Giannis Antetokounmpo discute com técnico do Bucks em derrota para o Celtics

O astro Giannis Antetokounmpo e o treinador Adrian Griffin se “estranharam” durante a derrota do Milwaukee Bucks para o Boston Celtics. Os dois tiveram uma discussão acalorada próximo da quadra no terceiro quarto do jogo. O técnico decidiu substituir o craque depois de um desperdício de bola, mas ele não gostou. Não foi para o banco de reservas e resolveu ficar à beira da quadra enquanto bateu boca com o comandante.

“Eu tomei a decisão de fazer a substituição, pois queria dar um tempo para que Giannis respirasse. Mas ele queria seguir em quadra. E foi só isso. Então, fui lá e disse-lhe para continuar ali na mesa porque já iria voltar na posse seguinte. Era uma parada para que pudesse descansar o mínimo que fosse. E, como planejado, voltou para a partida logo em seguida”, minimizou o treinador, após o revés por 119 a 116.

A arbitragem marcou uma condução de bola de Antetokounmpo a seis minutos do fim do terceiro período. Como resultado, Griffin chamou Bobby Portis e definiu a substituição. A frustração do líder de Milwaukee foi imediata, pois ao notar o colega na mesa do placar, balançou a cabeça em negação. O bate-boca começou assim que o astro saiu do jogo e não seguiu por muito tempo por causa do seu retorno rápido.

O jovem técnico teve o ala como adversário mais uma vez enquanto tentava minimizar a discussão. Afinal, no vestiário, o comandado foi bem menos político na explicação sobre o que aconteceu. De certa forma, pode-se dizer que negou o tom da entrevista coletiva do comandante. Ao ser questionado pelos jornalistas sobre o assunto, ele recusou-se a falar e disse um mero “não”.

Não foi páreo

A frustração de Giannis Antetokounmpo, antes de tudo, pode vir de uma atuação abaixo do esperado do Bucks na derrota. O Celtics anotou os primeiros dez pontos da partida e nunca ficou atrás no placar. Em seguida, os locais chegaram a abrir 19 pontos de frente. Os visitantes até esboçaram uma reação no final, quase empataram, mas não foi o bastante. O ala mostrou-se, de fato, irritado com a atuação do time.

“Nós precisamos ser melhores, antes de tudo. Sabíamos que Boston queria arremessar muito para três pontos e permitimos que fizesse. E, com isso, começaram a quebrar a nossa defesa sem parar. Nós não conseguimos mais pará-los. Por fim, nós temos que marcar melhor a linha de três pontos. Ou sei lá… simplesmente ficar na frente deles, pois nem isso conseguimos”, cobrou o duas vezes MVP da liga.

O início de jogos pouco inspirado virou uma marca recente do Bucks, apesar da ótima campanha. Significa que o time tem poder de recuperação. Mas Antetokounmpo sabe que existe algo errado. “Eu gostaria de saber por que começamos tão mal. Se soubesse o segredo para mudar isso, certamente, colocaria em ação. Mas realmente não sei. É parte do jogo, imagino”, concluiu.

Revanche

O primeiro duelo entre Bucks e Celtics deixou um clima de revanche no ar. O motivo não são os times em si, mas os jogadores. Tudo gira em torno de Jrue Holiday. Ele era um titular de Milwaukee até a última temporada, mas a equipe trocou-o pelo astro Damian Lillard. Em uma reviravolta, o especialista defensivo agora está em Boston. Lillard, no entanto, garante que nada disso entrou em quadra nessa quarta-feira.

“Nós sabíamos que ninguém seria campeão da NBA hoje. Esse jogo foi tão competitivo, na verdade, porque eram dois dos melhores times da conferência. Acho que éramos os dois primeiros até antes da rodada, aliás. O vencedor ficava com a liderança. A gente sabe que isso não significa nada, mas é o bastante para competidores de alto nível se motivarem”, avaliou o novo armador do Bucks.

