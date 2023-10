Giannis Antetokounmpo é sincero sobre futuro no Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo foi sincero ao comentar sobre o seu futuro no Milwaukee Bucks. Durante o Media Day, na última segunda-feira (2), o astro grego falou sobre o vínculo com a franquia. Sem ficar em cima do muro, o ala-pivô explicou por que não vai renovar o contrato com o Bucks nesta temporada. Mas, na sequência, deu uma resposta animadora para os fãs da equipe.

“Não fazia sentido assinar uma extensão de contrato agora. Dinheiro não é importante, mas muito dinheiro é. Então, vou assinar no próximo ano. No final das contas, quero jogar no Bucks pelo resto da minha carreira. Mas, é claro, desde que estejamos vencendo. É simples assim. Tipo, o que você espera que eu diga? Seguir em Milwaukee e ser um perdedor? Isso nunca vai sair da minha boca”, disse o camisa 34.

Então, Giannis sabe que é mais vantajoso firmar um novo contrato apenas em 2024. Caso assinasse agora, ele poderia receber até US$173 milhões por três temporadas. Em contrapartida, na próxima offseason, o jogador será elegível a uma extensão de US$334 milhões por cinco anos.

Antetokounmpo possui vínculo com a franquia para as próximas três temporadas. No entanto, ele tem a opção de deixar o último ano de contrato. Desse modo, se tornaria agente livre irrestrito e testaria o mercado. Em 2023/24, o grego vai receber US$45,6 milhões em salários.

A chegada de Damian Lillard deu um novo ânimo ao ala-pivô. Afinal, o Bucks se tornou um dos favoritos ao título da temporada. Portanto, a franquia atendeu ao desejo do grego. Ou seja, montou um time competitivo para brigar por títulos.

Ainda no Media Day, Giannis Antetokounmpo falou sobre a expectativa para o “novo” Milwaukee Bucks. Aliás, ele elogiou o novo reforço de peso da equipe. Além disso, o astro concordou que o time subiu de patamar após a troca por Lillard. No entanto, para o grego, é preciso demostrar o favoritismo em quadra.

“A troca pelo Dame nos leva para um outro nível. Sinceramente, fico feliz com isso. Afinal quero vencer títulos, não ficar na zona de conforto. Ter um cara como o Dame no time é inacreditável. Somos da mesma natureza. Ele quer vencer e está com muita vontade. As pessoas acreditam e eu também acredito que nós somos um dos melhores times do Leste. Mas, no fim do dia, não é sobre o que nós acreditamos ou o que as pessoas acreditam, é sobre o que nós fazemos. Vai ter muito hype sobre nós, mais transmissões na TV. Mas, nós não vamos ganhar um título apenas por fazer uma troca”, afirmou Giannis.

Lillard e Antetokounmpo se tornaram os primeiros jogadores a se juntaram no mesmo time vindos de uma temporada de 30 pontos por jogo ou mais. Em 2022/23, o ex-jogador do Portland Trail Blazers teve média de 32,2 pontos. O ala-pivô, por sua, vez conseguiu 31,1. Assim que a troca bombástica foi confirmada, o grego mandou a seguinte mensagem ao armador: “vamos ganhar essa p*rra desse título”.

Campeão pelo Milwaukee Bucks em 2021, Giannis Antetokounmpo quer uma nova conquista na NBA. Afinal, o time decepcionou nas últimas dois campanhas, já que não chegou nem à final do Leste. Com um craque como Lillard ao seu lado, as chances são maiores do que nunca. Portanto, na teoria, o Bucks é um dos times a serem batidos em 2023/24.

