De longe! Veja quais jogadores da NBA que mais tentam arremessos longos de três

1/21 As bolas de três não só dominam o jogo atual, como tem sido arremessadas cada vez mais de longe. No ranking a seguir, confira os 20 jogadores que mais acertaram arremessos a mais de nove metros da cesta, na temporada 2022/23. A lista computabiliza os dados da temporada regular, juntamente com os playoffs. Foto: Jed Jacobsohn / AFP

2/21 20. SPENCER DINWIDDIE (BROOKLYN NETS) - O armador é um dos cinco jogadores do ranking que acertaram quatro arremessos a mais de nove metros da cesta. Porém, é o que teve o pior aproveitamento entre eles, tendo 24 tentativas da distância. Seu aproveitamento é de apenas 16.7% no quesito. Seu aproveitamento total de fora foi de 36%. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

3/21 19. PAYTON PRITCHARD (BOSTON CELTICS) - Pritchard conseguiu o mesmo número de Dinwiddie (quatro), porém em 12 tentativas. Um ótimo aproveitamento de 33.3%, pensando na distância da tentativa. O armador teve um aproveitamento geral de 36.4% na temporada, o pior da carreira. Sua defesa deficitária, sobretudo, diminuiu seus minutos para menos de 15 por jogo nas últimas duas temporadas. Pritchard ainda assim, é um gatilho do perímetro. Foto: Chris Marion / AFP

4/21 18. DAVIS BERTANS (OKLAHOMA CITY THUNDER) - Temos um empate técnico na 18° posição, já que Davis Bertans tem o mesmo número de acertos do próximo jogador na lista. Bertans é um dos seis jogadores da lista que não são armadores. O ala acertou quatro em 11 tentativas no quesito, um aproveitamento de 36.4%. Outro gatilho do perímetro, foram 39% em 2022/23 nas bolas de três, porém sua defesa não permitiu que ele jogasse mais do que dez minutos por jogo em Dallas no ano passado. Foi trocado para o Thunder, durante o Draft. Foto: Glenn James / AFP

5/21 18. KYLE LOWRY (MIAMI HEAT) - O armador do Heat, está empatado com Bertans na lista. Exatamente os mesmos 4-11, de nove metros da cesta, 36.4% de aproveitamento. Lowry porém, recuou em seu aproveitamento geral de fora em 2022/23, 34.5%, sua pior marca no quesito desde 2014/15 em Toronto. Virou reserva de Gabe Vincent de fato, mas teve grande participação na campanha do Heat. Pode estar envolvido na troca de Damian Lillard para Miami em breve. Foto: Melissa Majchrzak / AFP

6/21 16. ZACH LAVINE (CHICAGO BULLS) - O volume é baixo, mas o aproveitamento de LaVine no quesito é espetacular. Ele acertou quatro dos sete arremessos que tentou a mais de nove metros da cesta. Incríveis 57.1% de aproveitamento, o 2° melhor da lista. Zach teve 37.5% gerais do perímetro em 2022/23. LaVine mostra que pode pontuar a qualquer lugar da quadra, de verdade. Foto: Issac Baldizon / AFP

7/21 15. FRED VANVLEET (HOUSTON ROCKETS) - De casa nova em 2023/24, e com muito dinheiro no bolso, VanVleet acertou cinco bolas de três nestas condições em 2022/23. Porém, seu aproveitamento é o pior de toda a lista. Com cinco acertos em 40 tentativa no quesito, irrisórios 12.5% que ressaltam a dificuldade desse tipo de arremesso. Os 34.2% do perímetro em 2022/23, foram a pior marca de toda a carreira de VanVleet. Porém, vale ressaltar, a dificuldade em conseguir espaçamento no Toronto Raptors do ano passado. Foto: Mark Blinch / AFP

