Veja os jogadores com maiores salários na temporada 2023/24 da NBA

1/16 Em um período de salários recordes da NBA, o Jumper Brasil traz os jogadores que serão mais bem pagos na liga em 2023/24. Restando três meses para o início da próxima temporada, já sabemos quem vai faturar grandes valores ao longo do ano. Vale notar, aliás, que quatro times tem dois desses atletas. Confira, então, os 15 maiores salários! Foto: Garrett Ellwood / AFP

2/16 15. ANTHONY DAVIS (LOS ANGELES LAKERS) - O astro vai para seu último ano de contrato antes da player option de 2025. Para a próxima temporada, então, receberá um salário de US$40.6 milhões. Ou seja, é o segundo atleta do Lakers mais bem pago. Foto: Noah Graham / AFP

3/16 14. FRED VANVLEET (HOUSTON ROCKETS) - O armador foi a principal contratação do time texano, que tentará fazer uma campanha de playoffs na próxima temporada. O acordo firmado é de três anos com US$128.5 milhões em salários. Portanto, receberá, em 2023/24, US$40.8 milhões. Foto: Mark Blinch / AFP

4/16 13. RUDY GOBERT (MINNESOTA TIMBERWOLVES) - O francês ainda terá dois anos de contrato antes de se tornar agente livre. Ele chegou ao Timberwolves com um contrato vigente assinado com o Utah Jazz. Para a próxima campanha, então, receberá US$41 milhões em salários. Foto: Jordan Johnson / AFP

5/16 12. KLAY THOMPSON (GOLDEN STATE WARRIORS) - O multicampeão vai para o último do seu acordo com a equipe. Com contrato expirante, Thompson pode renovar vínculo com o Warriors ao longo da temporada. Em 2023/24, ele receberá US$43.2 milhões. Foto: Ezra Shaw / AFP

6/16 11. JIMMY BUTLER (MIAMI HEAT) - A extensão firmada entre o astro e franquia da Flórida passa a valer em 2023/24. O acordo é de três anos e US$146.3 milhões, com uma player option no último ano. Assim, Butler receberá US$45.1 milhões na próxima temporada. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

7/16 8. GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS) - O duas vezes MVP da liga assinou uma extensão de cinco anos e US$228.2 milhões com a franquia. Agora, vai para a terceira temporada desse acordo, que o coloca entre um dos mais bem pagos da NBA. Antetokounmpo, afinal, receberá US$45.6 milhões na próxima temporada. Foto: Issac Baldizon / AFP

8/16 8. KAWHI LEONARD (LOS ANGELES CLIPPERS) - Em 2021, o astro firmou um acordo de quatro anos com o time angelino. Agora, vai para seu último período antes de ter uma player option em 2024/25. Leonard, então, receberá US$45.6 milhões na próxima temporada, figurando entre um dos dez mais bem pagos da NBA. Foto: Barry Gossage / AFP

9/16 8. DAMIAN LILLARD (PORTLAND TRAIL BLAZERS) - O jogador que mais movimenta rumores na offseason é também quem tem um dos maiores salários da liga. O armador quer deixar Portland e a equipe que aceitar seu atual vínculo pagará um bom valor por ele. Vale lembrar que ele exerceu a cláusula no seu contrato e terá um valor certo para 2024/25. No entanto, para a próxima campanha, seu salário será de US$45.6 milhões. Foto: Sam Forencich / AFP

10/16 7. PAUL GEORGE (LOS ANGELES CLIPPERS) - O segundo nome do time da Califórnia na lista. O astro teve rumores de troca no início da offseason, mas "gelaram". George terá opção de jogador em 2024/25, mas agora tem acordo firmado com o Clippers e receberá US$45.6 milhões em salários. Foto: Adam Pantozzi / AFP

11/16 6. BRADLEY BEAL (PHOENIX SUNS) - O astro assinou o segundo maior acordo da história da NBA pelo Washington Wizards. No entanto, deixou a franquia para vestir a camisa do Suns na próxima campanha. No segundo ano do seu contrato vigente, então, receberá US$46.7 milhões. Foto: Barry Gossage / AFP

12/16 3. LEBRON JAMES (LOS ANGELES LAKERS) - Em 2022, o astro assinou uma extensão máxima de veterano por dois anos e US$99 milhões. Assim, vai para a segunda temporada do novo contrato na próxima temporada. LeBron receberá US$47.6 milhões em salários. Foto: Noah Graham / AFP

13/16 3. JOEL EMBIID (PHILADELPHIA 76ERS) - O atual MVP da NBA estendeu contrato com o Sixers em 2021 por US$213 milhões. O novo acordo terminará em 2025. Portanto a próxima temporada será a primeira sob o novo vinculo e receberá US$47.6 milhões em salários. Foto: David Dow / AFP

14/16 3. NIKOLA JOKIC (DENVER NUGGETS) - O grande nome da campanha histórica da franquia é um dos mais bem pagos da liga. O sérvio liderou a equipe ao título inédito. Além disso, possui o maior contrato já assinado por um jogador na NBA. O acordo foi feito em 2022, com vínculo de cinco anos e US$276 milhões. Agora, então, será a primeira temporada deste novo contrato que lhe renderá US$47.6 milhões em salários. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

15/16 2. KEVIN DURANT (PHOENIX SUNS) - Um dos mais veteranos da liga, ainda é um dos mais bem pagos. O astro firmou um acordo ainda com o Brooklyn Nets por quatro anos. Mas, na última trade deadline, foi trocado para o Suns. Então, vai para a segunda temporada do atual acordo. Como resultado, receberá US$47.6 milhões em salários. Foto: Barry Gossage / AFP