Fora de casa, Nuggets bate Warriors em noite apagada de Stephen Curry

Com Stephen Curry apagado, o Denver Nuggets venceu o Golden State Warriors fora de casa por 119 a 103. Em 32 minutos, o camisa 30 marcou apenas 20 pontos. Além disso, foram nove erros e dez tentativas do perímetro. O time visitante, por outro lado, contou com triplo-duplo de Nikola Jokic, com 32 pontos, 16 rebotes e 16 assistências.

No primeiro quarto, o time da casa começou melhor a partida. Com Stephen Curry já com duas faltas no início, Klay Thompson, que iniciou do banco, precisou aparecer e liderou a o Warriors diante do Nuggets. Assim, marcou 16 pontos só nos 12 minutos iniciais. O time visitante, em contrapartida, foi liderado por Nikola Jokic, que marcou 11 pontos.

Ainda assim, apesar do bom desempenho do sérvio, os mandantes levaram a melhor. Desse modo, o período terminou em 36 a 30 para o Warriors.

No segundo quarto, o Warriors seguiu melhor e abriu 15 pontos nos quatro primeiros minutos. No entanto, com Curry ainda sumido, Denver conseguiu melhorar nos dois minutos finais e marcou nove pontos seguidos. Dessa forma, empatou o confronto, que encerrou a primeira metade em 61 a 61.

Segundo tempo

Com o intervalo, Curry voltou melhor e conseguiu marcar 14 pontos somente no terceiro quarto. No entanto, sem bolas de três, o armador ficou refém dos lances-livres e bandejas. O Nuggets, enquanto isso, continuou melhor e seguiu na liderança durante praticamente todo o período. Somente nos minutos finais, aliás, com uma bola do perímetro, que o time da casa conseguiu empatar.

Mas, novamente, Denver encerrou o quarto melhor e recuperou o marcador. Desse modo, o quarto encerrou em 91 a 87 para os mandantes.

Por fim, nos 12 minutos finais, as equipes começaram apagadas. Afinal, ficaram sem pontuar nos dois primeiros minutos. Assim, quando inauguraram o marcador, o Nuggets aproveitou e disparou. Rapidamente, então, a franquia abriu dez pontos e controlou o jogo.

Nos minutos finais, já com os reservas, o Nuggets ainda abriu mais alguns pontos e terminou 16 a frente do Warriors.

Outros jogos

A rodada, no entanto, não deve apenas noite apagada de Stephen Curry e o Warriors contra o Nuggets. Antetokounmpo, por exemplo, brilhou em vitória do Bucks diante do 76ers. Em outro jogo, o o Phoenix Suns contou com grande atuação coletiva para bater o Los Angeles Lakers. Então, confira os jogos da rodada deste domingo (25):

(39-19) Denver Nuggets x Golden State Warriors (29-27)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 32 16 16 4 1 Jamal Murray 27 4 3 0 1 Aaron Gordon 17 6 2 3 1 Kentavious Caldwell-Pope 13 2 3 1 0 Michael Porter Jr. 9 7 1 1 0

Três pontos: 11-32; Murray: 3-5

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 23 2 1 0 0 Stephen Curry 20 1 4 0 0 Jonathan Kuminga 19 6 3 0 0 Andrew Wiggins 14 4 4 0 1 Draymond Green 7 5 4 1 0

Três pontos: 11-34; Curry: 1-10

(37-21) Milwaukee Bucks 119 x Philadelphia 76ers (33-24)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 30 12 9 0 1 Damian Lillard 24 7 9 2 0 Malik Beasley 20 2 1 0 0 Bobby Portis 17 5 1 1 2 Brook Lopez 11 7 3 0 5

Três pontos: 18-37; Beasley: 6-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 24 3 7 3 0 De’Anthony Melton 16 3 3 2 0 Paul Reed 13 8 1 0 2 Kelly Oubre Jr. 12 9 2 3 0 Buddy Hield 11 2 4 0 0

Três pontos: 16-46; Melton: 4-8

(31-28) Los Angeles Lakers 113 x 123 Phoenix Suns (31-28)

LA Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 28 7 12 2 1 Anthony Davis 22 14 0 3 2 D’Angelo Russell 20 3 7 1 1 Austin Reaves 14 4 4 1 0 Rui Hachimura 13 4 0 0 0

Três pontos: 15-35; Russell: 4-8

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Grayson Allen 24 2 0 1 1 Kevin Durant 22 5 7 0 2 Devin Booker 21 3 9 1 0 Royce O’Neale 20 9 4 2 1 Jusuf Nurkic 18 22 7 1 1

