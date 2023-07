LeBron James lidera: saiba quem são os maiores cestinhas em atividade na NBA

1/16 LeBron James é o maior cestinha em atividade (e da história) da NBA, mas quem são os outros? O Jumper Brasil te mostra os 15 jogadores da atualidade com mais pontos na carreira. Além disso, veja a maior média de pontos por jogo que cada um deles já teve! Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

15 - BROOK LOPEZ - Com 15.486 pontos em sua carreira, o pivô é o 138º maior cestinha entre os jogadores de todos os tempos. Muitos podem o conhecer apenas pelo seu papel de coadjuvante no Milwaukee Bucks, mas Lopez é o maior pontuador da história do Brooklyn Nets. Agora, o veterano de 35 anos entra em sua 16º campanha na NBA. Maior média em uma temporada: 20,7 pontos por jogo em 2013/14.

14 - KYRIE IRVING - Com 15.712 pontos em sua carreira, o armador se encontra em 125º entre os jogadores de todos os tempos. Entrando em sua 13º temporada na NBA, Irving já foi oito vezes All-Star, campeão da NBA e melhor novato de 2011/12. Maior média em uma temporada: 27,4 pontos por jogo em 2019/20 e 2021/22.

13 - KYLE LOWRY - Com 15.731 pontos em sua carreira, o armador se encontra na 124º posição na lista de maiores cestinhas da história. Vendo a inconsistência de Lowry na última temporada é fácil se esquecer que ele é o segundo maior cestinha da história do Toronto Raptors. Agora, entra em sua 18º temporada na NBA aos 37 anos. Maior média em uma temporada: 22,4 pontos por jogo em 2016/17.

12 - ANTHONY DAVIS - Com 15.841 pontos em sua carreira, o ala-pivô se encontra na 120º posição na lista de maiores cestinhas da história. Davis entra em sua 12º temporada na NBA e, aos 30 anos, já foi oito vezes All-Star, campeão e líder em tocos em três temporadas. Maior média em uma temporada: 28,1 pontos por jogo em 2017/18.

11 - GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Com 16.280 pontos em sua carreira, o ala-pivô é o 110º maior cestinha de todos os tempos. Com apenas 28 anos de idade, Giannis é o mais novo do Top 15. O duas vezes MVP agora entra em sua 11º temporada na NBA e tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores da história. Maior média em uma temporada: 31,1 pontos por jogo em 2022/23.

10 - PAUL GEORGE - Com 16.361 pontos em sua carreira, o ala está na 107º posição na lista de maiores cestinhas da história. George foi o jogador que mais se desenvolveu em 2012/13, oito vezes All-Star e seis vezes nomeado aos times ideais da temporada. Aos 33 anos, ele entra em sua 14º campanha na NBA. Maior média em uma temporada: 28 pontos por jogo em 2018/19.

9 - RUDY GAY - Com 17.642 pontos em sua carreira, o ala se encontra na 86º posição na lista de maiores cestinhas de todos os tempos. As últimas duas temporadas de Gay sendo um jogador de final de rotação nos faz esquecer o quão bom ele foi. O veterano de 36 anos anotou uma média de 19,3 pontos de 2008 até 2017. Agora, entra em sua 18º campanha com 36 anos. Maior média em uma temporada: 21,1 pontos por jogo em 2014/15.

8 - DAMIAN LILLARD - Com 19.376 pontos em sua carreira, o armador é o 59º maior cestinha da história. Lillard está há 11 temporadas na NBA e nunca registrou menos de 19 pontos como média em uma campanha. Desse modo, aos 33 anos é o jogador com mais pontos feitos com a camisa do Portland Trail Blazers. Maior média em uma temporada: 32,2 pontos por jogo 2022/23.

7 - DEMAR DEROZAN - Com 21.685 pontos em sua carreira, o ala é o 39º maior cestinha da todos os tempos. Mesmo sendo um dos astros mais subestimados da atualidade, DeRozan deixou sua marca na liga como o jogador com mais pontos na história do Toronto Raptors. Aos 33 anos, o seis vezes All-Star se prepara para sua 15º campanha na NBA. Maior média em uma temporada: 27,9 pontos por jogo em 2021/22.

6 - STEPHEN CURRY - Com 21.712 pontos em sua carreira, o armador de 35 anos é o 38º maior cestinha de todos os tempos. Curry, quatro vezes campeão, está há 14 anos na NBA e é o jogador com mais pontos na história do Golden State Warriors. Maior média em uma temporada: 32 pontos por jogo em 2020/21.

5 - CHRIS PAUL - Com 21.755 pontos em sua carreira, o armador é o 37º maior cestinha da história. Paul, aos 38 anos, se prepara para sua 19º campanha na NBA e se torna o segundo jogador em atividade com o maior número de temporadas jogadas. Maior média em uma temporada: 22,8 pontos por jogo em 2008/09.

4 - RUSSELL WESTBROOK - Com 24.457 pontos em sua carreira, o armador é o 27º jogador que mais pontuou na história da NBA. Apesar da última temporada ter sido turbulenta, Westbrook é um dos grandes astros da última década. Aos 34 anos, já fez 15 campanhas na liga e é o maior cestinha de todos os tempos do Oklahoma City Thunder. Maior média em uma temporada: 31,6 pontos por jogo em 2016/17.

3 - JAMES HARDEN - Com 24.693 pontos em sua carreira, o armador é o 25º maior cestinha de todos os tempos. Harden se tornou reconhecido pelas grandes performances no Houston Rockets e hoje é o segundo jogador que mais pontuou com a camisa da franquia. O três vezes líder em pontos está com 33 anos e se prepara para sua 15º campanha. Maior média em uma temporada: 36,1 pontos por jogo em 2018/19.

2 - KEVIN DURANT - Com 26.892 pontos em sua carreira, o ala é o 13º maior pontuador de todos os tempos. Um dos grandes feitos de Durant é ser o terceiro maior cestinha da história do Oklahoma City Thunder, atrás de Westbrook e Gary Payton. Aos 34 anos, o astro se prepara para sua 16º campanha na NBA. Maior média em uma temporada: 32 pontos por jogo em 2013/14.