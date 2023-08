Saiba quem foram os jogadores mais bem pagos por temporada na NBA

1/42 São tempos de muita grana na NBA. Jaylen Brown acaba de assinar o primeiro contrato de US$300 milhões e as estimativas apontam que, em breve, alguém assinará um acordo na casa dos US$400 milhões. Mas nem sempre foi assim. Confira com o Jumper Brasil, os jogadores que já conseguiram a alcunha de mais bem pagos da liga, em pelo menos uma temporada, desde 1983/84. Foto: Noah Graham / AFP

2/42 1984/85 - MAGIC JOHNSON (LOS ANGELES LAKERS): US$2.5 MILHÕES - Magic já era bicampeão quando 1984/85 começou, sendo uma das grandes faces da liga. Ostentou a incrível marca de 15.2 assistências nos playoffs, comandando o fim da maldição do Lakers contra o Boston Celtics. A vitória em seis jogos coroou Kareem Abdul Jabbar com seu último MVP das finais. O terceiro de cinco título da era 'showtime' em Los Angeles. Foto: Georges Gobet / AFP

3/42 1985/86 - MAGIC JOHNSON (LOS ANGELES LAKERS): US$2.5 MILHÕES - Individualmente, a temporada levou ao "título" de mais assistências durante o ano, que já tinha sido vencido por Johnson em 1983 e 1984, mas foi perdido no ano anterior para o já crescente, Isiah Thomas do Detroit Pistons. Nos playoffs, uma rara queda no Oeste para Magic. O Lakers foi derrotado pelo Houston Rockets das torres gêmeas, Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson. Foto: Tony Ranze / AFP

4/42 1986/87 - MAGIC JOHNSON (LOS ANGELES LAKERS): US$2.5 MILHÕES - Pelo terceiro ano seguido, Johnson se manteve como o mais bem pago. E pode-se dizer que teve uma campanha perfeita. Magic e o Lakers venceram a terceira e derradeira batalha contra o Boston Celtics de Larry Bird, nos anos 80. Além disso, foi o MVP da temporada regular pela primeira vez na carreira, tendo 23.9 pontos e mantendo a coroa das assistências pela quarta vez em cinco anos. O armador também foi MVP das finais pela terceira e última vez na carreira. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

5/42 1987/88 - PATRICK EWING (NEW YORK KNICKS): US$2.7 MILHÕES - O pivô sempre foi tratado como prodígio e se tornou o mais bem pago da NBA em seu terceiro ano. Ewing foi eleito All-Star pela segunda vez, além de chegar ao segundo time ideal de defesa e também da temporada em geral. Foram 20.2 pontos, 8.2 rebotes e três tocos por noite na campanha. Além disso, foi a primeira vez que a equipe chegou aos playoffs com ele, mas a campanha não foi longa. Isso porque caiu na primeira rodada em 4 jogos para o Boston Celtics. Foto: Matt Campbell / AFP

6/42 1988/89 - PATRICK EWING (NEW YORK KNICKS): US$3.2 MILHÕES - O pivô e o Knicks cresceram de produção no ano seguinte, enquanto liderou os salários da NBA pelo segundo ano consecutivo. Nessa campanha, obteve 22.7 pontos, 9.3 rebotes e 3.5 tocos de média. Isso o consagrou novamente como All-Star e o colocou nos times ideais de defesa e geral também. O Knicks subiu da oitava posição no ano anterior, para o segundo. No entanto, caiu para o Chicago Bulls de Michael Jordan na segunda rodada. Foto: Stan Honda / AFP

7/42 1989/90 - PATRICK EWING (NEW YORK KNICKS): US$3.7 MILHÕES - Individualmente, a provável melhor temporada regular da carreira de Ewing. O terceiro ano consecutivo como jogador mais bem pago da NBA, ele conseguiu sua única eleição ao primeiro time ideal da temporada com médias de 28.6 pontos, 10.9 rebotes e quatro tocos por jogo. Então, levou a equipe novamente à segunda rodada dos playoffs. Após eliminar o Celtics de Bird, a franquia caiu para o futuro campeão, Detroit Pistons, em cinco jogos na segunda rodada. Foto: Doug Collier / AFP