Três pontos: 17-40; O’Neale: 6-10

(33-24) Dallas Mavericks 111 x 133 Indiana Pacers (33-25)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 33 6 6 1 2 Kyrie Irving 29 6 2 0 0 Josh Green 14 5 1 2 0 Tim Hardaway Jr. 11 3 1 0 1 Daniel Gafford 8 5 0 0 1

Três pontos: 14-31; Doncic: 4-8

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 33 8 1 0 0 Tyrese Haliburton 17 3 10 4 0 Andrew Nembhard 15 3 2 1 0 Ben Sheppard 15 1 4 2 0 Benn Mathurin 14 11 5 3 0

Três pontos: 14-36; Sheppard: 5-5

(37-19) Cleveland Cavaliers 114 x 105 Washington Wizards (9-48)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 22 12 5 0 1 Evan Mobley 21 6 1 1 5 Caris LeVert 18 12 8 0 0 Darius Garland 17 2 7 1 0 Donovan Mitchell 16 4 5 1 0

Três pontos: 10-32; Mitchell: 3-6

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 31 5 5 1 0 Kyle Kuzma 27 7 5 1 1 Landry Shamet 15 5 3 3 0 Richaun Holmes 11 7 0 0 0 Marvin Bagley III 9 9 2 0 1

Três pontos: 12-40; Poole: 6-13

(40-17) Oklahoma City Thunder 123 x 110 Houston Rockets (25-32)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 36 5 7 3 1 Chet Holmgren 29 8 7 1 3 Jalen Williams 22 4 5 0 0 Luguentz Dort 16 5 2 1 0 Cason Wallace 6 2 1 0 2

Três pontos: 17-35; Holmgren: 5-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Smith Jr. 20 17 4 1 0 Fred VanVleet 20 3 3 1 0 Alperen Sengun 19 12 2 1 1 Dillon Brooks 13 2 2 0 0 Jalen Green 11 7 4 0 2

Três pontos: 16-41; Brooks: 4-5

(32-26) Orlando Magic 92 x 109 Atlanta Hawks (25-32)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 19 8 5 1 0 Wendell Carter Jr. 18 10 1 1 1 Cole Anthony 15 3 3 1 2 Jalen Suggs 14 3 6 2 1 Caleb Houstan 12 2 0 0 0

Três pontos: 14-38; Houstan: 4-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 25 9 11 2 0 Jalen Johnson 21 10 7 1 2 De’Andre Hunter 18 7 2 2 0 Bogdan Bogdanovic 17 5 3 1 0 Saddiq Bey 12 2 1 1 0

Três pontos: 12-29; Bogdanovic: 3-5

(27-30) Chicago Bulls 114 x 106 New Orleans Pelicans (34-24)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 24 6 7 0 0 Nikola Vucevic 22 13 3 1 0 Ayo Dosunmu 21 3 8 3 0 Coby White 16 7 3 2 0 Alex Caruso 12 3 2 2 0

Três pontos: 13-40; Dosunmu: 3-6

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 22 3 6 3 1 Zion Williamson 19 8 11 0 2 Herb Jones 15 3 6 0 1 Jonas Valanciunas 14 17 0 0 1 Matt Ryan 14 4 0 0 0

Três pontos: 16-41; Ryan: 4-9

(11-47) San Antonio Spurs 109 x 128 Utah Jazz (27-31)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 27 9 5 0 3 Victor Wembanyama 22 10 2 1 5 Zach Collins 17 8 3 1 1 Tre Jones 15 3 9 1 0 Malaki Branham 14 2 2 0 0

Três pontos: 13-31; Vassell: 4-8

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 26 7 4 2 1 Jordan Clarkson 22 2 10 0 0 John Collins 20 8 1 2 2 Collin Sexton 16 2 10 4 0 Walker Kessler 10 6 2 0 0

Três pontos: 17-35; Markkanen: 5-8

(15-43) Charlotte Hornets 93 x 80 Portland Trail Blazers (15-41)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Nick Richards 21 10 0 2 3 Camisa #0 18 10 1 1 0 Brandon Miller 17 4 1 2 0 Cody Martin 11 6 10 2 1 Vasilije Micic 11 2 7 2 0

Três pontos: 7-24; Camisa #0: 2-6

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 26 19 2 1 1 Jerami Grant 15 2 5 2 0 Anfernee Simons 10 4 0 0 0 Duop Reath 7 1 0 0 1 Kris Murray 6 9 4 2 0

Três pontos: 3-32; Grant: 1-6

