Confira os melhores jogadores estrangeiros para a temporada 2023/24 da NBA

1/26 Não é mais segredo que a NBA está cada mais mais "internacional". O número de jogadores estrangeiros, afinal, cresceu nas últimas décadas e já são mais de 100 atuando na liga. Além disso, atletas nascidos fora dos Estados Unidos vencem o prêmio de MVP desde 2019. Assim, o Jumper Brasil traz os 25 melhores estrangeiros em 2023/24. Confira! Foto: Glenn James / AFP

2/26 DILLON BROOKS (HOUSTON ROCKETS / CANADÁ) - O polêmico ala mudou de ares para 2023/24. Isso porque deixou o Memphis Grizzlies para vestir a camisa do Rockets. Ele vai receber US$80 milhões por quatro anos na equipe texana, após passar as últimas seis temporadas no Tennessee. Médias na última temporada: 14.3 pontos, 3.3 Rebotes e 2.6 assistências. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

3/26 RUI HACHIMURA (LOS ANGELES LAKERS / JAPÃO) - Em quatro anos na NBA, mostrou números sólidos. No entanto, defendeu o Washington Wizards por três anos e meio, sem brigar por grandes coisas. Então, foi no Lakers que provou ser um jogador importante. Apesar de seus números serem inferiores pelo time de Los Angeles nos 33 jogos de campanha regular, foi nos playoffs que mostrou seu valor. Além de elevar suas médias no mata-mata, chegou a decidir jogos. Médias na última temporada: 9.6 pontos e 4.7 rebotes Foto: Adam Pantozzi / AFP

4/26 RUDY GOBERT (MINNESOTA TIMBERWOLVES / FRANÇA) - O pivô não teve o desempenho e encaixe esperado em Minnesota. Ao lado de Karl-Anthony Towns, não conseguiu fazer do garrafão da equipe algo assustador como se esperava. Nos playoffs, também não conseguiu se impor sobre Nikola Jokic. Como resultado, seus números foram inferiores aos últimos anos com o Utah Jazz. Médias na última temporada: 13.4 pontos, 11.6 rebotes e 1.4 toco. Foto: Adam Pantozzi / AFP

5/26 CLINT CAPELA (ATLANTA HAWKS / SUIÇA) - Indo para seu décimo ano na liga, Capela se firmou como um dos principais homens de garrafão. Mesmo sem números exuberantes, é um atleta regular e sempre está observado por outros times. No entanto, teve uma queda de rendimento nas últimas campanhas. Médias na última temporada: 12 pontos e 11 rebotes. Foto: Zach Beeker / AFP

6/26 JONAS VALANCIUNAS (NEW ORLEANS PELICANS / LITUÂNIA) - Aos 31 anos, o pivô foi o jogador com mais partidas pelo Pelicans ao lado de Trey Murphy. Ao todo, disputou 79 jogos. Ou seja, só foi desfalque em três ocasiões. Apesar disso, teve o menor tempo em quadra e a menor pontuação dos últimos cinco anos. Médias na última temporada: 14.1 pontos e 10.2 rebotes. Foto: David Sherman / AFP

7/26 FRANZ WAGNER (ORLANDO MAGIC / ALEMANHA) - São apenas duas temporadas na NBA, mas o jovem de 21 anos já mostrou grande potencial. Afinal, em 2022/23, foi o jogador com mais partidas disputadas pelo Magic. De 82 jogos possíveis, atuou em 80. Além disso, foi o segundo maior cestinha do time, atrás apenas de Paolo Banchero. Médias na última temporada: 18.6 pontos, 4.1 rebotes, 3.5 assistências e 36.1% do perímetro. Foto: Fernando Medina / AFP

8/26 BOJAN BOGDANOVIC (DETROIT PISTONS / CROÁCIA) - Depois de passar três anos no Utah Jazz sendo coadjuvante, o experiente ala foi para Michigan ser protagonista. Prova disso, é que conquistou os melhores números em nove anos de carreira na NBA. Então, terminou a última campanha como cestinha do Pistons, além de ser o líder do elenco. Médias na última temporada: 21.6 pontos, 3.8 rebotes e 41.1% do perímetro. Foto: Gregory Shamus / AFP

9/26 ALPEREN SENGUN (HOUSTON ROCKETS / TURQUIA) - Um dos jovens estrangeiros e promissores da liga, sem dúvidas. O pivô de 21 anos está apenas no seu segundo ano nos EUA e conquistou a titularidade no Rockets na última campanha. Sua versatilidade, aliás, gerou elogios de rivais e até comparações com Jokic. Portanto, se mantiver o aumento do seu ritmo, como vimos em 2022/23, certamente será um dos jovens destaques da NBA. Médias na última temporada: 14.8 pontos, nove rebotes e 3.9 assistências. Foto: Brock Williams-Smith / AFP