8/42 1990/91 - PATRICK EWING (NEW YORK KNICKS): US$4.2 MILHÕES - Na ocasião, Ewing era o único jogador da NBA que recebia mais de US$4 milhões. Com médias de 26.6 pontos, 11.2 rebotes e 3.2 tocos, foi eleito ao segundo time ideal. A equipe, entretanto, caiu coletivamente tendo apenas 39 vitórias durante a temporada. O oitavo lugar, resultou em uma varrida na primeira rodada, novamente para o futuro campeão Chicago Bulls. Foto: Kimberly Barth / AFP

9/42 1991/92 - LARRY BIRD (BOSTON CELTICS): US$7.07 MILHÕES - Bird foi o mais bem pago da NBA por uma única temporada. Curiosamente, a última de sua carreira. O ala tricampeão e três vezes MVP, viveu com graves problemas nas costas em seus últimos anos. Na campanha derradeira, obteve 20.2 pontos, 9.6 rebotes e 6.8 assistências, sendo eleito All-Star. Um dos líderes da campanha até a segunda rodada, na eliminação para o Cleveland Cavaliers em sete jogos. Bird perdeu 37 jogos na temporada regular e outros seis de dez nos playoffs. Então, anunciou sua aposentadoria ao fim de 1991/92. Foto: Mike Ehrmann / AFP

10/42 1992/93 - DAVID ROBINSON (SAN ANTONIO SPURS): US$5.7 MILHÕES - O almirante começou um reinado de três temporadas como o jogador mais bem pago da NBA, sendo o único além de Michael Jordan a receber mais do que US$4 milhões na temporada. All Star, terceiro time ideal da NBA e segundo time de defesa. O pivô liderou a campanha da equipe até a segunda rodada dos playoffs, na queda para o Phoenix Suns, que chegaria às finais da NBA com Charles Barkley. Foto: Jeff Kowalsky / AFP

11/42 1993/94 - DAVID ROBINSON (SAN ANTONIO SPURS): US$5.5 MILHÕES - O único a receber ao menos US$5 milhões ao lado de David Robinson, foi Buck Williams. O jogador mais bem pago da NBA, de maneira apropriada. Afinal, foi o cestinha da temporada com 29.8 pontos, incluindo sua melhor marca de assistências na carreira com 4.8 por noite. Repetiu o All-Star Game, além do segundo time ideal da NBA e também o segundo time de defesa. Mesmo alcançando o mando de quadra, uma frustrante queda ainda na primeira rodada aconteceu. Derrota para o Utah Jazz por 3 a 1. Foto: Mike Fiala / AFP

12/42 1994/95 - DAVID ROBINSON (SAN ANTONIO SPURS): US$7.3 MILHÕES - A última campanha do reinado de Robinson como mais bem pago da NBA foi marcante. MVP da temporada, levou San Antonio à liderança do Oeste. Isso com 27.6 pontos, 10.8 rebotes e 3.2 tocos por jogo em média. O almirante, além de jogador mais valioso, foi eleito ao primeiro time ideal da temporada e também ao primeiro time de defesa. Passando por Denver e Lakers, o pivô só foi parado pelo rival texano, Houston Rockets, nas finais do Oeste. A atuação de Hakeem Olajuwon nessa série contra o MVP, é uma das mais lembradas da história. Foto: Jeff Haynes / AFP

13/42 1994/95* - MAGIC JOHNSON (LOS ANGELES LAKERS): US$14.6 MILHÕES - A última menção de Johnson, vem com um asterisco. Colocamos David Robinson como maior salário da temporada, já que o armador não jogou em 1994/95. Johnson chegou a ser técnico do Lakers no fim de 1993/94. Ele comandou o time em 17 jogos, logo após o anúncio da sua aposentadoria em decorrência do caso de HIV. O armador, até voltaria a NBA para mais 36 jogos em 1995/96, mas não jogou em 1994/95. No entanto, seu contrato estava vigente. Então, no último ano, tinha uma parcela de quase US$15 milhões, o maior salário anual da história da liga até aquele momento. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

