Jumper Brasil elege melhores reforços da agência livre da NBA até agora

1/12 O mercado desacelerou e, com isso, os elencos dos times já estão quase formados. Então, quem são os melhores reforços da agência livre da NBA até agora? A equipe do Jumper Brasil e os parceiros do site foram consultados em uma votação sobre o assunto. Foto: Barry Gossage / AFP

2/12 Vale citar, antes de tudo, que consideramos reforços só os atletas recém-chegados a franquias. Por isso, renovações e extensões de contrato não são elegíveis. Só as contratações via troca e agência livre puderam ser votadas. Novatos também não entram. Formamos, assim, um TOP 10. Foto: David Dow / AFP

3/12 10. Donte DiVincenzo (Knicks, US$50 milhões em quatro temporadas) – DiVincenzo era bem melhor, certamente, do que o seu salário no Warriors. É o defensor sólido, de poucos erros no ataque, que faz os olhos do técnico Tom Thibodeau brilharem. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

4/12 9. Jordan Poole (Wizards, troca com o Warriors) – Poole era simplesmente adorado pela maioria dos fãs da liga há um ano. Portanto, para a reconstrução de elenco de Washington, ele representa um ativo cuja recuperação pode render muitos frutos. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

5/12 8. Grant Williams (Mavericks, US$53 milhões em quatro temporadas) – Williams perdeu espaço rápido no Celtics, mas é o tipo de “operário” que o Mavs procurava. Defensor versátil que acertou 40% dos tiros de três pontos nas últimas duas campanhas. Foto: Fernando Medina / AFP

6/12 7. Gabe Vincent (Lakers, US$33 milhões em três temporadas) – Ninguém colocava o Lakers na corrida por Vincent, mas ele faz muito sentido lá. É o tipo de armador ativo sem a posse da bola que pede-se ao lado de LeBron James e Austin Reaves, por exemplo. Foto: Jim Poorten / AFP

7/12 6. Fred VanVleet (Rockets, US$130 milhões em três temporadas) – Vários analistas diziam que faltava um armador para controlar a bagunça do jovem Rockets. Pois a franquia texana conseguiu um dos melhores agentes livres disponíveis. Simples. Foto: Andrew Lahodynskyj / AFP

8/12 5. Chris Paul (Warriors, troca com o Wizards) – Golden State foi um time bastante limitado para criar ao longo da temporada e playoffs. Surpreendentemente, aliás. Paul não se encaixa no estilo de jogo do time e, por isso, talvez seja uma adição tão interessante no momento. Foto: Jim Poorten / AFP

9/12 4. Bruce Brown (Pacers, US$45 milhões em duas temporadas) – Brown estava bem valorizado por causa do título com o Nuggets. O Pacers teve que investir alto para trazê-lo, então. A sua versatilidade, afinal, é tudo o que o jogo da NBA exige hoje. Foto: Ron Hoskins / AFP

10/12 3. Bradley Beal (Suns, troca com o Wizards) – Beal é um atleta extremamente caro que carrega um grande histórico de lesões. No entanto, você precisa analisar bem. Como o líder de um time, certamente, ele era insuficiente. Como a terceira opção ofensiva, deve ser uma covardia. Foto: Barry Gossage / AFP

11/12 2. Kristaps Porzingis (Celtics, troca com o Wizards) – Porzingis ressurgiu na NBA depois de sua melhor temporada no Wizards. Sempre foi um jogador especial: o tal “unicórnio”. Vai ser alguém para combinar várias das virtudes de Robert Williams e Al Horford em um atleta no Celtics. Foto: Jordan Johnson / AFP