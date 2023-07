Expansão da NBA: Kevin Durant quer ser dono de franquia em Seattle

A expansão da NBA não tem data confirmada e Seattle é uma das cidades cotadas, podendo ter Kevin Durant como proprietário da equipe. O astro foi draftado pelo finado, SuperSonics e, um ano depois, a franquia se mudou para Oklahoma, se tornando o Thunder. Em recente entrevista ao canal, CNBC, o jogador do Phoenix Suns disse que gostaria de ser dono de uma organização na cidade.

“Possuir uma franquia em seria, acima de tudo, muito legal. Em um mundo perfeito eu gostaria com certeza de ser um dos caras que levou a NBA de volta a Seattle”, admitiu, Kevin Durant. “Seja qual for a oportunidade que suja nesse sentido, eu gostaria de participar, seria algo especial. Eles merecem ter uma equipe novamente. É o lugar ideal. Eu adoraria fazer parte da liga, dessa forma, no futuro”.

O astro também contou que as expansões futuras precisam acontecer.

“A NBA é tão grande. Mas não sei se os outros proprietários gostam da ideia de dividir isso entre novos times. As coisas, afinal, estão indo muito bem. Mas acho que até quatro, ou cinco times novos, poderiam surgir. Todo mundo adora basquete”, defendeu Durant.

“Eu fiz parte da mudança em Oklahoma. E cara, a mudança que a cidade passou desde que chegamos lá, em 2008, 2009, há alguns prédios que eu nunca teria pensado em ver lá, mas hoje estão. Ou seja, a infraestrutura de uma cidade que recebe a NBA também ganha. Então, eu sinto que muitas cidades ligam para Adam Silver e pedem para que ele leve uma equipe para lá”, finalizou o veterano.

Enquanto Oklahoma não possuía nenhuma equipe profissional nas grandes ligas americanas, Seattle tinha aos montes. Esse foi um dos motivos, afinal, da mudança. Não havia concorrência na cidade do Thunder, por mais que ela fosse menor que a do SuperSonics.

Seattle dividia atenção entre o Seahawks, na NFL, o Mariners ,da MLB. A cidade ainda ganhou um time de NHL em 2021, o Kraken. O Sounders, por fim, é um dos times mais vitoriosos do futebol de lá.

Além disso, outros vários motivos levaram ao fim do Seattle SuperSonics na NBA, no ano em que Kevin Durant foi novato. O sucesso da franquia nos anos 1990, com direito a final em 1996 e grandes campanhas na Conferência Oeste, foi precedida por muitos problemas nos anos 2000.

Depois da virada do século, apenas três classificações aos playoffs. Uma única série vencida, liderados por Ray Allen e Rashard Lewis, em 2004/05.

O que aconteceu com o Sonics

No entanto, a queda nas receitas, sobretudo após a chegada de Clay Bennett à franquia, em 2006, foi decisiva para que houvesse uma realocação do time. Sem dinheiro para construir uma nova arena mais moderna, e também sem investimento público, o Sonics começou a decair. Os salários eram altos e os times ruins. Assim, o público não estava tão engajado naquele, até pela realidade de reconstrução.

O grupo de Bennett, o PBC (Professional Basketball Club), já era de Oklahoma City. Entretanto, uma das condições da venda foi justamente que ele tentasse, ao menos, algum financiamento para uma nova arena.

Ou, por outro lado, investimentos para a modernização da Key Arena, ginásio onde a equipe atuava. Sem sucesso, Bennett resolveu enfim, levar a franquia para sua cidade natal.

Antes da venda, as negociações com o estado já haviam falhado. Um financiamento de US$220 milhões foi negado para atualizar o antigo ginásio. Bennett, então, tentou negociar um novo ginásio de US$500 milhões. Mas também foi negado.

Após longa batalha judicial, já que o time tinha contrato com a arena até 2010, Seattle enfim sediou seu último jogo na NBA no dia 13 de abril de 2008. Uma vitória sobre o Dallas Mavericks, por 99 a 95. Os cantos dos torcedores, que perdiam o time, ecoavam ao fim do jogo: “salve o Sonics“. Sem sucesso. Isso porque os proprietários logo aprovaram a mudança da franquia para Oklahoma, chegando ao Thunder.

Expansão próxima

Durante as finais da NBA em 2022/23, Adam Silver comentou sobre uma possível expansão. O comissário disse que precisa negociar os acordos de TV antes que algo assim seja aprovado. No entanto, confirmou que Seattle e Las Vegas estarão no páreo para obter um time na NBA. Também disse “fazer sentido” que novas equipes sejam criadas na liga.

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, já disse que tem interesse em ser o proprietário de um time em Las Vegas no futuro.

“Vegas tem os melhores fãs do mundo. Eu amaria trazer um time para cá, em algum momento. Então, isso seria incrível”, disse o camisa 23, em outubro passado.

Carolyn Goodman, prefeita da cidade, acredita que a NBA está entre as próximas ligas a irem para Nevada.

Las Vegas sempre foi uma das principais cidades mencionadas nos rumores. Nos últimos cinco anos ela ganhou espaço nas ligas americanas. Em 2017, o Golden Knights, time da NHL, nasceu. No mesmo ano, a cidade trouxe o Oakland Raiders, da NFL, que agora leva o nome de Las Vegas Raiders. Por fim, o Oakland Athletics, franquia da MLB, também deve ir para a famosa cidade.

Bruce Harrell, prefeito de Seattle, também já disse acreditar que terá uma franquia da NBA “muito antes” de cinco anos. De acordo com ele, a cidade é bem posicionada e já possui um “ótimo estádio”, além do “financiamento” necessário.

Geografia da NBA pode mudar

A liga já se expandiu para outros times, em 12 oportunidades. Confira abaixo, todas elas.

1961/62: Chicago Packers (em 2023/24, Washington Wizards).

1966/67: Chicago Bulls.

1967/68: Seattle SuperSonics (em 2023/24, Oklahoma City Thunder) e San Diego Rockets (Houston Rockets).

1968/69: Milwaukee Bucks e Phoenix Suns.

1970/71: Buffalo Braves (em 2023/24, Los Angeles Clippers), Cleveland Cavaliers e Portland Trail-Blazers.

1974/75: New Orleans Jazz (em 2023/24, Utah Jazz)

1976/77: (Fusão ABA-NBA), New York Nets (Brooklyn Nets), Indiana Pacers, Denver Nuggets e San Antonio Spurs.

1980/81: Dallas Mavericks.

1988/89: Miami Heat e Charlotte Hornets.

1989/90: Minnesota Timberwolves e Orlando Magic.

1995/96: Toronto Raptors e Vancouver Grizzlies (em 2023/24, Memphis Grizzlies).

2004/05: Charlotte Bobcats (em 2023/24, Charlotte Hornets).

Só em duas vezes, aliás, a NBA se expandiu para mais do que dois times. Uma delas foi a fusão com a antiga ABA. Se o mais esperado acontecer, e Seattle e Las Vegas ganharem um novo time, teremos duas novas equipes na extrema costa Oeste dos EUA. Logo, se o formato de competição atual for mantido, um dos times atuais da conferência, pode acabar no Leste da NBA.

Se forem considerados os fins geográficos, os times que poderiam ir ao Leste em caso de expansão, seriam: Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans ou Minnesota Timberwolves. E está claro, pelas declarações recentes, que tanto LeBron James, quanto Kevin Durant, poderiam estar envolvidos na criação de novas franquias da NBA em Vegas ou Seattle.

