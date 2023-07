Confira os jogadores em atividade com mais assistências na NBA

1/17 Na NBA atual, a movimentação de bola e ataques bem construídos são muito valorizados. Então,, ter um bom organizador de jogadas é sempre essencial. Assim, o Jumper Brasil trouxe os 15 jogadores que mais deram assistências e que ainda estão em atividade na liga. Confira! Foto: Ethan Miller / AFP

2/17 Lembrando que neste ranking, utilizamos apenas o número total de assistências da carreira, e não as médias. Ou seja, estamos olhando para o número de assistências acumulado. São computadas para o ranking apenas as assistências em jogos da temporada regular, e não dos playoffs. Foto: Jim Poorten / AFP

3/17 15. DRAYMOND GREEN (GOLDEN STATE WARRIORS) - O revolucionário ala pivô é um dos quatro não armadores da lista. Green soma 4.233 assistências ao longo da carreira. Uma média de 5.6 por jogo ao longo da carreira. Se Curry é o melhor jogador fora da bola de todos os tempos, certamente o dedo de Green está aí. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

4/17 14. KEVIN DURANT (PHOENIX SUNS) - Durant é um pontuador, e geralmente é acusado de ser unidimensional demais. São ainda assim 4.267 assistências na carreira de 15 anos na NBA, com médias de 4.3 por noite. Durant abusa da alta gravidade que consegue gerar nas defesas para também, distribuir o jogo. Foto: Barry Gossage / AFP

5/17 13. GORAN DRAGIC (AGENTE LIVRE) - Dragic joga na NBA desde 2008, e soma 4.405 assistências na carreira. Facilitador nato, tem uma carreira de longo sucesso como armador, sobretudo, do Miami Heat e do Phoenix Suns. Com rumores de um possível retorno a Miami para encerrar a carreira, o veterano ainda está no mercado da agência livre. Foto: Stephen Gosling / AFP

6/17 12. ANDRE IGUODALA (GOLDEN STATE WARRIORS) - Iguodala é oficialmente o jogador mais velho da NBA, após a aposentadoria de Udonis Haslem. Mas não se engane, Iguodala sempre foi muito bom facilitador. Desde os dias de dono do time na Philadelphia, ao papel mais coadjuvante no Warriors. 5.147 assistências totais, com uma média de 4.2 por jogo ao longo de sua enorme carreira de 19 anos. Foto: Noah Graham / AFP

7/17 11. DAMIAN LILLARD (PORTLAND TRAIL BLAZERS) - A novela envolvendo o astro de Portland segue, na tentativa de se juntar ao Miami Heat. Porém, Lillard tão reconhecido por seu arremesso mortal e o poder de decisão em fins de jogos, também é um dos maiores assistentes da liga atualmente. São 5.151 na carreira, em uma média de quase 6.7 por jogo. Assustador se você pensar no quão volumoso seu jogo ofensivo e arremessos sempre foram no Blazers. Foto: Sam Forencich / AFP

8/17 10. RICKY RUBIO (CLEVELAND CAVALIERS) - Veterano que fez carreira desde o inicio de sua trajetória, pela privilegiada capacidade de construir ataques e visão de quadra. São 5.160 assistências totais na carreira, com uma média de 7.4 por noite. Foto: Elsa / AFP

9/17 9. JOHN WALL (AGENTE LIVRE) - Esse é um bom lembrete do que foi John Wall no auge. São 147 jogos nos últimos seis anos, e ele ainda é o 9° jogador deste ranking. Wall tem 5.735 assistências na carreira. Em três temporadas ele superou a marca de 10 assistências por jogo, e tem uma média de 8.9 por partida até hoje. Wall trabalhou para alguns times na Summer League e está em busca de uma das vagas que ainda sobram em elencos da NBA. Foto: Adam Pantozzi / AFP

10/17 8. STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS) - É assustador saber de todo o papel fora da bola que Curry desempenha jogo a jogo, e ainda vê-lo tão bem neste ranking. Ele nunca deveria ser subestimado por supostamente não ser um grande criador. A maior gravidade da NBA, gerando espaços aos montes. São 5.740 ao longo da carreira. Uma média de 6.5 por jogo. Foto: Thearon W. Henderson / AFP

11/17 7. MIKE CONLEY (MINNESOTA TIMBERWOLVES) - Conley sempre foi um facilitador de elite, desde os tempos em que dividia o controle da bola com Marc Gasol no Memphis Grizzlies. Um dos jogadores mais completos e veteranos da liga, Conley tem 5.857 assistências na carreira, Uma média de 5.7 por noite. Foto: Gregory Shamus / AFP

12/17 6. JRUE HOLIDAY (MILWAUKEE BUCKS) - Holiday é muito menos falado como construtor do que deveria. Não é necessariamente elite, mas sempre foi muito bom em dividir o papel com jogadores como Iguodala, Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis. São 5.868 na carreira, em uma média de 6.5 por jogo. Foto: Jeff Haynes / AFP

13/17 5. KYLE LOWRY (MIAMI HEAT) - Outro dos armadores mais versáteis da liga a muito tempo. Lowry tem um pouco de tudo em seu jogo, e apesar de já não ser um titular em Miami, teve papel central em Toronto. Um dos cinco jogadores da NBA atual com mais de 6.000 assistências na carreira, são 6.750. São 6.3 por noite para o armador, que está na liga desde 2007. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

14/17 4, JAMES HARDEN (PHILADELPHIA 76ERS) - A outra novela interminável do mercado também representada no ranking. O volume de bola de Harden é absolutamente monopolizador, mas ainda assim, é incrível que em seu auge, era capaz de entregar 36 pontos e dez assistências por jogo. Liderou a liga em assistências por duas vezes, e também somou mais de dez por jogo em quatro oportunidades. São 7.015 totais, e exatas sete assistências por jogo em sua carreira. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

15/17 3. RUSSELL WESTBROOK (LOS ANGELES CLIPPERS) - O ex-MVP sempre foi o armador dominante de seus times. Hoje mais coadjuvante, mas ainda assim fundamental no Clippers, Westbrook abre o pódio da lista. O astro liderou a NBA por três vezes na carreira no quesito, e teve mais de dez por jogo em cinco temporadas. São 9.162 na carreira, com uma média de 8.4 por jogo. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

16/17 2. LEBRON JAMES (LOS ANGELES LAKERS) - O auge mais longevo da história da NBA, coleciona recordes. James sempre foi um construtor, um jogador coletivo. Os ataques ao aro enquanto atrai vários defensores, que liberavam espaço para os arremessadores do perímetro, certamente é a jogada mais vitoriosa de seus times. O maior pontuador de todos os tempos, liderou a NBA no quesito em uma temporada, a única que ultrapassou a marca de dez no quesito. São 10.420 na carreira, uma média de 7.3 por jogo. Foto: Garrett Ellwood / AFP