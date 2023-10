Flamengo fará jogo de pré-temporada contra o Orlando Magic

A pré-temporada da NBA começou na última quinta-feira (5), mas o dia 20 de outubro será especial para os brasileiros já que o Flamengo participará da sequencia de jogos do Orlando Magic. A partida está marcada para o dia 20 de outubro, no Amway Center, às 20h (horário de Brasília). Esse, aliás, será o quarto encontro entre os times na história.

No entanto, o Flamengo nunca ganhou do Orlando Magic em jogos preparatórios para a temporada da NBA. Os três primeiros encontros, portanto, terminaram com vitória do time americano. O primeiro embate foi em 2014. Na época, o clube carioca era campeão do mundo. Isso porque tinha conquistado a Copa Intercontinental da FIBA. Mesmo torneio que foi vencido recentemente pelo Sesi Franca.

No mesmo ano, o rubro-negro também encarou Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. Mas também perdeu os dois embates. Agora, no quarto confronto contra o Magic, vai com um time reforçado. Afinal, após uma campanha sem títulos em 2022/23, o Flamengo se reforçou para a próxima temporada.

Publicidade

O time carioca terminou em quarto lugar no último campeonato nacional. Nos playoffs, caiu para o São Paulo nas semifinais em derrota por 3 a 0 na série melhor de cinco jogos. No sábado (7), o Flamengo garantiu o 18º título carioca seguido. Mas a competição foi “esvaziada” sem a participação de clubes como Vasco da Gama e Botafogo. Então, o torneio foi disputado apenas com três equipes.

Leia mais!

Nomes como Didi Louzada, que estava na G League, e Scott Machado, armador com passagem pela NBA, chegaram ao Rio de Janeiro. Além disso, o sete vezes campeão do NBB fechou com um velho conhecido: o armador argentino Franco Balbi.

Publicidade

Outro reforço é o pivô húngaro Marko Filipovity, que disputou a última temporada no basquete alemão. Por fim, Lucas Mariano, que está suspenso por doping, deve ser integrado ao elenco quando terminar a punição de oito meses. Vale lembrar, ainda, que o técnico do Flamengo, Gustavo de Conti, é o comandante da seleção brasileira. Ele esteve com o Brasil na Copa do Mundo.

“O Flamengo sempre está na mira de grandes times internacionais e o FlaBasquete é uma das provas disso. Nos últimos anos, a NBA fechou as portas para equipes internacionais. Mas agora, diante de uma nova temporada da liga mais relevante do basquete mundial, o Orlando Magic voltou a procurar o Flamengo para reforçar novamente a parceria nas quadras”, comemorou o presidente Rodolfo Landim.

Publicidade

O FlaBasquete, mais uma vez, demonstra toda sua fama e sua capacidade indo participar da pré-temporada de uma equipe tão conceituada na NBA como o Orlando Magic. Isso demonstra o que é o Flamengo. Somos a grande equipe do basquetebol brasileiro na história recente. Estamos trabalhando para montar o melhor time possível para fazer um jogo lindíssimo e inesquecível lá em Orlando”, disse o Vice-Presidente de Esportes Olímpicos, Guilherme Kroll.

A temporada 2023/24 do NBB voltará a ter cobertura completa do Jumper Brasil. O principal campeonato de basquete do país começará no dia 21 de outubro. A edição, aliás, será a maior da história com 19 times participantes.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA