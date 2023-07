Saiba quantas vitórias cada time da NBA teve nos playoffs na última década

1/31 O Jumper Brasil traz o desempenho dos 30 times da liga em pós-temporada nos últimos dez anos. Do menos vitorioso, para o que mais soma triunfos, confira como foi seu time na fase decisiva da NBA! Foto: Harry How / AFP

2/31 DETROIT PISTONS - Com apenas duas participações em playoffs nos últimos dez anos, o time de Michigan não venceu nenhuma partida. Isso porque foram duas "varridas", contra o Cavs (2016) e Bucks (2019). Ou seja, apenas oito jogos e nenhum triunfo. Foto: Chris Schwegler / AFP

3/31 ORLANDO MAGIC - A franquia da Flórida disputou a pós-temporada da NBA apenas duas vezes desde 2013. Uma em 2019 e a outra em 2020. Neste período, perdeu duas vezes em cinco jogos. Portanto, soma apenas duas vitórias em dez partidas. Foto: Glenn James / AFP

4/31 CHARLOTTE HORNETS - A franquia tem pouca tradição em playoffs e prova isso em números. São apenas três aparições desde 2002, sendo duas na última década (2014 e 2016). Ao todo, soma sete jogos de pós-temporada nos dez últimos anos, com apenas três vitórias. Assim, é terceiro pior time da liga no recorte. Foto: Julio Aguilar / AFP

5/31 SACRAMENTO KINGS - A equipe treinada por Mike Brown quebrou o maior jejum de playoffs da NBA em 2022/23. Afinal, foram 17 anos sem chegar à fase decisiva da liga. Como resultado, soma apenas três vitórias na última década, sendo todas no confronto decidido em sete jogos, contra o Warriors, na última temporada. Foto: Rocky Widner / AFP

6/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Com três participações nos últimos dez anos, a equipe não tem bom histórico em pós-temporadas. Em 2018, a eliminação foi para o Rockets em cinco jogos. Em 2022, perdeu para o Grizzlies em seis. Na última campanha, não conseguiu conter o Nuggets e também foi superado em cinco confrontos. Portanto, acumula 16 partidas de playoffs e apenas quatro triunfos. Foto: Jordan Johnson / AFP

7/31 NEW ORLEANS PELICANS - Mais uma vez sem Zion Williamson, o Pelicans não conseguiu passar do play-in na última temporada. Afinal, foi superado pelo Thunder. Agora, na última década, acumula 19 jogos de playoffs, com apenas sete vitórias. Ou seja, mais perdeu do que ganhou na fase decisiva da NBA. Foto: Michael Reaves / AFP

8/31 NEW YORK KNICKS - Mesmo tendo um dos maiores mercados da NBA, o time de Nova York não acumula bom retrospecto em pós-temporada nos últimos dez anos. Isso porque são apenas três aparições. Ao todo, disputou 16 partidas, com sete triunfos no período. A última campanha, no entanto, deu esperanças de melhores desempenhos. Afinal, chegou à semifinal do Leste e caiu para o Miami Heat em seis jogos. Foto: Zach Beeker / AFP

9/31 CHICAGO BULLS - Temido nas décadas de 1980 e 1990, o time de Illinois não mantém a mesma tradição em mata-mata nos últimos dez anos. Afinal, foram 28 partidas disputadas com apenas dez vitórias. Então, tem o oitavo pior desempenho no período. Foto: Jeff Haynes / AFP

10/31 BROOKLYN NETS - Com um dos piores desempenhos em pós-temporadas na última década, o time de Nova York é o 22º no quesito. Desde 2012, portanto, disputou 47 jogos e conquistou apenas 15 vitórias. Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

11/31 INDIANA PACERS - Desde 2018 Indiana não disputa os playoffs. Mas, no início da década, o time era nome frequente no mata-mata da liga. Em 2013 e 2014, aliás, chegou às finais do Leste. Mas, desde então, soma cinco eliminações na primeira rodada, sendo três "varridas". Como resultado, são 45 jogos disputados e apenas 16 vitórias. Foto: Gary Dineen / AFP

