anos. Em participação ao Gil’s Arena Show, o armador do Philadelphia 76ers defendeu o antigo companheiro do apelido “Westbrick”. De acordo com ele, não faz sentido chamar o astro de inconsistente se ele possui vários recordes na NBA.

“Do que eles tão falando? É a coisa mais maluca do mundo. Esse cara já quebrou todos os recordes possíveis e as pessoas ficam falando que ele é ruim. Ele teve aproveitamento de 41% nas bolas de três e continuam chamando ele de Westbrick. Como isso?”, disse o veterano.

A fala de Patrick Beverley sobre Russell Westbrook, então, viralizou nas redes sociais. No entanto, a maior parte dos comentários foi refutando um argumento do armador. Afinal, Westbrook nunca teve um aproveitamento do perímetro maior que 34,3% em uma temporada. Vale ressaltar que esse seu recorde foi feito em 2016/17, ainda no Oklahoma City Thunder.

Mas também tem a possibilidade de Beverley ter arredondado o aproveitamento de Westbrook com o Los Angeles Clippers na última temporada. Ao longo de 21 jogos de temporada regular, conseguiu 35,6%, acertando 1,2 de 3,5 tentativas por confronto. Enquanto isso, teve 35,7% nos playoffs, acertando duas de 5,6 tentativas durante as cinco partidas.

De inimigos para amigos

Patrick Beverley surpreendeu ao contar que Russell Westbrook foi o seu melhor amigo durante sua chegada ao Los Angeles Lakers. A revelação foi feita em setembro de 2022, durante o primeiro dia que os jogadores falaram pela equipe californiana.

“Então, estou muito bem com Westbrook. Ele tem sido o meu melhor amigo desde que cheguei ao Lakers. Estamos acordando cedo, todos os dias, para treinarmos juntos às 6h30. Também passamos um bom tempo na academia. Enfim, somos dois alfas. Ambos queremos vencer”, disse o jogador de 34 anos.

Dessa forma, dois dos principais desafetos da NBA parecem ter deixado as polêmicas para trás. Aliás, a rivalidade começou nos playoffs de 2013. O que começou tudo foi um lance “descuidado” de Beverley (na época, jogador do Houston Rockets), que lesionou o então astro do Oklahoma City Thunder. Ambos, desde então, trocaram várias ofensas.

Além disso, Beverley já acusou Westbrook de prejudicar sua carreira na NBA. Porém, a impressão que eles passam é a de que as desavenças ficaram no passado. Afinal, ambos têm contratos expirando ao final da temporada. Assim, precisam de um bom desempenho para atraírem o interesse do mercado, em 2024.