14/42 1995/96 - PATRICK EWING (NEW YORK KNICKS): US$18.7 MILHÕES - Já veterano, Ewing voltou a ser o mais bem pago da NBA. Seu salário era monstruoso para a NBA. Isso porque estava quase US$10 milhões acima do segundo mais bem pago, Clyde Drexler. Na temporada, obteve médias de 22.5 pontos, 10.6 rebotes e 2.4 tocos. O pivô liderou a equipe à segunda rodada. Mas caiu para o velho carrasco Chicago Bulls, no ano do retorno de Michael Jordan à NBA. Ewing foi All-Star e, como grande feito, venceu um jogo do Bulls de 72 vitórias em 1996. Assim, foi único do Leste a fazê-lo durante os playoffs. Foto: Matt Campbell / AFP

15/42 1996/97 - MICHAEL JORDAN (CHICAGO BULLS): US$30.1 MILHÕES - O astro máximo dos anos 90 precisou ser campeão quatro vezes e até se aposentar pela primeira vez. Só depois, se tornou o jogador mais bem pago de toda a liga. Foram 29.6 pontos, 5.9 rebotes e 4.3 assistências de médias. Jordan foi o cestinha pela nona vez na carreira e ganhou seu quinto título da NBA, além do quinto MVP das finais. Para muitos, ele deveria ter sido o MVP da temporada, que foi vencido por Karl Malone. Nas finais, aliás, Jordan venceu justamente o ala-pivô. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

16/42 1997/98 - MICHAEL JORDAN (CHICAGO BULLS): US$33.1 MILHÕES - A famosa temporada do "The Last Dance", que virou documentário. E a última temporada de Jordan em Chicago. Valeu cada centavo do seu super salário. MVP, MVP das Finais e ainda ganhou seu sexto título. Além disso, foi MVP do All-Star Game, primeiro time ideal de defesa e primeiro time ideal da temporada. Jordan deu tudo o que tinha para vencer o Utah Jazz pela última vez em 1998. O astro fechou a temporada sendo o cestinha em dez dos últimos 11 anos em que atuou por Chicago. Foto: Fernando Medina / AFP

17/42 1998/99 - PATRICK EWING (NEW YORK KNICKS): US$18.5 MILHÕES - O pivô de New York aparece pela última vez na lista. Ewing já tinha 36 anos e ganhava pouco mais de US$3 milhões a mais do que Shaquille O'Neal. Ele ainda era o líder do Knicks. O ano de lockout e quebra de acordo entre jogadores e a NBA, levou a um ano encurtado de 50 jogos, onde o Knicks venceu 27, ficando em oitavo lugar. Como resultado, somou 17.3 pontos e 9.9 rebotes de médias, em uma história incrível para o Knicks, que foi o primeiro time a chegar às Finais da NBA, sendo o pior cabeça de chave. O veterano, entretanto, acabou sem título, sendo derrotado pelo Spurs de David Robinson e Tim Duncan. Foto: Robert Sullivan / AFP

18/42 1999/00 - SHAQUILLE O'NEAL (LOS ANGELES LAKERS): US$19.6 MILHÕES - A NBA passou a ser dominada, em termos de salários, no começo do novo século, por dois nomes. Um deles era Shaq. A corrida do pivô foi perfeita, sendo MVP da temporada, MVP do All-Star Game e cestinha da temporada com 29.7 pontos, incluindo 13.6 rebotes por jogo. O'Neal, além disso, foi do time ideal da temporada, incluindo o segundo time de defesa ideal. Por fim, a cereja do bolo,: Shaq enfim foi campeão da NBA, levando o Lakers a 67 vitórias. Isso com o triunfo em seis jogos contra o Pacers na decisão. Foto: Scott Nelson / AFP

19/42 2000/01 - KEVIN GARNETT (MINNESOTA TIMBERWOLVES): US$19.6 MILHÕES - Kevin Garnett foi o outro homem a dominar o mais alto posto de salário no começo dos anos 2000. O ala-pivô recebeu somente US$350 mil a mais do que Shaq nessa temporada. Garnett foi do segundo time ideal, All-Star, além da presença no time ideal de defesa. Afinal, foram 22 pontos, 11.4 rebotes e cinco assistências por jogo. Apesar das 47 vitórias, Minnesota ficou no oitavo posto do Oeste, caindo para o San Antonio Spurs em quatro jogos na primeira rodada. Foto: Craig Lassig / AFP