12/31 DALLAS MAVERICKS - No fim da "era" Dirk Nowitzki, o Mavs chegou à pós-temporada, mas sem sucesso, caindo na primeira rodada. Posteriormente, voltou à disputa da fase decisiva da NBA, já sob o comando de Luka Doncic. Foram três participações seguidas com o esloveno, até 2022/23, quando sequer chegou ao play-in. Assim, Dallas soma 48 partidas disputadas e apenas 19 vitórias. Foto: Tom Pennington / AFP

13/31 MEMPHIS GRIZZLIES - Com recentes boas campanhas em temporada regular, não é de hoje que a franquia chega à pós-temporada da NBA. Ainda com o elenco liderado por Marc Gasol e Mike Conley, era frequente a participação em playoffs. Com Ja Morant, o Grizzlies soma três participações seguidas, mas sem sucesso. Caiu na primeira rodada em 2021 e na segunda em 2022. Na última campanha, o algoz foi o Lakers, em uma derrota por 4 a 2. Então, Memphis soma 51 jogos, com 20 vitórias na última década. Foto: Joe Murphy / AFP

14/31 UTAH JAZZ - Mesmo sendo frequente a participação da franquia em playoffs, não há muita longevidade. A equipe liderada por Donovan Mitchell e Rudy Gobert não obteve o sucesso esperada e, agora, passa por uma reconstrução. Ao todo, são 51 jogos nos últimos dez anos, mas apenas 21 vitórias. Foto: Adam Pantozzi / AFP

15/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS - Damian Lillard já é considerado por muitos o melhor jogador da história da franquia. No entanto, há algo que assombra seu legado: a falta de resultados. Mesmo muito presente em pós-temporadas, o Blazers da última década não conseguiu se provar. Em 62 partidas na fase decisiva da liga, Portland venceu apenas 22. Foto: Anatoliy Cherkasov / AFP

16/31 WASHINGTON WIZARDS - O time da capital americana tem menos participações em playoffs que algumas das equipes já mencionadas. No entanto, acumula tantas vitórias quanto alguns deles. O Wizards, de fato, não é tão frequente em pós-temporadas, mas quando chega, consegue suas vitórias. Ao todo, são 45 partidas disputadas e 22 triunfos. Foto: Stephen Gosling / AFP

17/31 LOS ANGELES LAKERS - A franquia mais vencedora da NBA ao lado do Celtics passou anos na "seca". Os anos 2010 foram de reconstrução em boa parte. Prova disso é o baixo número de jogos em playoffs em comparação a outras grandes equipes. São 46 disputas nos últimos dez anos, com 26 vitórias. Vale lembrar que neste período, o time foi campeão sob o comando de LeBron James, na "bolha", em 2020. Foto: Adam Pantozzi / AFP

18/31 PHOENIX SUNS - No período mais recente, a franquia do Arizona se firmou como um dos principais times da liga. Isso vem, sobretudo, desde a disputada pelo título com o Bucks, em 2021/22. No entanto, antes de 2020, o Suns tinha apenas uma participação em playoffs. Na última temporada, mesmo tendo uma das melhores campanhas na fase regular, não foi longe no mata-mata. Assim, são 46 jogos em playoffs na última década, com 27 vitórias. Foto: Barry Gossage / AFP

19/31 OKLAHOMA CITY THUNDER - Quem vê o Thunder recheado de jovens jogadores e em reconstrução, pode se esquecer que, há poucos anos, era um dos times mais frequentes em playoffs. Na última temporada, chegou a o play-in, mas não conseguiu avançar. Assim, são 60 partidas disputadas nos últimos dez anos, com 29 vitórias. Foto: Zach Beeker / AFP

20/31 ATLANTA HAWKS - A franquia é a 12ª com mais vitórias em pós-temporada nos últimos dez anos. Neste período, disputou 68 jogos e venceu 30. Portanto teve mais derrotas do que triunfos na última década. Foto: Eric Espada / AFP