8/21 14. JAMES HARDEN (PHILADELPHIA 76ERS) - Saímos do pior, ao melhor aproveitamento de toda a lista. Harden tem o mesmo número de acertos de VanVleet, e arremessa muito pouco de tão longe. Mas quando se atreve, Harden acertou inacreditáveis cinco de seis tentativas no quesito, um aproveitamento de 83.3% no mais difícil da NBA. Inclusive, o aproveitamento triplo do barba, foi o seu melhor em mais de uma década: 38.5%, melhor marca desde 2011/12, quando ainda era um sexto homem em Oklahoma. Sua eventual troca é mais uma das novelas intermináveis deste mercado. Foto: David Dow / AFP

9/21 13. LUKA DONCIC (DALLAS MAVERICKS) - Doncic está na lista, mas tem um dos piores aproveitamentos dos 20 jogadores aqui. O esloveno acertou seis arremessos a mais de nove metros da cesta, mas em 46 tentativas. Só 13% de eficiência. Apesar de estar mais abaixo no ranking, Doncic foi um dos sete jogadores em toda a NBA, a tentar mais de 45 destes arremessos. O Mavericks, afinal, foi um dos times menos organizados da NBA em 2022/23. O aproveitamento geral de Luka no perímetro, foi de 34.2%. Foto: Glenn James / AFP

10/21 12. DESMOND BANE (MEMPHIS GRIZZLIES) - Bane também acertou seis bolas de três dentro dos requisitos deste ranking. Porém, em aproveitamento muito superior a Luka Doncic. Afinal, ele precisou de metade dos arremessos do armador de Dallas, para chegar ao número: 6-23. O aproveitamento, porém, não é incrível, 26.1%. O ala ainda assim é muito prolífico no perímetro. Seus 40.8% de aproveitamento em 2022/23, foram sua pior marca em três anos de carreira. Bane até aqui tem 42.5% do perímetro, em toda a carreira. Foto: Joe Murphy / AFP

11/21 11. TREY MURPHY (NEW ORLEANS PELICANS) - A evolução de Murphy desde os playoffs de 2021 é notória. Ele teve 13.9 minutos em 2021/22, e saltou para 31.0 por jogo em 2022/23. Murphy também acertou seis no quesito como os dois anteriores, mas em menos tentativas: 22. Um aproveitamento de 27.3% no quesito. Interessante que ele esteja neste ranking como um ala, no segundo ano de carreira. Mostra sua importância em New Orleans. Em geral, acertou 40.6% do perímetro em 2022/23. Foto: Layne Murdoch Jr / AFP

12/21 10. JA MORANT (MEMPHIS GRIZZLIES) - O armador envolto em polêmicas desde o ano passado, e até suspenso para o começo de 2023/24, nunca foi um grande arremessador. Mas em 27 tentativas a mais de nove metros na cesta, Morant acertou sete vezes. Um aproveitamento de 25.9% no quesito. A eficiência geral na temporada regular não foi alta, 30.9%. Mas nos playoffs, ele converteu 41.9% em bolas de três, em mais de seis tentativas por jogo. Mesmo assim, queda para o Lakers em seis jogos. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

13/21 9. BONES HYLAND (LOS ANGELES CLIPPERS) - O armador, que chegou ao Clippers na última trade deadline, nunca teve muita distância sobre seus arremessos. Teve os mesmos sete acertos de Morant, mas em apenas 20 tentativas, um aproveitamento de 35%. No total, seu aproveitamento do perímetro foi de 37.1%, mas sua minutagem seguiu abaixo dos 20 minutos. O Clippers tem alta concorrência na posição. Foto: Barry Gossage / AFP

14/21 8. TYRESE HALIBURTON (INDIANA PACERS) - A magnitude do jogo ofensivo de Haliburton é uma verdadeira loucura. Ele é o primeiro dos oito nomes da lista que acertaram, ao menos, dez tentativas a mais de nove metros da cesta em 2022/23. Foram 11-39 no quesito, um aproveitamento de 28.2%. O armador é definitivamente o grande nome do Indiana Pacers, com médias de 20 pontos e dez assistências, além de 40% nas bolas de três em 2022/23. Foto: Gary Dineen / AFP