20/42 2001/02 - KEVIN GARNETT (MINNESOTA TIMBERWOLVES): US$22.4 MILHÕES - Novamente, Garnett superou Shaq, por cerca de US$1 milhão. Com 21.2 pontos, 12.1 rebotes e 5,2 assistências de médias. o astro repetiu os feitos de All-Star, segundo time ideal e time principal de defesa. Minnesota cresceu para 50 vitórias e o quinto posto no Oeste. Mas, novamente, caiu na primeira rodada para o Dallas Mavericks em uma varrida. Shaquille O'Neal acabou ganhando seu terceiro título seguido com o Lakers, em meio a "disputa" de ambos. Foto: Mike Nelson / AFP

21/42 2002/03 - KEVIN GARNETT (MINNESOTA TIMBERWOLVES): US$25.2 MILHÕES - Quatro jogadores receberam mais de US$20 milhões nesse ano. No entanto, a liderança se manteve de Garnett sobre Shaq por cerca de US$2 milhões. Foram 23 pontos, 13.4 rebotes, seis assistências de médias. Inclusive, sua melhor marca na carreira em passes pra cesta. O ala-pivô se elevou ao primeiro time ideal da NBA e também ao MVP do All-Star Game. Foram 51 vitórias do Timberwolves. Ou seja, uma nova evolução na temporada regular, mas não representou uma mudança nos playoffs. Dessa vez, queda para o Lakers de Shaquille O'Neal, em seis jogos, na primeira rodada. Foto: Craig Lassig / AFP

22/42 2003/04 - KEVIN GARNETT (MINNESOTA TIMBERWOLVES): US$28 MILHÕES - A temporada do ápice de Garnett e do Timberwolves. Até hoje, a franquia não venceu qualquer série de playoffs fora a campanha que levou às finais do Oeste em 2003/04. Garnett foi o líder da campanha, sendo MVP da liga, time ideal da NBA e time ideal de defesa. Na ocasião, conseguiu o maior número de rebotes por jogo sem ser um pivô: 13.9, que incluíram 24.2 pontos por noite. Minnesota eliminou Denver e Sacramento, mas caiu para o Lakers nas finais do Oeste em seis jogos. Shaquille O'Neal cairia nas finais, mas foi novamente o segundo mais bem pago da NBA. Foto: Elsa / AFP

23/42 2004/05 - SHAQUILLE O'NEAL (MIAMI HEAT): US$27.9 MILHÕES - Os problemas com Kobe Bryant no Lakers, forçaram uma troca de O'Neal para o Miami Heat. O pivô ganhava cerca de US$8 milhões a mais do que o segundo colocado, Dikembe Mutombo. Shaq teve 22.9 pontos, 10.4 rebotes, 2.7 assistências e 2.3 tocos por jogo. O astro foi All-Star e do primeiro time ideal da temporada, incluindo uma nova baita parceria com Dwyane Wade. Miami caiu nas finais do Leste em sete jogos, para o Detroit Pistons, que já havia batido O'Neal, um ano antes nas finais de 2004. Foto: Eliot J. Schechter / AFP

24/42 2005/06 - SHAQUILLE O'NEAL (MIAMI HEAT): US$20 MILHÕES - O pivô ganhou seu último titulo da carreira, o que incluiu uma eleição ao All-Star, e a última vez na carreira em que foi do primeiro time ideal da temporada. Aos 33 anos. suas médias foram de 20 pontos e 9.2 rebotes, enquanto acompanhava o crescimento de Dwyane Wade, rumo ao seu primeiro campeonato. Está é a última aparição de Shaquille O'Neal nesta lista. Foto: Jed Jacobsohn / AFP