21/31 PHILADELPHIA 76ERS - São seis participações seguidas em pós-temporada. No entanto, a segunda rodada tem sido um problema. O Sixers caiu nessa fase em cinco delas, sendo quatro eliminações em sete jogos. Agora, soma 61 partidas e 32 derrotas. Ou seja, um recorde positivo, apesar de não avançar. Foto: Mark Blinch / AFP

22/31 SAN ANTONIO SPURS - Em 2020, caiu uma das sequências mais incríveis de uma franquia em playoffs. Isso porque foram 22 participações consecutivas. Desde então, o time texano aprofundou sua reconstrução. Agora, com o Draft de Victor Wembanyama, há a esperança de voltar à fase mata-mata da NBA. Na última década, são 68 jogos e 37 vitórias. Foto: Adam Pantozzi / AFP

23/31 DENVER NUGGETS - Atual campeão, o título simboliza uma crescente evolução na franquia. São cinco playoffs seguidos, coroados com o título inédito na última temporada. Prova de sua consolidação como uma potência da liga são as 68 partidas na última década, com 37 triunfos. Foto: Adam Pantozzi / AFP

24/31 LOS ANGELES CLIPPERS - Um dos poucos times que disputaram apenas uma final de conferência, o Clippers tenta, nos anos recentes, reverter essa história. No entanto, mesmo com um elenco estrelado, sofre por lesões e não consegue avançar na pós-temporada. Ainda assim, é nome frequente nos playoffs. Ao todo, acumula 83 jogos e 38 vitórias nos últimos dez anos. Foto: Harry How / AFP

25/31 HOUSTON ROCKETS - Mais um exemplo de time que vive uma reconstrução, mas foi frequente na fase decisiva da liga. O Rockets, agora, aposta em jovens talentos, mas sob o comando de James Harden, figurou entre uma das potências do Oeste. Foram sete participações seguidas em playoffs, afinal. Mas não conseguiu classificação nos últimos anos. Como resultado, soma 79 jogos e 40 vitórias. Foto:

26/31 TORONTO RAPTORS - Nos últimos dez anos, o time canadense só não disputou a pós-temporada duas vezes. Prova de regularidade, a equipe conquistou o título inédito, em 2019, neste período. Assim, é o quarto time com mais partidas de playoffs na década. São 92 ao todo, com 46 vitórias. Foto: Mark Blinch / AFP

27/31 MILWAUKEE BUCKS - Com Giannis Antetokounmpo, a franquia se firmou como uma das potências da NBA. O título histórico de 2021 prova isso. Nas últimas cinco temporada, são duas finais de conferência e cinco idas à segunda rodada. No entanto, no último ano, caiu de forma melancólica para o Miami Heat, na primeira rodada, mesmo após ter a melhor campanha da liga na fase regular. Ao todo, o Bucks tem 84 jogos e 46 triunfos em playoffs na década. Foto: Andrew D. Bernstein / AFP

28/31 CLEVELAND CAVALIERS - Sobretudo pela liderança de LeBron James, o time de Ohio tem o quatro melhor desempenho em playoffs da última década. São 86 partidas ao todo, com 56 triunfos. Vale lembrar que o Cavs disputou quatro finais neste período, com um título conquistado, em 2016. Foto: David Liam Kyle / AFP

29/31 MIAMI HEAT - O time da Flórida se tornou um dos mais "cascudos" da NBA nos últimos dez anos. Presença frequente em pós-temporada, também acumula quatro finais no período. Mesmo sem títulos nas últimas campanhas, o Heat é um dos mais vitoriosos em playoffs. São 105 jogos e 59 vitórias. Foto: Michael Reaves / AFP

30/31 BOSTON CELTICS - Finalista em 2021/22, a equipe de Massachusetts é a segunda com mais triunfos em playoffs nos últimos dez anos. Isso porque disputou 122 jogos e venceu 63. Então, tem um saldo positivo no período, com 59 derrotas. Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP