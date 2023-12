Famoso diretor quer LeBron James em seu novo filme

Um dos maiores nomes da história do basquete, LeBron James pode voltar às telas de cinema, já que o famoso diretor Zack Snyder quer que o astro da NBA participe de um filme. Ele lançou, no último dia 15, o longa metragem Rebel Moon. O filme deve estar disponível na Netflix na quinta-feira (21). O veterano do Los Angeles Lakers, então, é especulado para a segunda parte do filme.

Snyder ficou famoso com a produção de “Aquaman”. Agora, dirigiu a parte 1 de Rebel Moon, entitulada “A Child of Fire”. Portanto, a sequência, “Rebel Moon – Part 2: The Scargiver”, já está em produção, com lançamento previsto para 2024. Esse seria o filme do diretor que LeBron James pode estrelar.

Acho que se eu conseguisse colocar LeBron James no filme seria um sonho. Sei que parece loucura. Agora, só estou dizendo. Mas sim, vamos ver isso conforme a história evolui”, disse Snyder ao portal Variety, quando perguntado sobre um desejo pessoal para a continuação do longa.

LeBron James tem uma história de participações especiais como ele mesmo em vários programas de TV e filmes, tanto em formato live-action quanto em animações. Além disso, esteve presente em programas populares como “Entourage” e “My Wife and Kids”. O astro da NBA também participou teve sua imagem em “Os Simpsons”, “Bob Esponja” e “Teen Titans Go!”.

Mas não foi só isso. O maior pontuador da história da liga também se aventurou nas dublagens. Em 2018, ele deu voz ao personagem Gwangi, no filme animado “Smallfoot”.

Vale lembrar que ele foi o personagem principal no icônico filme “Space Jam”. Querido por todos os amantes de basquete, o longa animado fez história em sua primeira edição com Michael Jordan. No entanto, a continuação não foi bem avaliada. Como resultado, LeBron James levou o prêmio “Framboesa de Ouro”, de pior ator em 2022.

Além disso, o novo “Space Jam” venceu as categorias de pior continuação ou remake e pior dupla em cena (LeBron e qualquer animação da Warner). A produção também foi indicada ao prêmio principal, o de pior filme. Mas não levou.

Quatro vezes MVP da NBA, o camisa 23 do Lakers concorreu com Scott Eastwood (Dangerous), Roe Hartrampf (Diana), Ben Platt (Querido Evan Hansen) e Mark Wahlberg (Infinite).

As indicações ao Framboesa de Ouro, em suma, confirmam a impressão de que “Space Jam – Um Novo Legado” foi um fracasso. O filme foi detonado pela crítica e, após início promissor, também se complicou nas bilheterias. A produção da película custou US$150 milhões (sem contar publicidade) e, por fim, arrecadou US$165 milhões mundialmente. Ou seja, provavelmente, não “se pagou”.

