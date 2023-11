Ex-GM recomenda Warriors fazer troca por Zach LaVine

O astro Stephen Curry se transformou em uma espécie de lobo solitário no Golden State Warriors. Afinal, ele tem quase o dobro de pontos do segundo principal cestinha, Klay Thompson. Com isso, a equipe vem de apenas uma vitória nos últimos jogos. Então, o ex-GM do New York Knicks, Scott Perry, sugeriu que o Warriors deveria tentar uma troca por Zach LaVine.

O experiente dirigente, no entanto, diz que a equipe deve analisar o momento para iniciar negociações com o Chicago Bulls. “A maneira pela qual eu consideraria é se eu acreditasse que conseguir LaVine vai me aproximar das finais de Conferências e finais da NBA. Essa é uma pergunta que o Warriors tem que ser capaz de responder”, comentou Perry, durante o podcast Hoop Genius.



O apresentador do podcast, BJ Armstrong, portanto, sugere incluir Jonathan Kuminga no negócio. Para ele, uma proposta interessante seria o jovem ala-pivô, escolhas de Draft e um jogador com alto salário. Assim, este poderia ser Chris Paul, com acordo expirante de US$30.8 milhões.

O ex-GM, no entanto, não aconselha que o Warriors envolva Kuminga na troca por Zach LaVine. Afinal, a franquia investiu duro em seu desenvolvimento e ele pode servir numa era pós-Curry.

“Eles desempenharam um grande papel no desenvolvimento deste cara”, afirmou Perry. “É difícil deixar um jovem sair do prédio. Não sei o grau que eles valorizam Kuminga, mas eu vi sinais que indicam que ele tem chance de ser um jogador muito bom. Você tem que levar isso em consideração”, completou.

Disputa intensa

Caso o Warriors escute o conselho de Perry, um negócio por LaVine não deve ser fácil. Afinal, desde que o Bulls sinalizou a possibilidade de troca, diversas equipes surgiram no radar. As mais claras, até aqui, são Los Angeles Lakers, Miami Heat, Philadelphia 76ers e Sacramento Kings.

O repórter Jovan Buha, do site The Athletic, confirma o interesse do Lakers, não apenas em uma troca por Zach LaVine, mas também por Alex Caruso e DeMar DeRozan. Prestes a reformular o elenco, o Bulls será procurado pelos outros times, que estão de olho em seus principais jogadores. Mas, a princípio, a franquia planeja estender o vínculo com DeRozan.

De acordo com Shams Charania, também do The Athletic, o Kings é outro que monitora a situação. Segundo o insider, a franquia californiana promete ser ativa no mercado. Desse modo, uma das opções no radar seria o ala-armador do Chicago Bulls. Além disso, Charania informa que dois atletas do Toronto Raptors também estão na mira de Sacramento.

“Acho que esta é a primeira vez, em muito tempo, desde que Chris Webber estava em Sacramento, que os atletas olham para o Kings como um destino. A franquia estará envolvida em negociações por todos os astros disponíveis. Pascal Siakam, OG Anunoby, Zach LaVine. O Kings fez um bom trabalho na manutenção dos seus ativos. Enfim, a franquia passou a ser vista pelas estrelas que estão aparecendo”, revelou o jornalista.

