Finalmente! James Harden lidera e Clippers vence Rockets

Demorou, mas aconteceu. James Harden liderou o Los Angeles Clippers na vitória sobre o Houston Rockets por 106 a 100, em casa. Enquanto o Rockets vinha de seis vitórias consecutivas, o Clippers perdeu as últimas seis. Então, Russell Westbrook pediu para começar na reserva, dando a James Harden a chance de comandar o time californiano. O astro anotou a cesta decisiva que interrompeu as sequências de Los Angeles e Houston.

No primeiro quarto, os visitantes lideravam por 5 a 3. Então, James Harden anotou cinco dos próximos sete pontos para virar o placar em favor do Clippers contra o Rockets. No entanto, o astro cometeu três erros de ataque rapidamente e o time de Houston encostou. A equipe de Houston pressionou e não deixava mais Los Angeles abrir larga vantagem.

Alperen Sengun, de três, cortou a diferença para um no segundo período, mas a liderança veio logo depois. Fred VanVleet, da mesma forma, deixou em 35 a 33. No entanto, Kawhi Leonard respondeu na mesma moeda e virou para o Clippers. Mas Houston, com Jalen Green e Sengun, voltou a estar na frente e começou a abrir vantagem. O Rockets liderava por 48 a 39, mas Los Angeles reagiu e anotou 11 a 2 para fechar o primeiro tempo. Assim, a equipe texana ainda vencia, mas por 50 a 48.

Então, na volta do intervalo, James Harden colocou o Clippers em vantagem sobre o Rockets e a diferença chegou a dez. A situação parecia confortável, mas Houston conseguiu reagir. Aliás, foi uma grande reação comandada por Green. O ala-armador cometeu alguns erros de ataque no período, mas os seus dois últimos minutos foram incríveis. Ele anotou sete pontos só ali e virou para os visitantes em 77 a 75. Entretanto, o atleta fez falta em Terance Mann, que acertou um dos lances livres. Depois, Paul George fez de três no estouro do cronômetro para o fim do terceiro quarto e o Clippers liderava por 79 a 77.

O último quarto

Por fim, no quarto período, as duas equipes trocaram a liderança. Então, o Rockets anotou nove pontos sem resposta e vencia por 90 a 82. Mas o Clippers reagiu e virou com Ivica Zubac em 94 a 92. Jabari Smith, até então apagado, igualou em 94. Mas o próprio Smith acertou de três para deixar em 97 a 94, restando cerca de três minutos para o fim. Sengun ampliou para 99 a 94, mas Zubac cortou na sequência para três.

A defesa do Clippers funcionou e, então, George bloqueou a tentativa de Green. Depois, o mesmo George diminuiu para um. Green cometeu mais um erro e Zubac virou para Los Angeles em 100 a 99, faltando 40 segundos para acabar. Kawhi Leonard fez falta em Sengun, mas o pivô de Houston errou o primeiro e acertou o segundo, empatando em 100. Com 29 segundos para terminar, a posse era dos anfitriões. Então, James Harden fez de três, sofreu falta, acertou lance livre e colocou o Clippers na frente do Rockets por 104 a 100. Houston ainda tentou, mas em vão.

(6-4) Houston Rockets 100 x 106 Los Angeles Clippers (4-7)

Houston

Alperen Sengun: 23 pontos, oito rebotes, quatro assistências, seis erros de ataque

Fred VanVleet: 19 pontos, dez assistências, oito rebotes

Jalen Green: 20 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Tari Eason: 12 pontos, seis rebotes

Los Angeles

Kawhi Leonard: 25 pontos, oito rebotes, cinco roubos de bola

James Harden: 24 pontos, nove rebotes, sete assistências, 8-11 em arremessos

Paul George: 23 pontos, oito rebotes

Ivica Zubac: 12 pontos, sete rebotes

(7-5) New York Knicks 120 x 99 Washington Wizards (2-10)

New York

Jalen Brunson: 32 pontos, sete rebotes, sete assistências, 6-10 em três pontos

Immanuel Quickley: 27 pontos, seis rebotes, quatro assistências

Julius Randle: 22 pontos, oito assistências, sete rebotes, seis erros de ataque

Donte DiVincenzo: 14 pontos, quatro rebotes

Washington

Kyle Kuzma: 19 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Deni Avdija: 18 pontos, quatro rebotes

Tyus Jones: 11 pontos, cinco assistências

Daniel Gafford: dez pontos, sete rebotes

Jordan Poole: oito pontos, quatro assistências, cinco erros de ataque, 2-11 em arremessos, 0-6 em três pontos

(8-4) Milwaukee Bucks 130 x 99 Charlotte Hornets (3-8)

Milwaukee

Damian Lillard: 27 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, 5-10 em três pontos

Malik Beasley: 20 pontos, 6-10 em três pontos

Giannis Antetokounmpo: 16 pontos, nove assistências, oito rebotes

Brook Lopez: 15 pontos, sete rebotes, seis bloqueios

Bobby Portis: 13 pontos, sete rebotes

Khris Middleton: 12 pontos, seis rebotes

Pat Connaughton: 11 pontos, sete rebotes

Charlotte

LaMelo Ball: 37 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, seis erros de ataque

N°o: 17 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Mark Williams: 11 pontos, 16 rebotes

Brandon Miller: dez pontos, quatro rebotes

(7-4) Sacramento Kings 129 x 120 San Antonio Spurs (3-9)

