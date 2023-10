Funcionário do Clippers iniciou rumor falso sobre Austin Reaves e Taylor Swift

Momento “OK, OK” do Jumper Brasil, porém necessário. Nos últimos tempos, o mundo das celebridades tem sido dominado pela loirinha do pop Taylor Swift. Tanto é que diversos rumores envolvendo o nome dela foram disparados, até que um se tornou realidade. Mas, esse não é o caso de Austin Reaves, do Los Angeles Lakers, que teve um rumor com seu nome ligado a ela por um funcionário do Los Angeles Clippers.

É isso mesmo. Zain Fahimullah, um funcionário do rival Clippers, viu um burburinho envolvendo o fim do breve relacionamento entre Matt Healy, da banda “The 1975”, e Taylor Swift. Com isso, criou um rumor falso de que ela e Austin Reaves foram vistos em um bar no dia 05 de junho de 2023. A verdade, no entanto, é que isso nunca aconteceu, apesar de muitos comentários sobre o caso terem rodado a internet durante o verão americano.

Following her breakup, Taylor Swift was reportedly seen in an Arkansas Bar this weekend with star Laker basketball player Austin Reaves pic.twitter.com/tpRhfz3V4g Publicidade — The Refrigerator (@RefrigeratorLAL) June 5, 2023

Linha do tempo

Aliás, durante o período de quatro a dez de junho, os termos de pesquisa “Austin Reaves” e “Taylor Swift” juntos passaram de zero a 100 no grau de popularidade de pesquisa. Vale lembrar que sites renomados e conhecidos, como Yahoo!, Seventeen, New York Post e Sports Illustrated, noticiaram o rumor como verídico, tendo apenas uma “fonte”.

Em agosto, então, fãs nas Filipinas, conhecidos por amarem muito a madame Swift, gritaram “Taylor Swift” para Austin Reaves enquanto ele promovia o sapato da marca Rigorer no país. No final do verão, ele negou todos os rumores envolvendo seu nome e da cantora, e contou nos podcasts All the Smoke e The Lowe Post que os companheiros de equipe tiraram onda com a cara dele.

“Comecei a rir”, disse Reaves à FOX Sports. “Eu estava jogando cartas com meu irmão, meu melhor amigo e minha namorada, na verdade. Eu disse algo [sobre isso] e ela olhou para mim e disse, ‘Sim, eu vi isso!’”.

The crowd chanting “Taylor Swift” at Austin Reaves 🤣 (via naaaaaaah69/TT) pic.twitter.com/jjNYmyQBLF — Overtime (@overtime) August 28, 2023

No media day, Rob Pelinka, GM do Lakers, fez observações sobre a vida de Reaves. Segundo ele, o jogador está de parabéns por não deixar levar por quem namora ou não. Além disso, Darvin Ham, técnico da equipe, afirmou que “ele [Reaves] não tem medo de dizer ‘não’ para a Taylor Swift”.

“You heard the rumors from Inez… You can’t believe a word she says”

A verdade é que Taylor possivelmente já estaria saindo com Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, com quem ela recentemente assumiu o namoro indo ao programa e, posteriormente, ao after party do Saturday Night Live (SNL) no último dia 16 de outubro.

Portanto, o rumor que o funcionário do Clippers começou sobre Austin Reaves e Taylor Swift não passou, obviamente, disso.

