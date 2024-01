Giannis Antetokounmpo lidera primeira parcial de votação para o All-Star Game

Foi divulgada a parcial inicial da votação popular para definir os titulares do All-Star Game de 2024, com liderança de Giannis Antetokounmpo. O astro do Milwaukee Bucks lidera o ranking geral que traz 40 nomes e foi divulgado nessa quinta-feira (4).

O grego superou a marca de 2 milhões de votantes já na primeira parcial. O outro único a conseguir o mesmo foi LeBron James do Los Angeles Lakers, que é o mais votado da Conferência Oeste.

Então, primeira lista divulgada contou com dez nomes para cada um dos quatro quesitos. Os dois times têm duas vagas para o perímetro, considerando armadores e alas-armadores. Além disso, as últimas três vagas são para alas, alas-pivôs e pivôs.

Ainda teremos mais três anúncios ao longo do mês. Em 11 e 18 de janeiro, serão divulgadas outras duas parciais. A votação se encerra, entretanto, apenas no dia 20. Mas o anúncio dos cinco mais votados de cada conferência (nos critérios citados acima) só sairá no dia 25 de janeiro. Por fim, treinadores e os reservas de cada time na 73ª edição do jogo festivo serão divulgados em 1º de fevereiro.

É bom lembrar que o All-Star Game não é mais formado por capitães e Giannis Antetokounmpo e LeBron James não farão um Draft para o evento, como aconteceu nos últimos anos. O formato clássico retorna na edição de 2024, com o duelo entre Leste e Oeste.

Se você ainda não votou, clique aqui para deixar os seus cinco escolhidos para cada equipe no site da NBA. Vale destacar que também teremos votos de jornalistas e dos atletas da liga.

Leia mais sobre o All-Star Game!

Confira então, os quatro rankings divulgados pela NBA para a primeira votação parcial do All-Star Game com a liderança de Giannis Antetokounmpo. Aliás, os jogadores listados em negrito são os que seriam titulares atualmente.

Perímetro do Leste

1. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers): 1.380.795 votos

2. Damian Lillard (Milwaukee Bucks): 955.751 votos

3. Trae Young (Atlanta Hawks): 873.979

4. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers): 624.819

5. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers): 480.062

6. Jalen Brunson (New York Knicks): 374.448

7. LaMelo Ball (Charlotte Hornets): 233.017

8. Derrick White (Boston Celtics): 175.940

9. DeMar DeRozan (Chicago Bulls): 175.223

10. Jrue Holiday (Boston Celtics): 145.144

Ao menos se depender da votação popular, a sensação da temporada 2023/24 da NBA, Tyrese Haliburton do Indiana Pacers, será titular no jogo festivo. Afinal, são mais de 400 mil votos a mais do que Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, o segundo colocado e mais de 500 mil em relação a Trae Young, do Atlanta Hawks, que é o terceiro.

Os únicos que ultrapassam a marca de 400 mil votos, além disso, são Donovan Mitchell e Tyrese Maxey. Porém, o ala do Cleveland Cavaliers está a mais de 300 mil votos de Lillard, e o armador do Philadelphia 76ers está quase na casa dos 500 mil abaixo. Por fim, a briga maior fica por conta de Trae Young, que está a menos de 100 mil votos abaixo de Lillard.

Alas do Leste

1. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 2.171.812 votos

2. Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 1.844.025 votos

3. Jayson Tatum (Boston Celtics): 1.765.919 votos

4. Jimmy Butler (Miami Heat): 767.913

5. Jaylen Brown (Boston Celtics): 426.589

6. Bam Adebayo (Miami Heat): 238.485

7. Mikal Bridges (Brooklyn Nets): 203.009

8. Kristaps Porzingis (Boston Celtics): 197.234

9. Kyle Kuzma (Washington Wizards): 178.563

10. Paolo Banchero (Orlando Magic): 163.588

Em contrapartida, o cenário não deve se alterar nas alas da Conferência Leste. Isso porque, além do líder Antetokounmpo, Joel Embiid, do Sixers, e Jayson Tatum, do Boston Celtics, têm mais de 1.5 milhão de votos. Jimmy Butler, do Miami Heat, está a pouco menos de um milhão de votos abaixo do astro celta. O único que supera a marca de 400 mil votos é Jaylen Brown.

Portanto, esse ser o lugar mais definido do ranking, com uma ampla margem para o trio de titulares. São dois postulantes ao prêmio de MVP e o melhor jogador da melhor campanha da liga, afinal, o que molda a liderança da lista.

Perímetro do Oeste

1. Luka Doncic (Dallas Mavericks): 1.452.733 votos

2. Stephen Curry (Golden State Warriors): 1.394.980 votos

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 966.927

4. James Harden (Los Angeles Clippers): 431.951

5. Kyrie Irving (Dallas Mavericks): 388.170

6. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): 289.744

7. Ja Morant (Memphis Grizzlies): 288.667

8. De’Aaron Fox (Sacramento Kings): 210.911

9. Klay Thompson (Golden State Warriors): 183.274

10. Austin Reaves (Los Angeles Lakers): 170.500

Outra disputa interessante está no perímetro do Oeste. Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, lideram, mas têm a perseguição de Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder.

O candidato a MVP, por outro lado, ainda está a pouco mais de 400 mil votos do ídolo da franquia de San Francisco. Mesmo assim, ele parece ser o que tem mais chances de se aproximar da dupla que lidera a lista no momento, sobretudo pela ótima campanha.

Apenas James Harden, do Los Angeles Clippers, supera a marca de 400 mil votos, além dos três já citados. Assim, é seguido por Kyrie Irving, também do Mavs, Ja Morant, do Memphis Grizzlies, e De’Aaron Fox, do Sacramento Kings Então, eles são os outros jogadores que superam a marca de 200 mil votos. Mas, todos eles correm por fora. Ao menos na votação popular.

Alas do Oeste

1. LeBron James (Los Angeles Lakers): 2.088.645 votos

2. Kevin Durant (Phoenix Suns): 1.807.394 votos

3. Nikola Jokic (Denver Nuggets): 1.636.041 votos

4. Anthony Davis (Los Angeles Lakers): 988.225

5. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers): 669.320

6. Paul George (Los Angeles Clippers): 420.606

7. Alperen Sengun (Houston Rockets): 335.115

8. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 221.220

9. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): 186.582

10. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves): 139.642

Sem dúvida, a sessão com mais votos para os jogadores do topo da lista até agora. Ainda assim, uma vantagem razoável para o trio de frente. Afinal, LeBron James é o mais votado do Oeste novamente. Então, essa tem sido a tônica do All-Star Game desde que ele se é jogador do Lakers, assim como Giannis Antetokounmpo liderou o Leste na maioria das vezes.

Kevin Durant, do Phoenix Suns, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets, também estão acima de 1.5 milhão de votos. O atual MVP das finais, aliás, soma pouco menos de 700 mil votos à frente de Anthony Davis, que é o quarto. O bom momento do Los Angeles Clippers embala as votações de Kawhi Leonard e Paul George. Mas ambos correm por fora.

Por fim, vale destacar que os calouros Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e Chet Holmgren, do Thunder, também foram citados. Abaixo, inclusive, da sensação do Houston Rockets, Alperen Sengun, que tem mais de 300 mil votos.

Titulares do All-Star Game no momento

Leste

Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid.

Oeste

Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant e Nikola Jokic.