25/42 2006/07 - KEVIN GARNETT (MINNESOTA TIMBERWOLVES): US$21 MILHÕES - O ala pivô voltou ao topo salarial, superando os mesmos US$20 milhões que O'Neal ainda ganhava nesta temporada. 22.4 pontos, 12.8 rebotes, 4.1 assistências e 1.7 tocos por jogo na campanha. Mas a lua de mel com Minnesota definitivamente acabou, com a terceira campanha seguida sem classificação aos playoffs. Garnett ainda foi do terceiro time ideal da temporada, segundo time defensivo, líder em rebotes pelo quarto ano seguido e All-Star. Foram 32 vitórias, e o 13° posto do Oeste, o que forçou enfim, a um pedido de troca do ala, da franquia de Minneapolis. Foto: Jim McIsaac / AFP

26/42 2007/08 - KEVIN GARNETT (BOSTON CELTICS): US$23.7 MILHÕES - A temporada da formação do super trio celta, com as chegadas de Garnett e Ray Allen ao lado de Paul Pierce. 18.8 pontos, 9.2 rebotes e 3.4 assistências por jogo, em um Celtics que venceu 66 jogos na campanha, e por fim, foi campeão da NBA pela primeira vez desde os anos 80 com Larry Bird. O ala-pivô foi defensor do ano pela única vez na carreira, além de campeão da NBA, com alguns argumentos para ser o MVP das finais, prêmio entregue a Paul Pierce. Em sua primeira temporada fora de Minnesota, venceu seu primeiro e único título da carreira, além do último título do Celtics em todos os tempos. Foto: Elsa / AFP

27/42 2008/09 - KEVIN GARNETT (BOSTON CELTICS): US$24.7 MILHÕES - O Boston Celtics de 2008/09 foi fortíssimo, vencendo 27 dos seus primeiros 29 jogos e acabando com uma campanha de 62 vitórias. O ala-pivô teve 15.8 pontos, 8.5 rebotes e 2.5 assistências. Porém, foi uma lesão no joelho direito de Garnett que culminou no fim da temporada de Boston em sete jogos, na segunda rodada de 2008/09. O veterano não atuou em qualquer jogo na pós-temporada. Essa é a última aparição de Garnett. Portanto, o fim da era de domínio do ala e Shaquille O'Neal como maiores salários da NBA. Foto: Kevin C. Cox / AFP

28/42 2009/10 - TRACY MCGRADY (HOUSTON ROCKETS/NEW YORK KNICKS): US$23.2 MILHÕES - As lesões impediram que McGrady se tornasse um astro maior na NBA. Mas o fim da carreira do jogador começa, de fato, em 2009/10. O ala foi trocado pelo Rockets após seis jogos da campanha, chegando ao New York Knicks, em passagem que durou 24 jogos. Suas médias da temporada já não condiziam com o jogador, que foi dos mais talentosos ofensivamente no começo do século. 8.2 pontos, 3.3 assistências e 3.1 rebotes, apenas. O ala jamais faria dez pontos por jogo em qualquer outra campanha. Então, se aposentou após os playoffs de 2012/13, com o San Antonio Spurs. Foto: Nick Laham / AFP

29/42 2010/11 - KOBE BRYANT (LOS ANGELES LAKERS): US$24.8 MILHÕES - Só três jogadores lideraram a NBA em salários, desde 2010. O primeiro deles, foi Kobe Bryant, em reinado que durou seis anos. Curiosamente, o ala-armador não ganhou qualquer título no período. Mas ele já tinha cinco títulos até alcançar este status. Kobe teve 25.3 pontos, 5.1 rebotes e 4.7 assistências por jogo, sendo MVP do All-Star Game. Além disso, conseguiu mais uma eleição ao time principal da temporada, incluindo também sua última seleção ao primeiro time ideal de defesa. O Lakers, no entanto, caiu durante a segunda rodada, varrido pelo Dallas Mavericks, após uma campanha de 57 vitórias. Foto: Christian Petersen / AFP