10/26 JOSH GIDDEY (OKLAHOMA CITY THUNDER / AUSTRÁLIA) - São apenas dois anos na NBA desde que foi draftado pelo Thunder em 2021. Mas o jovem já provou seu potencial neste período. Depois de Shai Gilgous-Alexander, se firmou como o principal nome do elenco. Versátil, Giddey começou como ala e, na última campanha, atuou como ala-pivô. O salto em seus números também são significativos, sobretudo, no ataque. Médias na última temporada: 16.6 pontos, 7.9 rebotes e 6.2 assistências. Foto: Zach Beeker / AFP

11/26 NIKOLA VUCEVIC (CHICAG BULLS / MONTENEGRO) - Em 12 anos na NBA, o pivô viveu seu auge no Orlando Magic. Agora, em Illinois, não tem tanta responsabilidade como antes. Então, teve queda em seu números, mas não deixou de ser um jogador importante, acima de tudo, no ataque. Titular absoluto, é fundamental no esquema do técnico Billy Donovan. Médias na última temporada: 17.6 pontos, 11 rebotes e 34.9% do perímetro. Foto: Michael Reaves / AFP

12/26 RJ BARRETT (NEW YORK KNICKS / CANADÁ) - Ainda jovem, mas mais consolidado. O ala do Knicks é titular desde que ingressou à NBA em 2019 e é uma das figuras centrais da equipe. Assim, mantém bons números como profissional e foi o terceiro maior pontuador do time na última campanha. Médias na última temporada: 19.6 pontos e cinco rebotes. Foto: Elsa / AFP

13/26 OG ANUNOBY (TORONTO RAPTORS / INGLATERRA) - Titular absoluto no Raptors, o ala se tornou um dos principais especialistas defensivos da NBA. Afinal, foi o sétimo mais votado para Defensor do Ano em 2022/23. Por outro lado, também sabe desempenhar bom papel ofensivo e é um dos destaques no time de Toronto. Médias na última temporada: 16.8 pontos, cinco rebotes e 1.9 roubos de bola. Foto: Vaughn Ridley / AFP

14/26 VICTOR WEMBANYAMA (SAN ANTONIO SPURS / FRANÇA) - A figura mais aguardada para a próxima temporada tem nome e sobrenome. O jovem de apenas 19 anos foi um dos prospectos mais aguardados desde LeBron James. Altura, agilidade e arremesso combinados, fazem com que as expectativas sobre Wembanyama sejam muito altas. Primeira escolha do último Draft, então, fará sua estreia na liga. Outro ponto positivo pode ser seu mentor: Gregg Popovich. Sob o comando do lendário treinador, todos aguardam para ver seu desempenho desde o início de 2023/24. Médias na Summer League: 12 pontos e 6.7 rebotes. Foto: Brian Babineau / AFP

15/26 KRISTAPS PORZINGIS (BOSTON CELTICS / LETÔNIA) - Indo para seu oitavo ano nos EUA, Porzingis ainda não "explodiu". No entanto, vem de sua melhor temporada da carreira sendo um dos líderes do Wizards. Versátil pela sua altura, é capaz de ser um bom arremessador e jogar próximo ao aro. Assim, terá a chance de jogar pela franquia mais vitoriosa da NBA na próxima campanha. Portanto, deve ser a melhor oportunidade de se provar, sobretudo em playoffs. Médias na última temporada: 23.2, 8.4 rebotes e 38.5% do perímetro. Foto: Patrick Smith / AFP

16/26 KARL-ANTHONY TOWNS (MINNESOTA TIMBERWOLVES / REPÚBLICA DOMINICANA) - Primeira escolha no Draft de 2015, o pivô chegou à liga com status de estrela. Seus números, então, provaram que sim. Afinal, em apenas uma campanha não superou 20 pontos por jogo. Entretanto, 2022/23 foi um ano para se esquecer. Por conta de lesão, disputou apenas 29 jogos. Voltou para os playoffs, mas não conseguiu brilhar. Agora, aos poucos, vai perdendo o posto de principal nome do Timberwolves com o desenvolvimento de Anthony Edwards. Ainda assim, é um jogador diferente. Médias na última temporada: 20.8 pontos, 8.1 rebotes, 4.8 assistências e 36.6% do perímetro. Foto: Stephen Gosling / AFP

17/26 ANDREW WIGGINS (GOLDEN STATE WARRIORS / CANADÁ) - O ala é um os estrangeiros mais consistentes da NBA. Apesar de não ter se consagrado como uma grande estrela a ponto de liderar uma franquia, encontrou seu papel no Warriors. Como coadjuvante, não deixou de ser produtivo e ainda aperfeiçoou seu lado defensivo. Wiggins, aliás, foi campeão em 2021/22 sendo um dos nomes mais importantes para o time de Steve Kerr. No entanto, sofreu com lesões na última campanha e disputou apenas 29 partidas. Médias na última temporada: 17.1 pontos, cinco rebotes e 39.6% do perímetro. Foto: Bart Young / AFP

