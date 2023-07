Giannis Antetokounmpo pode mexer com o futuro de times na NBA

O futuro do Milwaukee Bucks pode depender muito dos próximos meses. No entanto, a equipe quer seguir brigando pelo título. O Bucks poderia oferecer uma extensão de contrato de três anos por US$173 milhões a Giannis Antetokounmpo, mas existe uma dúvida se ele vai aceitar, o que deixa outros times da NBA de “orelhas em pé”. Não é de hoje que rumores sobre o interesse de equipes sobre o astro aparecem. Mas ainda tem um grande detalhe: todos os principais jogadores da equipe podem deixar Milwaukee após 2024/25.

Recentemente, Brook Lopez e Khris Middleton estenderam seus contratos. Enquanto o de Lopez acaba em 2025, o ala tem uma opção para 2026. Então, some isso ao fato de que o acordo de Jrue Holiday acaba após 2024/25 e Antetokounmpo pode fazer como Middleton e deixar o seu último ano.

Ou seja, o Bucks teria uma “janela” de dois anos para voltar a ser campeão. E é bom destacar que o núcleo não é tão jovem. Lopez está com 35 anos, enquanto Holiday tem 33 e Middleton, 31. Antetokounmpo, duas vezes MVP, tem 28 e é o mais novo deles.

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, existem motivos para que os times estejam de olho em Giannis Antetokounmpo na atual agência livre da NBA.

Claro, ninguém quer tentar uma troca pelo grego, até porque não existem motivos para ele querer sair de lá.

Por enquanto.

Mais uma vez, os fatos de os contratos estarem todos combinando e de suas idades, é algo a se pensar.

Mas John Horst faz de tudo para deixar o seu melhor jogador feliz. Ao menos, ele tenta.

Foi assim que ele manteve seu irmão (Thanasis) no elenco, por exemplo.

E quando Antetokounmpo não gostou da eliminação, ainda na “bolha”, houve um certo momento em que a direção do Bucks “entrou em parafuso”. O jogador pediu reforços para ser campeão, bateu o pé e deixou no ar se seguiria por lá.

Imediatamente, Horst pediu reunião para tentar resolver o problema. Giannis Antetokounmpo deixou de seguir todo mundo nas redes sociais, ficou isolado e não quis conversa. Por fim, ele aceitou conversar e exigiu urgência.

Como resultado, Holiday chegou, o Bucks melhorou consideravelmente e foi campeão na temporada seguinte, algo que o time não conseguia desde 1971. O problema é que, depois disso, Milwaukee não chega às finais. Para piorar tudo, caiu ainda na primeira rodada dos playoffs em 2022/23.

Mike Budenholzer foi embora e, para o seu lugar, chegou um técnico novato: Adrian Griffin.

Aí entra outro ponto: Griffin tem tamanho para cuidar de um time tão qualificado?

Assegurar os serviços de Antetokounmpo além de seu contrato atual será um ponto principal de discussão para o Bucks. Mas como ele vai estender seu acordo se ainda não sabe como será o trabalho do novo treinador? Então, acho pouco provável que aconteça na atual offseason.

Próximos passos

Rumores indicam que vários times da NBA estão monitorando Giannis Antetokounmpo à medida que o fim de contrato se aproxima. Enquanto boa parte da atenção na liga no momento está na agência livre, existem perspectivas incertas sobre o futuro do astro em Milwaukee.

De acordo com Ian Begley, do SNY, “várias equipes” querem saber duas coisas:

Primeiro, se vai acontecer uma extensão em breve. Depois, se Griffin vai dar continuidade ao trabalho de Budenholzer e manter Milwaukee como um real candidato.

Claro, existe um sentimento geral de que ele jamais deixará o Bucks, mas grandes nomes já deixaram suas equipes após longo período. Damian Lillard, por exemplo, acabou de pedir troca no Portland Trail Blazers, após 11 anos. No passado, Clyde Drexler fez o mesmo para ser campeão no Houston Rockets. Até Karl Malone deixou o Utah Jazz para se juntar a Shaquille O’Neal, Kobe Bryant e Gary Payton no Los Angeles Lakers.

É o tipo de coisa que acontece em mercados pequenos ou não tão grandes assim.

Mas são duas situações diferentes. Lillard e Drexler não foram campeões por Portland, enquanto Malone jamais conseguiu um título. Só que Antetokounmpo já venceu em Milwaukee.

Marc Lasry, sócio do Bucks desde 2014, vendeu seus 25% da franquia para Jimmy e Dee Haslam. Mas aí tem um ponto que ninguém sabe se os Haslams estão dispostos a gastarem acima do limite da multa, com Wes Edens e Jamie Dinan. Então, as dúvidas seguem.

Além disso, US$115.2 milhões em salários estarão em apenas seis jogadores em 2023/24. Portanto, a próxima temporada será crucial para o futuro do Bucks.