30/42 2011/12 - KOBE BRYANT (LOS ANGELES LAKERS): US$25.2 MILHÕES - Nenhum outro jogador na liga ganhava mais de US$25 milhões, enquanto apenas outros quatro ganhavam mais de US$20 milhões. Bryant teve 27.9 pontos, 5.4 rebotes e 4.6 assistências, liderando o Lakers para 41 vitórias em 66 jogos. Bryant, novamente, foi do time ideal da NBA na temporada, segundo time de defesa e All-Star. A vitória sobre o Denver Nuggets, em sete jogos, marca a última vitória da carreira de Bryant em umas série de playoffs. A queda veio para o Oklahoma City Thunder, dos jovens Durant, Harden e Westbrook em cinco jogos na segunda rodada. Foto: Robyn Beck / AFP

31/42 2012/13 - KOBE BRYANT (LOS ANGELES LAKERS): US$30.4 MILHÕES - A temporada que mudou pra sempre a história do Lakers e de Kobe. Bryant sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, no antepenúltimo jogo da campanha regular. O time angelino não se encaixou em uma tentativa de supertime com Pau Gasol, Dwight Howard e Steve Nash. 27.3 pontos, seis assistências e 5.6 rebotes, com Kobe sendo eleito ao time ideal da NBA pela última vez. A lesão, aos 34 anos, já deixou dúvidas sobre o estado do astro para os últimos anos de sua carreira. A equipe foi varrida pelo Spurs na primeira rodada, sem Kobe. Vale lembrar que o segundo maior salário da temporada foi Brandon Roy. Foto: Stephen Dunn / AFP

32/42 2013/14 - KOBE BRYANT (LOS ANGELES LAKERS): US$30.4 MILHÕES - O astro até voltou cedo na campanha seguinte, após perder 19 jogos. Porém, uma nova fratura na região do joelho esquerdo tirou Bryant do resto da campanha, após apenas seis jogos disputados. A franquia venceu 27 jogos e acabou no 14° posto do Oeste. Suas médias foram de apenas 13.8 pontos. Foto: Elsa / AFP

33/42 2014/15 - KOBE BRYANT (LOS ANGELES LAKERS): US$23.5 MILHÕES - Bryant voltou a ser All-Star, mas jogou em apenas 35 jogos na campanha, novamente afetada por lesões. O Lakers tinha um projeto de recrutar estrelas para jogar com o veterano, durante a agência livre. Carmelo Anthony e até LeBron James foram nomes em pauta, mas sem sucesso. Médias de 22.3 pontos, 5.7 rebotes e 5.6 assistências, em uma campanha de apenas 21 vitórias e o 14° lugar do Oeste. O astro havia jogado apenas 41 partidas nos últimos dois anos, enquanto ainda era o jogador mais bem pago da NBA. Foto: Christian Petersen / AFP

34/42 2015/16 - KOBE BRYANT (LOS ANGELES LAKERS): US$25 MILHÕES - A temporada era prevista para ser ruim de novo. Após mais alguns problemas de lesão antes do começo da temporada, Bryant anunciou que se aposentaria ao fim do ano. O grande entretenimento da campanha, por fim, foi assistir as últimas partidas de Kobe na NBA, incluindo seu histórico jogo de 60 pontos na despedida final contra o Utah Jazz. Bryant foi All-Star pela última vez, mas o Lakers venceu apenas 17 jogos, encerrando a passagem do ala armador nesta lista. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

35/42 2016/17 - LEBRON JAMES (CLEVELAND CAVALIERS) US$30.9 MILHÕES - Essa é a única campanha em todos os tempos onde o maior salário da liga esteve sob o nome de LeBron James. Vindo do seu grande momento da carreira, até então: o título com Cleveland em 2016. James, então, se tornou o mais bem pago da liga, enfim. LeBron liderou a NBA em minutos por jogo, além de somar 26.4 pontos, 8.7 assistências e 8.6 rebotes. O astro do Cavaliers, liderou a equipe à Finais, sendo derrotado para o Golden State Warriors, na terceira decisão seguida entre as franquias. Apesar da derrota, James se tornou o primeiro jogador, a registrar médias de triplo-duplo em uma série decisiva da NBA. Ele foi All-Star e fez parte do time ideal. Foto: Adam Glanzman / AFP

