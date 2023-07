Confira os 15 jogadores atuais com os maiores rankings no NBA 2K24

1/16 A pré-venda do NBA 2k24 já começou e, como todo ano, os rankings dos jogadores foram alterados. O jogo que deve ser lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Nintendo Switch terá seu lançamento oficial em setembro. Então, prepare-se sabendo quais são os astros atuais com os melhores overall passando para o lado! Foto: Reprodução

2/16 15º - ZION WILLIAMSON - O ala-pivô do New Orleans Pelicans terá 92 de overall, que no jogo passado terminou como 87. Com uma build de Slasher Playmaker, terá um total de 25 badges, sendo três delas nível Hall da Fama. Pontos fortes: 93 em pontuar dentro do garrafão, 86 em atleticismo e 85 em bolas fora do garrafão. Pontos fracos: 58 em defesa e 63 em pegar rebotes. Foto: Ethan Miller / AFP

3/16 14º - KAWHI LEONARD - O ala do Los Angeles Clippers terá 92 de overall, sendo que no jogo passado terminou com 94. Com uma build de 2-Way 3-Level Point Forward, terá 29 badges, sendo apenas uma de nível Hall da Fama. Vale lembrar que Leonard está em uma decadência de overall desde o NBA 2k20, quando teve 97. Pontos fortes: 91 em bolas fora do garrafão, 86 em defesa e 83 em atleticismo. Pontos fracos: 58 em defesa e 63 em pegar rebotes. Foto: Harry How / AFP

4/16 13º - JA MORANT - O armador do Memphis Grizzlies terá 92 de overall, iniciando o novo jogo com um a menos do que teve no anterior. Com uma build de Offensive Threat, terá 33 badges, sendo duas delas de nível Hall da Fama. Pontos fortes: 93 em criação de jogadas, 88 em atleticismo e 87 em bolas fora do garrafão. Pontos fracos: 54 em pegar rebotes e 69 em defesa. Foto: TIM NWACHUKWU / AFP

5/16 12º - JIMMY BUTLER - O ala do Miami Heat terá 93 de overall, começando com um a menos do que no jogo passado. Com uma build de 2-Way 3-Level Point Forward, terá 37 badges, sem nenhuma de nível Hall da Fama. Vale lembrar que no NBA 2K12, teve sua a primeira aparição na franquia de jogos com apenas 67 de overall. Pontos fortes: 87 em bolas fora do garrafão, 85 em atleticismo e 85 em defesa. Pontos fracos: 63 em pegar rebotes. Foto: MEGAN BRIGGS / AFP

6/16 11º - ANTHONY DAVIS - O ala-pivô do Los Angeles Lakers terá 94 de overall, subindo quatro pontos em relação ao jogo passado. Com uma build de 2-Way Inside-The-Arc Scorer, terá um total de 25 badges, sendo nenhuma delas de nível Hall da Fama. Vale lembrar que desde o NBA 2K16, Davis se mantém com overall maior do que 90. Pontos fortes: 88 em pontuar dentro do garrafão, 87 em atleticismo e 85 em pegar rebotes. Pontos fracos: 64 em criação de jogadas. Foto: Kevin C. Cox / AFP

7/16 10º - SHAI GILGEOUS-ALEXANDER - O armador do Oklahoma City Thunder terá 94 de overall, sendo o maior da carreira e sete a mais do que no último jogo. Com uma build de 2-Way Playshot, terá 28 badges, sendo uma delas de nível Hall da Fama. Pontos fortes: 93 em bolas fora do garrafão, 92 em criação de jogadas e 85 em atleticismo. Pontos fracos: 57 em pegar rebotes. Foto: Michael Reaves / AFP

8/16 9º - DAMIAN LILLARD - O armador do Portland Trail Blazers terá 95 de overall, começando com seis a mais do que terminou o NBA 2K23. Com uma build de Versatile Offensive Force, terá um total de 36 badges, sendo duas delas de nível Hall da Fama. Pontos fortes: 95 em bolas fora do garrafão, 89 em criação de jogadas e 88 em atleticismo. Pontos fracos: 46 em pegar rebotes, 61 em defesa e 64 em pontuar do garrafão. Foto: Steph Chambers / AFP

