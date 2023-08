Giannis Antetokounmpo está fora da Copa do Mundo FIBA

Giannis Antetokounmpo anunciou, nesta sexta-feira (11), que não defenderá a Grécia na Copa do Mundo FIBA. Isso porque, o astro do Milwaukee Bucks continua se recuperando de uma cirurgia no joelho feita na offseason. A participação do craque já era duvidosa desde que foi relatada a necessidade de uma “limpeza” no local contundido.

“Depois de meses de trabalho e várias reuniões com a equipe médica, ficou claro que não estou pronto para competir no nível que preciso na Copa do Mundo. Então, não foi uma escolha. Foi minha única opção. Isso, para garantir que eu volte ao nível de basquete que trabalhei tanto para alcançar na minha carreira. Estou extremamente desapontado com este resultado. Mas foi uma decisão tomada com a equipe médica” divulgou Giannis em suas redes sociais.

A seleção grega ainda tinha expectativas de contar com seu principal jogador para o Mundial. Mesmo depois de perder o período de preparação e alguns amistosos. A expectativa é que ele pudesse retornar para a partida contra os EUA. O time americano e a Grécia farão um jogo preparatório antes da competição.

Da mesma forma, vale lembrar que Grécia e Estados Unidos estão no mesmo grupo do Mundial. Portanto, seria um dos duelos mais aguardados da fase de grupos.

No mês passado, o Bucks informou que duas vezes MVP da liga passou pelo procedimento no joelho. A equipe, no entanto, não especificou quando o astro fez a operação. Mas, na ocasião, Antetokounmpo deixou claro que daria um jeito de estar pronto para disputar a Copa do Mundo.

“Todo mundo sabe que minha paixão e amor pela minha seleção não mudou. E nunca mudará. Assim, desde a conclusão da minha temporada na NBA, tenho levado meu corpo ao limite. Sempre pensando em ajudar nosso time a atingir as metas que estabelecemos”, comentou.

Além do título do Mundial, o torneio também garante vagas para as Olimpíadas de Paris, em 2024. Ao todo, serão sete países europeus classificados via Copa do Mundo. Uma oitava vaga, por outro lado, vai automaticamente para a anfitriã França. As outras quatro vagas serão definidas por torneios de qualificatórios.

A Grécia não se classificou para as Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Portanto, Antetokounmpo nunca participou da competição de basquete mais importante da FIBA.

“Vou continuar me esforçando para estar pronto para a próxima convocação. Meu objetivo pessoal e de nossa equipe é se classificar para os Jogos Olímpicos de 2024. Então, será uma honra representar minha seleção nacional no próximo ano”, completou a estrela do Bucks.

O Mundial de Basquete começa no dia 25 de agosto. A seleção grega entra em quadra pela primeira vez no dia 26. A Grécia caiu no grupo C do torneio. Assim, terá pela frente EUA, Nova Zelândia e Jordânia. O primeiro compromisso é contra o país do Oriente Médio. Por fim, encara a seleção americana, no dia 28, e o time da Oceania, no dia 30.