18/26 LAURI MARKKANEN (UTAH JAZZ / FINLÂNDIA) - Sem dúvidas, uma das grandes surpresas da última campanha. Isso porque, o ala-pivô teve o melhor dos seus seis anos na NBA. Como resultado, foi eleito o jogador que mais evoluiu. Com méritos. A mudança, ao chegar no Jazz, foi notória. Assumiu o protagonismo da equipe em reconstrução e foi o grande nome e uma campanha boa para um time que perdeu seus principais astros. Média na última temporada: 25.6 pontos, 8.6 rebotes e 39.1% do perímetro. Foto: Fernando Medina / AFP

19/26 PASCAL SIAKAM (TORONTO RAPTORS / CAMARÕES) - Em sete anos na liga, o ala-pivô foi eleito duas vezes All-Star. Isso, depois que se consagrou como uma estrela na campanha do título do Raptors em 2019. Desde então, assumiu o papel de líder da equipe. Então, mostra evolução ano após ano e, assim, teve o melhor ano da carreira em 2022/23, apesar da campanha ruim de Toronto. Médias na última temporada: 24.2 pontos, 7.8 rebotes e 5.8 assistências. Foto: Melissa Majchrzak / AFP

20/26 DOMANTAS SABONIS (SACRAMENTO KINGS / LITUÂNIA) - Além de uma das melhores campanhas individuais de sua carreira, Sabonis também foi uma das figuras centrais para o ano histórico do Kings. Afinal, a franquia voltou aos playoffs após 17 anos, sendo o pivô o principal jogador ao lado de De'Aaron Fox. Então, foi eleito All-Star pela terceira vez. Médias na última temporada: 19.1 pontos, 12.3 rebotes e 7.3 assistências. Foto: Melissa Majchrzak / AFP

21/26 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (OKLAHOMA CITY THUNDER / CANADÁ) - O primeiro ano do armador, pelo Clippers, não foi muito convincente. Mas, depois da mudança para Oklahoma, sua carreira deslanchou. Shai, afinal, evolui em números e desempenho a cada campanha. A última ,como resultado, foi a melhor desde que ingressou à NBA. Assim, foi All-Star e figurou no Top 10 ao prêmio de MVP. Aos 25 anos, lidera o jovem e promissor núcleo do Thunder. Médias na última temporada: 31.4 pontos, 4.8 rebotes e 5.5 assistências. Foto:

22/26 JAMAL MURRAY (DENVER NUGGETS / CANADÁ) - O time do Colorado tem Jokic como principal referência. Mas não só. O impacto de Murray na equipe ficou evidente com o título inédito da franquia. Sem ele, o time sofreu nos playoffs de 2021/22. Com o armador em quadra, atropelou seus adversários. Importante também ao longo da campanha regular, o canadense é um dos principais estrangeiros da liga. Médias na última temporada: 20 pontos, 6.2 assistências e 39.8% do perímetro. Foto: Garrett Ellwood / AFP

23/26 LUKA DONCIC (DALLAS MAVERICKS / ESLOVÊNIA) - Quando chegou aos EUA, com 19 anos, o armador já se mostrou diferente. No primeiro ano, não teve muitas oportunidades. Mas já na segunda campanha pelo Mavs, assumiu o protagonismo da equipe e se tornou o "rosto" da franquia. Já foram diversos recordes quebrados que renderam comparações com lendas da liga. Agora, o próximo passo do craque é tentar levar Dallas ao bicampeonato. O MVP também parece cada vez mais próximo, já que sempre figura entre os primeiros colocados na corrida. Apesar da campanha ruim do time texano na última campanha, manteve seus ótimos desempenhos individuais. Médias na última temporada: 32.4 pontos, 8.6 rebotes, e oito assistências. Foto: Glenn James / AFP

24/26 JOEL EMBIID (PHILADELPHIA 76ERS / CAMARÕES) - Atual MVP da NBA, é um dos principais pivôs dos últimos anos. Dominante próximo à cesta, carrega o Sixers quando joga sozinho ao lado de outra estrela. Bem como Doncic, ainda falta se provar com o grupo, mas suas habilidades individuais não podem ser contestadas e, assim, foi eleito o melhor jogador da liga. Além disso, terminou como cestinha da última campanha. Médias na última temporada: 33.1 pontos, 10.2 rebotes, 4.2 assistências e 1.7 toco. Foto: David Dow / AFP

25/26 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS / GRÉCIA) - O que pode colocar o astro do Bucks à frente de Embiid seja um título histórico. Claro, seus números são de MVP há, pelo menos, seis anos. Sempre aumentando, aliás. Como resultado, teve as melhores médias de sua carreira em 2022/23, que levaram Milwaukee à melhor campanha da fase regular. No entanto, os playoffs foram decepcionantes. Médias na última temporada: 31.1 pontos, 11.8 rebotes e 5.7 assistências. Foto: Kate Frese / AFP