15/21 7. ERIC GORDON (PHOENIX SUNS) - Entre os nomes que acertaram mais de dez vezes na temporada passada no quesito, ninguém tem um aproveitamento tão bom como Eric Gordon. O ala-armador sempre foi um gatilho. Na última temporada, ele acertou 12 em 34 a mais de nove metros da cesta, um aproveitamento de 35.3%. O veterano converteu 37.1% de maneira geral do perímetro em 2022/23, incluindo mais de 42% quando foi trocado para o Clippers. Agora, vai jogar ao lado de Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal no Phoenix Suns, em 2023/24. Foto: Barry Gossage / AFP

16/21 6. KYLE KUZMA (WASHINGTON WIZARDS) - Só seis jogadores do ranking tentaram mais do que 50 vezes a mais de nove metros da cesta. Kuzma é o primeiro a aparecer, tendo acertado 13 no quesito. Um aproveitamento de 26%. Durante a temporada, o ala teve mais de sete tentativas por jogo do perímetro, maior marca da carreira, com 33.3% de aproveitamento. Muitos acreditavam que ele deixaria o Wizards na agência livre, mas ele estendeu e é a dupla de Jordan Poole para 2023/24 na franquia. Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP

17/21 5. STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS) - Um ranking de arremessos, onde Curry não seja o líder é surpreendente, ainda mais a longas distâncias. Porém, sim, Curry abre nosso top-5. O armador teve 14 acertos em 59 tentativas, o terceiro da lista que mais arremessou a nove metros de distância da cesta em 2022/23. O aproveitamento não foi maravilhoso, com 23.7%. Um dos quatro piores de toda a lista. Curry acertou, em geral, 42.7% de três em 2022/23, seu melhor percentual desde 2018/19. Foram mais de 11 tentativas por jogo, em média, para o atleta com mais cestas de três em todos os tempos. Foto: Noah Graham / AFP

18/21 4. JORDAN POOLE (WASHINGTON WIZARDS) - O novo armador do Wizards, superou Stephen Curry neste ranking. São 16 acertos em 56 tentativas, um aproveitamento também não muito espetacular, de 28.6%. Poole pode pontuar de qualquer lugar da quadra, mas a briga com Draymond Green no começo da temporada passada, além da perda total de confiança nos playoffs, tiraram o status de intocável que Poole parecia ter na franquia, após renovar seu contrato antes de 2022/23. Em geral, Poole arremessou para 33.6% do perímetro durante a fase regular. Este número caiu para 25.4% nos playoffs. O armador tentará um novo momento, agora, em Washington. Foto: Thearon W. Henderson / AFP

19/21 3. LAMELO BALL (CHARLOTTE HORNETS) - LaMelo "chutou o balde" em 2022/23. O homem é o terceiro de nossa lista, sendo o único que disputou menos de 40 jogos em 2022/23 (36). Ball também é um dos quatro membros da lista que fizeram esse tipo de arremesso mais do que uma vez por jogo em média. Foram 17 acertos em 56 tentativas, um aproveitamento de 30.4%. O aproveitamento geral na temporada do perímetro foi de 37.6%, o segundo maior da carreira. O armador tentará ficar saudável para 2023/24, onde ganhou a companhia de Brandon Miller. Foto: Kent Smith / AFP

20/21 2. DAMIAN LILLARD (PORTLAND TRAIL-BLAZERS) - Se tem arremesso de longe na NBA, Damian Lillard está envolvido. No entanto, ele não foi o primeiro colocado de nosso ranking na temporada. Ainda assim, ele teve 28 acertos a mais de nove metros de distância, 11 a mais em relação a LaMelo Ball. Lillard tem este arremesso na manga, com aproveitamento foi de 35% em 80 tentativas em 2022/23. Considerando seu volume, é um número realmente fantástico. E a novela continua sobre onde ele jogará na próxima temporada. Lillard acertou 37.1% de suas mais de 11 tentativas do perímetro por noite. Foto: Cameron Browne / AFP