Filho de LeBron, Bronny James sofre parada cardíaca em quadra

O filho do astro LeBron James, Bronny, sofreu uma parada cardíaca nessa segunda-feira, de acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic. Segundo a publicação, o atleta da Universidade do Sul da Califórnia (USC) desmaiou em quadra durante um treino. Imediatamente, Bronny foi levado pelos médicos da USC para um hospital.

Charania informa ainda que o filho de LeBron chegou a ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ou seja, inicialmente, o quadro de saúde era grave. No entanto, o jovem de 18 anos apresentou melhora. Neste momento, ele está internado em condição instável.

Publicidade

Em um comunicado, LeBron e a esposa Savannah agradeceram ao staff médico da USC pelo ótimo trabalho.

Filho mais velho de LeBron James, Bronny se destacou pela Sierra Canyon High School, um dos principais programas colegiais dos EUA. Aliás, ele é considerado um dos cinco melhores armadores dos Estados Unidos de sua classe. Além disso, de acordo com a ESPN, é o 19º melhor jogador entre os recrutas das universidades em 2023.

Publicidade

Em 2023/24, Bronny vai fazer a sua primeira campanha por USC. Segundo Jonathan Givony, analista de Draft da ESPN, o armador tem tudo para ser uma escolha de primeira rodada no recrutamento do ano que vem. Bronny chama a atenção, sobretudo, pela capacidade defensiva.

Leia Mais!

“Bronny é discutivelmente o melhor defensor do perímetro entre os prospectos de 2024. Assim, ele se torna o terror dos adversários na defesa”, analisou Givony.

Publicidade

Além disso, a bola de três e a habilidade de criar jogadas são pontos de destaque de seu jogo. O jovem, portanto, é visto como um sólido 3 and D. Por fim, seu QI de basquete é elevado e também impressiona.

De acordo com o pai coruja, Bronny já é melhor do que alguns jogadores da NBA. LeBron já deixou claro que tem o desejo de atuar ao lado do filho na liga.

“Cara, Bronny é bem melhor que alguns desses jogadores que assisti hoje no League Pass. É engraçado como ele joga fácil [emojis de risada]”, escreveu o astro do Los Angeles Lakers, em suas redes sociais, em março deste ano.

Publicidade

O ex-armador Gilbert Arenas, por exemplo, projeta Bronny como uma versão de Jrue Holiday.

“Bronny me lembra o Jrue, mas em uma versão mais atlética. Mais do que isso, ele é inteligente em quadra. Como sua estatura, imagino que possa fazer uns 19 pontos, sete rebotes e sete assistências por noite. Vai ser, além disso, um defensor de elite. Faz lances importantes quando importam. Eu acho que será uma perfeita segunda opção para qualquer time”, afirmou o ex-jogador do Washington Wizards.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp