Ex-jogador da NBA compara LeBron James a Magic Johnson

O ex-jogador da NBA, John Salley, afirmou que a melhor comparação para LeBron James não é com Michael Jordan, mas sim com Magic Johnson. Em participação no programa Undisputed, da Fox Sports, o tetracampeão da liga falou sobre vários aspectos da carreira do astro do Los Angeles Lakers. A entrevista foi para o controverso apresentador Skip Bayless, que acumulou polêmicas com o camisa 23.

Além do estilo de jogo, Salley citou que LeBron e Magic se pareciam por um aspecto curioso. De acordo com ele, ambos reclamaram demais da arbitragem ao longo de suas carreiras.

“Eu vejo as pessoas o comparando a Michael Jordan. Mas acho que o mais adequado é compará-lo com Magic Johnson. Aliás, eles são dois dos jogadores que mais reclamam com os juízes. Isso na história da NBA. Eles sempre pedem falta quando infiltram. Eu lembro que Johnson sempre gritava com os árbitros quando atacava a cesta”, brincou o jogador que também passou pelo Lakers.

“Mas é claro que não é só isso. Acho o estilo de jogo dos dois muito parecido. Além de serem armadores, têm a mesma altura. Eu nunca vi Jordan jogar de armador ou algo do tipo. Então, eu penso muito mais no estilo de jogo quando falamos sobre essa comparação. Michael tinha um estilo muito diferente de LeBron ou Magic”, ressaltou.

As comparações entre LeBron James e Michael Jordan permeiam as discussões sobre o melhor jogador de todos os tempos, mas é justo dizer que as semelhanças do astro com Magic Johnson são enormes. Sobretudo, pela capacidade de passe, visão de quadra e inteligência em quadra.

Aliás, uma estatística recente comparou a estrela do Lakers com o histórico armador e seu maior rival, Larry Bird. Somando jogos de temporada regular e playoffs, James chegou a 47.101 pontos na carreira durante a derrota da equipe para o Philadelphia 76ers, na última segunda-feira (27). Juntos, Magic e Bird somaram 47.096 pontos. James marcou mais 25 pontos na vitória sobre o Detroit Pistons, nessa quarta-feira (29).

Em uma entrevista em 2022, o próprio Magic Johnson afirmou que, enquanto Kobe Bryant se parecia com Michael Jordan, LeBron James era como ele.

“Para mim, é muito claro o que torna LeBron no jogador mais especial da atualidade. Ele torna seus companheiros melhores. Isso é o que eu fazia. E ele sabe que se parece comigo. Aliás, foi quando ele descobriu isso que foi se tornando a sua melhor versão. Kobe era muito mais o estilo de Jordan. Jogadores como James e eu podem impactar um jogo sem dar um único arremesso. Fazemos as coisas acontecerem”, explicou.

Longevidade e um pedido de desculpas

Ao longo do papo, Salley enalteceu a durabilidade da carreira do camisa 23. Além disso, ele pediu desculpas por uma opinião do passado.

“Eu acho que ele não é normal. Esse garoto foi, acima de tudo, projetado para jogar basquete. Parece coisa de laboratório. Ele é mais forte e mais inteligente que todo mundo. É melhor hoje do que quando tinha 28 anos. Ele pode fazer como Tom Brady na NFL e jogar até os 45 anos sem problemas. Portanto, é difícil encontrar um limite para ele”, contou.

O tetracampeão da NBA ficou marcado por dizer que LeBron não deveria ser a primeira escolha do Draft de 2003, naquela época. Afinal, Salley colocava Carmelo Anthony à frente do craque do Lakers. Porém, ele se arrependeu da opinião.

“Eu te escuto quando você é campeão. LeBron, eu tiro o chapéu para você. Eu já até contei isso para ele pessoalmente. Achava que Carmelo seria melhor. Ele era uma loucura como prospecto. Já pedi desculpas para James. Em suma, eu estava errado. Anthony teve uma grande carreira do mesmo modo”, concluiu.

