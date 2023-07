Confira os principais destaques da NBA Summer League 2023

1/17 A NBA Summer League de 2023 chegou ao fim, na segunda-feira (17), com o Cleveland Cavaliers se tornando campeão em cima do Houston Rockets. Desse modo, o Jumper Brasil te mostra os principais destaques do campeonato. Veja passando para o lado! Foto: David Dow / AFP

2/17 KOBE BROWN (LOS ANGELES CLIPPERS) - A 30º pick de 2023 mostrou que merecia ter sido escolhido mais cedo no Draft. O ala-pivô de 23 anos anotou 15,2 pontos em 25,5 minutos como média ao longo de cinco partidas. Além disso, conseguiu sete rebotes, 1,8 assistência, 1,8 roubo de bola e um bloqueio por jogo. Seu aproveitamento foi de 45,8% nos arremessos de quadra e 43,3% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

3/17 GUI SANTOS (GOLDEN STATE WARRIORS) - O ala brasileiro pode ter conseguido uma vaga na NBA por conta dessa Summer League. Afinal, seu maior defeito foi o aproveitamento nas bolas de três, senão poderia ter sido nomeado para algum dos times ideais do campeonato. Em 28,4 minutos anotou 17,3 pontos, seis rebotes, 0,8 assistência e um roubo de bola ao longo de quatro partidas. Seu aproveitamento foi de 50% nos arremessos de quadra e 25% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

4/17 KENNETH LOFTON JR (MEMPHIS GRIZZLIES) - O pivô de 20 anos que não foi draftado em 2022 está cada vez mais mostrando que merece estar na NBA. Após ganhar o prêmio de novato do ano na G League, ele deixou sua marca na Summer League. Em 28,3 minutos anotou 18,3 pontos, 6,5 rebotes, 1,8 assistência, dois roubos de bola e 1,3 bloqueios ao longo de quatro jogos. Seu aproveitamento foi de 51% nos arremessos de quadra e 46,7% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

5/17 ISAIAH MOBLEY (CLEVELAND CAVALIERS) - O MVP da final da Summer League dominou. O pivô de 23 anos mostrou que seu irmão, Evan, não é o único que tem talento no basquete. Em 28,3 minutos registrou 17,8 pontos, 8,3 rebotes, 4,5 assistências, um roubo de bola e 1,5 bloqueio ao longo de seis partidas. Seu aproveitamento foi de 49,3% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 46,7% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

6/17 CHET HOLMGREN (OKLAHOMA CITY THUNDER) - A segunda escolha do Draft de 2022 mostrou um pouco do que podemos esperar dele na próxima temporada. Em 29,9 minutos, o pivô de 21 anos anotou 20,5 pontos, 9,5 rebotes, 2,5 assistências, um roubo de bola e 3,5 bloqueios ao longo de duas partidas. Seu aproveitamento foi de 56% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 16,7% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

7/17 JALEN WILSON (BROOKLYN NETS) - A 51º escolha do Draft de 2023 surpreendeu e foi nomeado para o segundo time ideal da Summer League. Em 30 minutos, o ala de 22 anos anotou 17,6 pontos, 7,8 rebotes, 2,6 assistências e um roubo como média ao longo de cinco confrontos. Seu aproveitamento foi de 43,6% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 45,8% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

8/17 JAVON FREEMAN-LIBERTY (CHICAGO BULLS) - O ala-armador de 23 anos não draftado em 2022 se provou ao ser nomeado para o segundo time ideal da Summer League. Em 29,7 minutos registrou 21,2 pontos, 4,6 rebotes, 4,4 assistências e um bloqueio ao longo de cinco partidas. Seu aproveitamento foi de 49,3% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 46,2% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

9/17 EMONI BATES (CLEVELAND CAVALIERS) - A 49º escolha do último Draft se provou e foi nomeada para o segundo time ideal da Summer League. Em 29,8 minutos, o ala de 19 anos anotou 17,2 pontos, seis rebotes e 1,8 assistência. Seu aproveitamento foi de 43,9% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 40% do perímetro. Foto: Jeff Bottari / AFP

10/17 XAVIER MOON (LOS ANGELES CLIPPERS) - Diferente dos anteriores, esse é um jogador mais experiente no basquete profissional. Aos 28 anos, o armador foi selecionado ao segundo time ideal da Summer League. Em 27,9 minutos anotou 19,6 pontos, cinco rebotes, 4,6 assistências, 2,2 roubos de bola e um bloqueio como média ao longo de cinco jogos. Seu aproveitamento foi de 55,4% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 57,7% do perímetro. Foto: Logan Riely / AFP

11/17 MAX CHRISTIE (LOS ANGELES LAKERS) - O ala de 20 anos não draftado em 2022 pode ter acabado de conseguir uma vaga na NBA. Afinal, ele foi selecionado para o segundo time ideal da Summer League. Em 32,2 minutos registrou 19 pontos, 6,3 rebotes, 3,7 assistências e 2,3 bloqueios ao longo de três partidas. Seu aproveitamento foi de 45,7% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 50% do perímetro. Foto: Bart Young / AFP

12/17 JABARI SMITH (HOUSTON ROCKETS) - A terceira escolha do Draft de 2022 teve um bom primeiro ano na NBA. Então, ser selecionado para o segundo time ideal da Summer League foi fácil para ele. Em 32,2 minutos, o ala-pivô de 20 anos anotou 35,5 pontos, sete rebotes, quatro assistências e um bloqueio como média em dois jogos. Seu aproveitamento foi de 48,8% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 33,3% do perímetro. Foto: Ethan Miller / AFP

13/17 SAM MERRILL (CLEVELAND CAVALIERS) - Isaiah Mobley foi o MVP da final, mas a última escolha do Draft de 2020 que foi nomeada ao primeiro time ideal da Summer League. Em 27,9 minutos, o ala-armador de 27 anos anotou 20,4 pontos, quatro rebotes e 2,8 assistências. Seu aproveitamento foi de 45,6% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 44,6% do perímetro. Foto: Bart Young / AFP

14/17 HUNTER TYSON (DENVER NUGGETS) - A 37º escolha do Draft de 2023 surpreendeu e foi selecionada ao primeiro time ideal da Summer League. Em 28,8 minutos, o ala-pivô de 23 anos registrou 20,8 pontos, seis rebotes, 1,8 assistência e 0,8 roubo de bola ao longo de cinco confrontos. Seu aproveitamento foi de 54,1% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 50% do perímetro. Foto: Bart Young / AFP

15/17 KEYONTE GEORGE (UTAH JAZZ) - A 16º escolha do Draft de 2023 dominou e foi selecionada ao primeiro time ideal da Summer League. Em 24,9 minutos, o ala-armador de 19 anos anotou 21,7 pontos, 2,7 rebotes, 6,3 assistências e 1,3 roubo de bola ao longo de três jogos. Seu aproveitamento foi de 52,3% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 44,4% do perímetro. Foto: Candice Ward / AFP

16/17 ORLANDO ROBINSON (MIAMI HEAT) - O pivô de 23 anos mostrou que os times da NBA estavam errados ao não escolherem ele no Draft de 2022 e foi nomeado ao primeiro time ideal da Summer League. Em 31 minutos anotou 25,8 pontos, 9,3 rebotes, 3,8 assistências, 1,5 roubo de bola e 0,8 bloqueio como média em quatro partidas. Seu aproveitamento foi de 57,8% nos arremessos de quadra e nos arremessos de quadra e 35,3% do perímetro. Foto: Bart Young / AFP