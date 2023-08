Portal elege os melhores armadores para a temporada 2023/24 da NBA

1/16 A temporada 2023/24 está se aproximando, então vamos dar uma olhada nos melhores armadores da NBA. O portal Hoops Hype previu, de maneira polêmica, os 15 principais jogadores da posição. Menção honrosa para Fred VanVleet, Chris Paul e Russell Westbrook. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

2/16 15 - JRUE HOLIDAY (MILWAUKEE BUCKS) - O duas vezes All-Star do Milwaukee Bucks provou na última temporada que é um dos melhores armadores two-way da NBA e isso tende a continuar. Apesar dos playoffs não terem saído como esperado, Holiday, aos 33 anos, tem o necessário para disputar mais um título. Médias na última temporada: 19.3 pontos, 5.1 rebotes e 7.4 assistências em 67 jogos. Foto: JEFF HAYNES / AFP

3/16 14 - DARIUS GARLAND (CLEVELAND CAVALIERS) - O armador do Cleveland Cavaliers não conseguiu ir para o último All-Star Game, mas já se consagrou como um astro da NBA. Aos 23 anos, Garland é um dos jogadores mais animadores da posição e fará sucesso ao lado de Donovan Mitchell. Médias na última temporada: 21.6 pontos, 2.7 rebotes e 7.8 assistências em 69 jogos. Foto: Rick Osentoski / AFP

4/16 13 - KYRIE IRVING (DALLAS MAVERICKS) - O armador do Dallas Mavericks pode não estar no Top 10, mas continua sendo um dos melhores criadores de arremesso da liga. De acordo com o HoopsHype, o valor de Irving caiu por conta de seu histórico de polêmicas, o que pode atrapalhar o rumo de uma franquia. Médias na última temporada: 27.1 pontos, 5.1 rebotes e 5.5 assistências em 60 jogos. Foto: Glenn James / AFP

5/16 12 - JALEN BRUNSON (NEW YORK KNICKS) - O armador de 26 anos surpreendeu na última temporada e mostrou que tem o que é necessário para liderar uma franquia. Seu desenvolvimento irá continuar em 2023/24 e isso se torna mais valioso quando se lembra que está em um contrato “barato”. Afinal, Brunson irá ganhar apenas US$26,3 milhões com o New York Knicks na próxima temporada. Médias na última temporada: 24 pontos, 3.5 rebotes e 6.2 assistências em 68 jogos. Foto: Maddie Meyer / AFP

6/16 11 - LAMELO BALL (CHARLOTTE HORNETS) - A temporada curta do armador de 21 anos pode ter te feito esquecer o quão bom ele é. LaMelo Ball foi o melhor novato de 2021 e All-Star em 2022, no entanto ele ainda não se provou como um defensor e um pontuador eficiente. Será que ele conseguirá fazer isso em 2023/24? Médias na última temporada: 23.3 pontos, 6.4 rebotes e 8.4 assistências em 36 jogos. Foto: Mike Ehrmann / AFP

7/16 10 - JAMAL MURRAY (DENVER NUGGETS) - O portal HoopsHype tem muitas dúvidas sobre o armador do Denver Nuggets. Ele perdeu uma temporada inteira por conta de uma lesão no ACL, em seguida foi um jogador consistente na temporada regular e um completo astro durante a corrida para o primeiro título da história da franquia. Qual versão Murray será em 2023/24? Médias na última temporada: 20 pontos, quatro rebotes e 6.2 assistências em 65 jogos. Foto: GARRETT ELLWOOD / AFP

8/16 9 - JAMES HARDEN (PHILADELPHIA 76ERS) - O astro de 33 anos é visto como um dos jogadores mais difíceis para se prever. Afinal, ele começará a temporada ainda no Philadelphia 76ers ou já estará no Los Angeles Clippers? E se não, em qual momento da campanha essa troca irá ocorrer? Apesar de tudo isso, Harden ainda é um dos melhores criadores de arremesso da NBA. Médias na última temporada: 21 pontos, 6.1 rebotes e 10.7 assistências em 58 jogos. Foto: JESSE D. GARRABRANT / AFP