Sacramento

De’Aaron Fox: 43 pontos, oito rebotes, sete assistências, 5-11 em três pontos

Domantas Sabonis: 27 pontos, 14 rebotes, sete assistências

Malik Monk: 20 pontos, oito assistências, quatro rebotes

San Antonio

Zach Collins: 28 pontos, oito rebotes, cinco assistências, três roubos de bola

Victor Wembanyama: 27 pontos, nove rebotes

Keldon Johnson: 21 pontos, nove rebotes, sete assistências, 5-9 em três pontos

Malaki Branham: dez pontos, cinco assistências

(10-2) Boston Celtics 108 x 105 Toronto Raptors (5-7)

Boston

Jaylen Brown: 23 pontos, quatro assistências

Jayson Tatum: 17 pontos, sete rebotes, 1-11 em três pontos

Kristaps Porzingis: 14 pontos, 12 rebotes, cinco assistências, três bloqueios

Jrue Holiday: 14 pontos, oito rebotes, cinco assistências

Derrick White: 13 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Al Horford: 11 pontos, quatro rebotes

Sam Hauser: 11 pontos

Toronto

Dennis Schroder: 23 pontos, sete rebotes, seis assistências

Pascal Siakam: 23 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Scottie Barnes: 14 pontos, seis assistências

Gary Trent Jr: 14 pontos

Jakob Poeltl: 11 pontos, oito rebotes, quatro assistências

(2-11) Detroit Pistons 100 x 108 Cleveland Cavaliers (6-6)

Detroit

Cade Cunningham: 20 pontos, oito assistências, cinco rebotes

Isaiah Stewart: 11 pontos, dez rebotes, três bloqueios

Kevin Knox: 11 pontos, dez rebotes

Jaden Ivey: 11 pontos, seis erros de ataque

Stanley Umude: dez pontos, seis rebotes

Cleveland

Darius Garland: 28 pontos, cinco erros de ataque

Evan Mobley: 18 pontos, 11 rebotes, cinco assistências

Max Strus: 18 pontos, sete rebotes, quatro roubos de bola

Craig Porter: 12 pontos, cinco assistências

Jarrett Allen: dez pontos, sete rebotes, cinco bloqueios

(9-3) Philadelphia 76ers 126 x 116 Atlanta Hawks (6-6)

Philadelphia

Joel Embiid: 32 pontos, oito assistências, sete rebotes, 11-11 em lances livres

Tobias Harris: 29 pontos, dez rebotes

Tyrese Maxey: 19 pontos, oito assistências, quatro rebotes

De’Anthony Melton: 14 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Danuel House: 14 pontos

Atlanta

Trae Young: 22 pontos, 13 assistências, 10-10 em lances livres

Jalen Johnson: 18 pontos, dez rebotes, três bloqueios

Clint Capela: 17 pontos, 11 rebotes

Saddiq Bey: 17 pontos, sete rebotes

Bogdan Bogdanovic: 13 pontos, três roubos de bola

Dejounte Murray: 13 pontos

(9-3) Denver Nuggets 110 x 115 New Orleans Pelicans (6-6)

Denver

Nikola Jokic: 26 pontos, 18 assistências, 16 rebotes

Christian Braun: 25 pontos, nove rebotes

Michael Porter: 18 pontos, 11 rebotes

Aaron Gordon: 14 pontos, oito rebotes

Reggie Jackson: 14 pontos

New Orleans

Zion Williamson: 26 pontos, seis assistências, quatro rebotes

Jonas Valanciunas: 22 pontos, oito rebotes

Brandon Ingram: 21 pontos, oito assistências

Dyson Daniels: dez pontos, nove rebotes, sete assistências, três roubos de bola

Naji Marshall: 12 pontos, quatro rebotes

(7-5) Orlando Magic 103 x 97 Chicago Bulls (4-9)

Orlando

Franz Wagner: 21 pontos, quatro rebotes

Jonathan Isaac: 18 pontos, nove rebotes

Gary Harris: 15 pontos, seis rebotes

Paolo Banchero: 13 pontos, oito rebotes, quatro assistências, sete erros de ataque

Cole Anthony: 11 pontos, oito rebotes, sete assistências

Moritz Wagner: dez pontos, quatro rebotes

Chicago

Zach LaVine: 34 pontos, seis rebotes

DeMar DeRozan: 23 pontos, quatro rebotes

Alex Caruso: 18 pontos

Nikola Vucevic: dez pontos, dez rebotes, seis assistências

(6-6) Phoenix Suns 131 x 128 Utah Jazz (4-8)

Phoenix

Kevin Durant: 38 pontos, nove rebotes, nove assistências, 6-8 em três pontos

Devin Booker: 24 pontos, 15 assistências, quatro rebotes

Jusuf Nurkic: 15 pontos, sete rebotes, quatro assistências

Eric Gordon: 14 pontos

Drew Eubanks: 11 pontos, quatro rebotes

Utah

Jordan Clarkson: 37 pontos, cinco assistências

Lauri Markkanen: 21 pontos

John Collins: 15 pontos, 14 rebotes

Keyonte George: 15 pontos, seis assistências

(7-6) Los Angeles Lakers 107 x 95 Portland Trail Blazers (3-9)

Los Angeles

LeBron James: 35 pontos, nove assistências, cinco rebotes, 5-9 em três pontos

Anthony Davis: 16 pontos, 14 rebotes, cinco bloqueios, três roubos de bola, seis erros de ataque

D’Angelo Russell: 14 pontos, seis assistências

Christian Wood: dez pontos, dez rebotes

Portland

Jerami Grant: 24 pontos, quatro rebotes

Deandre Ayton: 17 pontos, 12 rebotes

Shaedon Sharpe: 17 pontos, dez rebotes, dez erros de ataque

Skylar Mays: 15 pontos, oito assistências, cinco rebotes

Toumani Camara: dez pontos, seis rebotes

