“Fenômeno”, Victor Wembanyama promove reviravolta no Spurs para 2023/24

O San Antonio Spurs está começando a sentir o gosto de ter Victor Wembanyama para a temporada 2023/24 da NBA. Após quatro transmissões para a TV na última campanha, o time texano terá 11 jogos na ESPN ou TNT americana. De acordo com o calendário que a liga divultou na quinta-feira, duas partidas serão da “Copa da NBA”. Primeiro, diante do Oklahoma City Thunder, dia 14 de novembro. Dez dias depois, será contra o Golden State Warriors.

Apesar de o Spurs ainda não ser um candidato a playoffs, o fator Wembanyama está fazendo a diferença. O francês, primeira escolha do Draft, recebeu muita atenção da mídia enquanto jogava em seu país. A própria NBA, por exemplo, transmitiu seus jogos de 2022/23. E não foi por menos. De acordo com o site Basketball Reference, o atleta registrou médias de 21.6 pontos, 10.4 pontos e 3.0 bloqueios em cerca de 32 minutos por noite (34 partidas).

Mas foram os embates contra o G-League Ignite (36.5 pontos, 7.5 rebotes e 4.5 bloqueios) que despertaram ainda mais a curiosidade de jornalistas e jogadores da NBA. Ali, Wembanyama enfrentou Scoot Henderson em duas partidas, outro candidato a ser primeira escolha do último recrutamento (mas acabou sendo a terceira). Depois, durante a fase regular francesa, inúmeros de seus lances viralizaram nas redes sociais.

Ou seja, não chegou a ser qualquer surpresa a indicação do Spurs. Agora, a equipe começa a colher os frutos.

Durante a Summer League, o atleta não fez uma boa estreia, o que preocupou os torcedores. Diante do Charlotte Hornets, ele obteve nove pontos, oito rebotes, cinco bloqueios, mas errou 11 dos 13 arremessos. No entanto, contra o Portland Trail Blazes, ele fez 27 pontos, pegou 12 rebotes e bloqueou três arremessos.

Com Victor Wembanyama, o Spurs vai fazer sua estreia na temporada 2023/24 contra o Dallas Mavericks, no dia 25 de outubro, com transmissão da ESPN. Dois dias depois, a equipe enfrenta outro texano, o Houston Rockets. As duas partidas vão acontecer em San Antonio.

De acordo o jornalista Ric Bucher, da Fox Sports, a comissão técnica deve poupar o jogador em partidas que acontecem em dias consecutivos. Bucher informou ainda que o francês terá seus minutos monitorados na primeira campanha. O Spurs terá 11 jogos de back-to-back em 2023/24. Ou seja, em 11 oportunidades, o time vai jogar em dias seguidos.

Para ter uma ideia das mudanças que Wembanyama está fazendo em San Antonio, o técnico Gregg Popovich estava próximo de anunciar sua aposentadoria, segundo diversos rumores. No entanto, como o Spurs ficou com a primeira escolha na loteria, o treinador adiou a ideia e estendeu seu contrato por cinco anos. Em princípio, ele vai receber US$16 milhões por temporada.