9/16 8 - DE’AARON FOX (SACRAMENTO KINGS) - O armador do Sacramento Kings vinha jogando feito um All-Star há algum tempo, mas surpreendeu na última temporada, conseguindo a nomeação ao terceiro time ideal da liga de 2022/23. Fox aprendeu a controlar o jogo ao mesmo tempo que é um dos armadores mais rápidos da liga. Isso ficou claro na conquista de sua equipe voltar aos playoffs após um jejum de 17 anos. Médias na última temporada: 25 pontos, 4.2 rebotes e 6.1 assistências em 73 jogos. Foto: ROCKY WIDNER / AFP

10/16 7 - TYRESE HALIBURTON (INDIANA PACERS) - O armador do Indiana Pacers mostrou que é o pacote completo já aos 23 anos. Haliburton é um dos melhores playmakers da liga, ao mesmo tempo que é um pontuador eficiente do perímetro e perto da cesta. O fato que ele ainda está em seu contrato de novato é algo que sua franquia precisa tirar proveito. Médias na última temporada: 20.7 pontos, 3.7 rebotes e 10.4 assistências em 56 jogos. Foto: Andy Lyons / AFP

11/16 6 - TRAE YOUNG (ATLANTA HAWKS) - Aos 24 anos, o armador do Atlanta Hawks é um dos melhores jogadores da liga em dar assistências. O portal HoopsHype, então, vê a chance de Young ter uma fase de treinamentos e final de offseason próximo de Quin Snyder algo promissor, já que há rumores de que ele não se dava muito bem com o antigo técnico Nate McMillan. Médias na última temporada: 26.2 pontos, três rebotes e 10.2 assistências em 73 anos. Foto: NATHANIEL S. BUTLER / AFP

12/16 5 - DAMIAN LILLARD (PORTLAND TRAIL BLAZERS) - Assim como Harden, o futuro do astro de 33 anos é difícil de se prever. A negociação com o Miami Heat está caminhando de maneira extremamente lenta, então ninguém sabe quando essa troca acontecerá. Independente da data, é claro que um trio envolvendo Lillard, Jimmy Butler e Bam Adebayo é muito poderoso. Será que é agora que ele finalmente conseguirá competir de verdade por um anel de campeão? Médias na última temporada: 32.2 pontos, 4.8 rebotes e 7.3 assistências em 58 jogos. Foto: EZRA SHAW / AFP

13/16 4 - JA MORANT (MEMPHIS GRIZZLIES) - Com sua suspensão dos primeiros 25 jogos da temporada, o armador do Memphis Grizzlies estar no Top 4 é algo polêmico. Apesar dos problemas fora de quadra, Morant ainda é um dos jogadores mais animadores da NBA. O portal HoopsHype considera que seu único defeito, além do extra-quadra, é no aproveitamento do perímetro. Se conseguir melhorar nesta área, ele será o pacote completo. Médias na última temporada: 26.2 pontos, 5.9 rebotes e 8.1 assistências em 61 jogos. Foto: TIM NWACHUKWU / AFP

14/16 3 - SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (OKLAHOMA CITY THUNDER) - O astro de 25 anos estar em terceiro lugar do ranking talvez surpreenda alguns. No entanto, Gilgeous-Alexander teve a melhor temporada de sua carreira em 2022/23 e tende a melhorar em 2023/24. O armador levou o Oklahoma City Thunder para o play-in, ficando apenas um jogo atrás dos playoffs. Além disso, talvez seja o melhor pontuador entre os jovens jogadores de sua idade. Médias na última temporada: 31.4 pontos, 4.8 rebotes e 5.5 assistências em 68 jogos. Foto: MICHAEL REAVES / AFP

15/16 2 - STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS) - Os motivos para o armador do Golden State Warriors ser um dos melhores armadores já foram provados ao longo da sua vitoriosa carreira, mas a idade e as lesões sofridas na última temporada o tiraram do primeiro lugar. No entanto, Curry tem tudo para provar que o HoopsHype estava errado de o colocar como Top 2. Médias na última temporada: 29.4 pontos, 6.1 rebotes e 6.3 assistências em 56 jogos. Foto: Ezra Shaw / AFP