36/42 2017/18 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS): US$34.6 MILHÕES - E começou a "dinastia Curry". O armador ultrapassou LeBron, por cerca de US$1.4 milhões, para se tornar o jogador mais bem pago da NBA. Ele tinha um salário baixo no começo do domínio de Golden State. Depois, foi totalmente remunerado a partir de 2017/18. Seu reinado como maior salário da NBA, dura até hoje. Curry jogou 51 jogos. Ou seja, sua segunda pior marca da carreira em uma temporada, após uma entorse de joelho. O armador ainda teve 26.4 pontos, 6.1 assistências e 5.1 rebotes, o que incluiu a presença como All-Star e terceiro time ideal da temporada. Ele voltou para ser o líder do terceiro título em quatro anos da equipe, mantendo a parceria com Kevin Durant. Aliás, novamente contra o Cavs de LeBron James. Varrida na decisão. Uma curiosidade, aliás, é que além de Curry e LeBron, o único jogador a receber mais de US$30 milhões na campanha foi Paul Milssap. Foto: Ezra Shaw / AFP

37/42 2018/19 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS): US$37.4 MILHÕES - Curry mantém a liderança durante campanha que parecia destinada a mais um título do supertime de Golden State. Porém, problemas de relacionamento dentro da temporada, e as lesões na fase aguda, impediram o tricampeonato seguido. Ele foi All-Star e fez parte do primeiro time da temporada,. Mas se viu sozinho nos playoffs, com as ausências de Klay Thompson, que só voltaria em 2021/22 e a traumática ruptura do tendão de Aquiles de Kevin Durant. 27.3 pontos, 5.3 rebotes e 5.2 assistências durante o ano. Foto: Noah Graham / AFP

38/42 2019/20 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS): US$40.2 MILHÕES - Foi uma temporada de "férias" para o astro. Kevin Durant deixou a equipe, rumo ao Brooklyn Nets,. Por outro lado, Klay Thompson estava fora da temporada com o rompimento do ligamento do joelho. Então, apenas Draymond Green atuou regularmente. O jovem time jovem venceu apenas 15 jogos e ficou na última colocação do Oeste. Curry tentou voltar, mas uma lesão no pulso fez com que ele só atuasse em cinco jogos. Esse é o primeiro salário anual superior a US$40 milhões. Foto: Thearon W. Henderson / AFP

39/42 2020/21 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS): US$43 MILHÕES - Klay Thompson se recuperou do joelho, mas rompeu o tendão de Aquiles, perdendo sua segunda temporada consecutiva. Curry foi o maior pontuador da temporada, com 32 por noite, incluindo 5.8 assistências e 5.5 rebotes. O alto desempenho era justificado, já que a falta de companhias, fez com que Golden State ficasse fora dos playoffs novamente, em queda no play-in para o Lakers de LeBron, e para o Memphis Grizzlies, em casa. O astro voltou ao posto de primeiro time ideal da temporada, mas mesmo assim, não foi o suficiente para carregar a franquia ao mata-mata. Foto: Kate Frese / AFP

40/42 2021/22 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS): US$45.7 MILHÕES - Em comparação às duas anteriores, e até ao contexto dominante dos anos de glória, essa foi a grande história de Curry na NBA. Além de voltar a ser campeão, com o retorno do escudeiro, Klay Thompson, ele enfim foi o MVP das Finais. Isso após os três prêmios anteriores serem dados a Andre Iguodala e Kevin Durant. O armador ultrapassou Ray Allen e se tornou o jogador com mais bolas de três na história da liga. MVP do All-Star Game e MVP das finais da conferência Oeste contra o Dallas Mavericks. Ou seja, ganhou tudo o que disputou. Foto: Jim Poorten / AFP

41/42 2022/23 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS): US$48.07 MILHÕES - Novamente, os problemas de vestiário atrapalharam as chances de Golden State em sua defesa de título na última temporada. A briga de Draymond Green e Jordan Poole conturbou os bastidores. O time foi inconstante. Apenas 44 vitórias e o sexto lugar do Oeste. O armador teve 29.4 pontos, 6.3 assistências e 6.1 rebotes, enquanto liderou a corrida que durou até a segunda rodada. A queda veio para o Lakers em seis jogos. Foto: Ezra Shaw / AFP