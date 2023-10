Ex-jogador do Lakers assina contrato com Celtics

O Boston Celtics fechou contrato com um ex-jogador do Los Angeles Lakers. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, Wenyen Gabriel assinou com a equipe de Masshachusetts. Segundo o insider, o vínculo é válido apenas para a fase de treinamentos. Assim, o ala-pivô sudanês vai concorrer a uma vaga no elenco para a temporada 2023/24.

Gabriel chega a Boston para suprir uma lacuna. Afinal, o Celtics negociou o pivô Robert Williams com o Portland Trail Blazers. Desse modo, o time ficou com um déficit no garrafão. O novo reforço é conhecido, sobretudo, pela versatilidade defensiva.

A princípio, Al Horford e Kristaps Porzingis deverão ser os bigs titulares. Como opções de banco, o técnico Joe Mazzulla conta, hoje, com Luke Kornet e Neemias Queta. No entanto, o português tem um contrato two-way*. Ou seja, havia a necessidade de outro jogador para cobrir as posições 4 e 5.

Caso agrade nos treinos, o ex-jogador do Lakers tem tudo para conseguir um contrato garantido com o Celtics. Nas últimas duas campanhas, Gabriel disputou 87 partidas pelos angelinos. Suas médias, no período, foram de 5,7 pontos e 4,2 rebotes. Além disso, o atleta de 26 anos converteu 57,1% dos arremessos de quadra.

O ala-pivô chegou à NBA em 2018. Na ocasião, ele não selecionado no Draft. Desse modo, Gabriel assinou um contrato two-way com o Sacramento Kings, onde atuou em apenas 11 partidas. Posteriormente, o jogador perambulou pela liga. Atuou em outros quatro times – Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers. Porém, em nenhum deles, ele deixou saudades.

Recentemente, Gabriel disputou a Copa do Mundo. Pela seleção do Sudão do Sul, ele alcançou médias de 9,2 pontos, 6,8 rebotes e 2,6 tocos. Portanto, se destacou na proteção de aro.

Boston Celtics

Além de fechar contrato com o ex-jogador do Lakers, o Celtics tem muitas novidades para 2023/24. No início da offseason, a franquia trouxe Porzingis junto ao Washington Wizards. Nesse fim semana, a equipe se reforçou com Jrue Holiday. No entanto, abriu mão de Williams e Malcolm Brogdon na troca com o Blazers.

Também vieram os alas Oshae Brissett e Lamar Stevens, o ala-armador Svi Mikhailiuk e o armador Dalano Banton. No Draft, o time selecionou o ala Jordan Walsh. Em contrapartida, a equipe perdeu Marcus Smart, um dos líderes do elenco. Por fim, Grant Williams, Danilo Gallinari e Mike Muscala também deixaram o Celtics.

Vice-campeã do Leste em 2022/23, Boston conta com os astros Jayson Tatum e Jaylen Brown para se manter no topo. Mazzulla, por sua vez, vai para a segunda temporada à frente do time.

A princípio, a grande questão é quanto ao encaixe de Porzingis no time. Além disso, o letão se lesiona com frequência. Nas últimas três temporadas, ele disputou 159 de 236 jogos possíveis. Ou seja, ficou de fora de 33% das partidas.

Por fim, outra dúvida é sobre o impacto da ausência de Smart. Eleito melhor defensor da NBA em 2022, o armador era considerado “o coração” do Celtics. Com ele, o time sempre teve uma das melhores defesas da NBA. Mas, a chegada de Holiday, outro especialista defensivo, deverá ser benéfica nesse lado da quadra.

* Contrato two-way: nele, o jogador tem um limite de 45 dias nos quais pode atuar pela franquia principal. Assim, deverá permanecer o restante da temporada na G-League. Por fim, cada equipe da NBA pode ter três jogadores two-Way no elenco.