9/16 8º - JAYSON TATUM - O ala do Boston Celtics terá 95 de overall, em comparação com os 93 que terminou o último jogo. Com uma build de One of a Kind, terá um total de 43 badges, sem nenhuma de nível Hall da Fama. Vale lembrar que esse é o melhor overall que já teve em sua carreira. Pontos fortes: 92 em bolas fora do garrafão, 84 em pontuar dentro do garrafão e 84 em atleticismo. Pontos fracos: 78 em pegar rebotes. Foto: Adam Glanzman / AFP

10/16 7º - STEPHEN CURRY - O armador do Golden State Warriors começará com 96 de overall, o mesmo com que terminou os dois últimos jogos. Com uma build de Versatile Offensive Force, terá 36 badges, sendo três delas de nível Hall da Fama. Vale lembrar que no NBA 2K10 teve sua a primeira aparição na franquia de jogos com apenas 69 de overall. Pontos fortes: 96 em bolas fora do garrafão, 89 em criação de jogadas e 82 em atleticismo. Pontos fracos: 52 em pegar rebotes, 59 em pontuar dentro do garrafão e 62 em defesa. Foto: ELSA / AFP

11/16 6º - KEVIN DURANT - O ala-pivô do Phoenix Suns terá 96 de overall, o mesmo com que terminou três dos últimos quatro NBA 2K. Com uma build de 2-Way 3-Level Playmaker, terá um total de 30 badges, sendo três delas de nível Hall da Fama. Pontos fortes: 95 em bolas do perímetro, 85 em pontuar dentro do garrafão e 82 em criação de jogadas. Pontos fracos: 59 em pegar rebotes. Foto: Jacob Kupferman / AFP

12/16 5º - LEBRON JAMES - O ala do Los Angeles Lakers terá 97 de overall, começando com um ponto a mais do que terminou o último jogo. Com uma build de 2-Way Slashing Point Forward, terá 49 badges, sendo duas delas de nível Hall da Fama. Vale lembrar que James já teve 99 de overall em dois NBA 2K durante sua carreira. Pontos fortes: 92 atleticismo, 91 em pontuar dentro do garrafão e 88 em criação de jogadas. Pontos fracos: 76 em pegar rebotes. Foto: Adam Pantozzi / AFP

13/16 4º - JOEL EMBIID - O pivô do Philadelphia 76ers e atual MVP da NBA terá 97 de overall, o maior de sua carreira e um ponto superior do que seu último. Com uma build de 2-Way 3-Level Scorer, terá 28 badges, sem nenhuma de nível Hall da Fama. Pontos fortes: 93 em pontuar dentro do garrafão, 92 em bolas fora do garrafão e 80 em pegar rebotes. Pontos fracos: 68 em criação de jogadas. Foto: DUSTIN SATLOFF / AFP

14/16 3º - LUKA DONCIC - O armador do Dallas Mavericks começará com 97 de overall, o maior de sua carreira e dois a mais do que no jogo anterior. Com uma build de Versatile Offensive Force, terá 39 badges, sendo três delas de nível Hall da Fama. Pontos fortes: 95 em criação de jogadas, 93 em bolas fora do garrafão e 86 em atleticismo. Pontos fracos: 70 em defesa. Foto: Tim Heitman / AFP

15/16 2º - GIANNIS ANTETOKOUNMPO - O ala-pivô do Milwaukee Bucks terá 97 de overall, o mesmo com que terminou dois dos últimos três NBA 2K. Com uma build de 2-Way Slashing Playmaker, terá um total de 41 badges, sendo duas delas de nível Hall da Fama. Vale lembrar que sua primeira aparição na franquia foi no NBA 2K14, no qual apareceu com 60 de overall. Pontos fortes: 91 em atleticismo, 88 em pontuar dentro do garrafão e 85 em defesa. Pontos fracos: 77 em pegar rebotes. Foto: MIKE HERMANN / AFP